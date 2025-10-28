Qui sont les finalistes du Prix Goncourt 2025 ?

Les quatre romans retenus :

Nathacha Appanah, La nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

Caroline Lamarche, Le bel obscur, Seuil

Laurent Mauvignier, La maison vide, Éditions de Minuit

Le titre de l'ouvrage lauréat sera révélé le 4 novembre à 12h45.

Présidée depuis mai 2024 par Philippe Claudel, qui a succédé à Didier Decoin, l’Académie réunit désormais Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens (secrétaire générale), Pierre Assouline, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor (vice-présidente) et Christine Angot, élue en mars 2024 après le retrait de Patrick Rambaud (raisons de santé invoquées en février).

Paule Constant, devenue membre honoraire, a quitté ses fonctions actives à la limite d’âge. Les jurés, tenus à une règle stricte, doivent s’abstenir de tout commentaire public sur les ouvrages en lice lorsqu’ils signent chroniques ou critiques, afin de préserver l’impartialité du vote et d’éviter toute influence sur la réception des romans.

La justice s’invite dans l’édition 2024

L’édition 2024 du Goncourt, couronnant Kamel Daoud pour Houris (Gallimard), a rapidement été rattrapée par une controverse judiciaire. Quelques jours après l’annonce, des accusations ont émergé en Algérie, assombrissant partiellement la célébration. Déjà visé par une plainte en Algérie, l’écrivain fait aussi face en France à une procédure pour atteinte à la vie privée.

Saâda Arbane affirme s’être reconnue dans le personnage d’Aube et reproche à l’auteur d’avoir utilisé son histoire sans son consentement, via son épouse et psychiatre Aicha Dehdouh, ce qui constituerait selon elle une violation du secret médical. Les avocats de la plaignante évoquent un « abus de confiance » et un « pillage », tandis que Kamel Daoud dénonce un « procès médiatique », rejetant toute correspondance entre sa fiction et la vie de Saâda Arbane.

Une enquête de Mediapart a relancé la polémique : le manuscrit original de Houris portait le titre Joie — traduction possible du prénom Saâda —, avec une dédicace mentionnant « une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire ». Une autre note, adressée à Arbane, saluait « les femmes courageuses qui sauvent notre pays ». Ni Kamel Daoud ni Gallimard n’ont souhaité commenter ces éléments.

Frictions internes et tensions éditoriales

L’élection de Philippe Claudel à la présidence, en janvier 2023, s’était tenue dans un climat tendu, révélant des divisions au sein de l’Académie. Ces crispations ont refait surface lors de la désignation des finalistes à Beyrouth, boycottée par plusieurs membres après les propos polémiques du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, qui accusait certains auteurs français de soutenir des projets sionistes. La situation n’est pas inédite : en 2022, l’attribution du prix avait nécessité quatorze tours de scrutin, un record, face à Giuliano Da Empoli (couronné la même année par le Grand Prix de l’Académie française). Le vote décisif était alors revenu à Didier Decoin, dont la voix avait départagé les deux finalistes.

Goncourt : prestige symbolique, impact commercial colossal

Malgré un chèque symbolique de 10 €, le Prix Goncourt demeure le sésame le plus convoité de la littérature francophone, garant d’un impact en librairie immédiat. Les derniers palmarès le confirment : La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (2021) a dépassé 550.000 exemplaires ; L’Anomalie d’Hervé Le Tellier (Gallimard) a franchi 1,5 million en poche. En 2022, Vivre vite de Brigitte Giraud a atteint plus de 300.000 ventes (tous formats).

L’année suivante, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea a dépassé 760.000 exemplaires (source Edistat). Enfin, Houris de Kamel Daoud compte plus de 400.000 exemplaires écoulés.

