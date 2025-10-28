Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants

Fin septembre, ActuaLitté annonçait la fermeture programmée de la librairie Gibert Joseph située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, pour le mois de juin 2026. Selon nos informations, l'arrêt des activités pourrait être plus rapide, et survenir dès la fin de l'exercice, en mars 2026.

La fin de Gibert Joseph Paris 13e soulève des questions sur le sort réservé aux salariés de l'enseigne, leurs conditions de réaffectation dans d'autres librairies de la chaine, ou de départ. Aucun plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ni suppressions de poste ne semblent prévus au sein de l'entreprise Gibert Joseph Paris SAS, qui réunit les enseignes parisiennes du groupe Gibert.

Interrogée, la direction du groupe n'a pas souhaité répondre à nos questions, réservant ces sujets à un dialogue « en interne, dans un esprit constructif et serein », nous indique Rodolphe Bazin de Caix, directeur du marketing et de la communication de Gibert.

Le comité social et économique (CSE) estime, pour sa part, que la « direction compte sur le fait qu’un certain nombre de salariés préféreront un départ », par exemple dans le cadre d'une retraite anticipée.

Forte rotation

Ouverte en 2007, la librairie Gibert Joseph du 13e arrondissement de Paris représentait une installation stratégique, dans un quartier universitaire. Mais l'emplacement choisi, peu visible, aurait rapidement pesé sur les résultats du point de vente.

« Un responsable du magasin avait su insuffler un certain dynamisme, avant d'être remplacé, à son départ, par la personne qui gérait déjà le magasin Gibert du 18e arrondissement », retrace Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris, qui siège au CSE de la société. « Après le départ de celui-ci suite à un burn-out, la direction du magasin a été confiée à un binôme, formé par les personnes qui pilotaient déjà les sections papeterie et librairie » du commerce.

Difficile, dans ces conditions, de définir un cap clair pour le magasin : « En décembre 2024, une des deux personnes du binôme a quitté son poste à la suite d’un burn-out, et la direction a cherché son successeur en réclamant des compétences bien trop élevées pour la rémunération proposée », déplore la déléguée syndicale. La recherche est restée infructueuse.

Parallèlement à cette rotation à la tête de la librairie, l'équipe aurait connu une diminution régulière : « En l'espace de quelques années, l'effectif est passé de 13 à 9 salariés (CDI à temps complet), aggravant ainsi les conditions et la charge de travail. En tant qu’élus, nous avons pu nous rendre sur place plusieurs fois et observer les collègues à leur poste: nous avons bien vu qu'ils et elles étaient tout le temps en train de courir, de passer d’un poste à l’autre et d'une tâche à une autre, et évoluaient dans un espace souvent encombré et peu adapté », souligne Sophie Rachet.

« Les moyens humains et matériels n’étaient tout simplement pas suffisants. La direction était régulièrement informée, sans beaucoup de résultats. » Sollicitée, la direction du groupe Gibert n'a pas non plus souhaité commenter ce point.

Un magasin délaissé ?

La direction de Gibert avançait, pour expliquer la fermeture de la librairie du 13e arrondissement de Paris, qu'« [a]ucun projet rentable ne peut être trouvé sans une baisse significative du loyer », et indiquait par ailleurs que « [l]e bailleur n'a pas donné suite à nos demandes de révision du loyer ». Le montant de celui-ci s'élèverait selon nos informations à environ 30.000 €, un chiffre que la direction n'a pas voulu commenter.

Nous avons tenté de joindre le bailleur, le groupe allemand DWS Grundbesitz GMBH, ainsi que le gestionnaire Savills France, sans succès.

Ces derniers mois, après des travaux de réaménagement, des fuites d'eau auraient occasionné des dégâts au sein de la librairie. Par ailleurs, une baie vitrée, abîmée et largement fendue, dominait un passage utilisé par le personnel pour entrer et sortir du magasin.

Une sécurisation de fortune a été réalisée, mais l'ensemble représentant néanmoins un risque pour les membres du personnel, « informés qu’il ne fallait plus utiliser ce passage » selon Sophie Rachet.

La vitre fendue, qui donne au-dessus de la librairie Gibert Joseph Paris 13e (DR)

Malgré le développement d'une offre « éco-lecture », avec des livres d’occasion à petits prix, au sein du magasin, le sentiment, en interne, était celui d'un abandon progressif du point de vente. Une impression confirmée il y a quelques mois, quand une personne du service papeterie s'est vue proposer un poste dans une librairie du boulevard Saint-Michel. « Alors que la rentrée se profile, une personne de moins dans une si petite équipe, cela pèse particulièrement », commente-t-on.

Après la fermeture du magasin de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, en début d'année, celle de Gibert Joseph Paris 13e inquiète quant au sort réservé aux autres boutiques en difficulté du groupe. Les investissements se concentreraient ainsi vers des projets de reprise, comme celle de la librairie Doucet du Mans, ou d'ouverture, à l'instar de la librairie axée romance, au 28, boulevard Saint-Michel, à Paris.

D'après la direction, ces choix récents « s’inscrivent dans une stratégie globale de modernisation, qui inclut également la valorisation des librairies existantes. Le groupe Gibert demeure attaché à un dialogue social constructif, au respect de ses équipes et à la pérennité de son réseau de magasins », assure-t-on.

Les comptes sociaux de Gibert Joseph Paris SAS pour 2025, publiés récemment, font état d'un chiffre d'affaires de 39 millions €, pour un bénéfice de 5 millions €, réduit, après apurement des pertes et versement de 1,5 million € en dividendes aux associés, à 1,5 million €. La Financière Palidis, holding propriétaire du groupe Gibert, affiche pour sa part un déficit de 2,84 millions € en 2025, creusé par rapport à l'année précédente (- 2,2 millions €).

Photographie : La librairie Gibert Joseph située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris (capture d'écran Google Maps)

