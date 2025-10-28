Êtes-vous sûr que la terre tourne dans le bon sens ?

Déjà 30 ans que la lune tourne autour de cette Maison qui elle-même tourne obstinément autour du soleil. 25 ans à Bruxelles avec son génial inventeur, Jean-Louis Massot, et 5 ans chez les Normands, avec une bande d’illuminés qui a même poussé le vice à la faire grandir au-delà de la francophonie et des frontières du temps.

Gageure me direz-vous ?

Peut-être, mais la poésie n’en vaut-elle pas la chandelle ?

Et puis, comme dirait Dylan (Bob, pas Thomas), nous n’avons rien à perdre, que l’obscurité.

Une saison pleine (voire débordante) donc, qui a commencé chez Gallimard le 17 septembre par la remise du Prix Alain Bosquet à notre fabuleuse autrice Raquel Nobre Guerra (ce fut grand !).

La suite à Bruxelles au Poétik Bazar en septembre (et oui, nous gardons notre côté belge) avec Sarah Masson pour son livre terriblement attendu et Daniel Simon, pour le sien qui a déjà fait couler beaucoup d’encre (et pas seulement…).

A suivi la publication du livre d’Anita Conti, poète et océanographe, injustement oubliée de l’histoire (fort heureusement, les choses commencent à changer, une expo lui a été consacrée à Fécamp et un bateau de l’IFREMER portera son nom à l’automne 26).

Après ? il y a encore beaucoup d’après. Notamment le très joli bouquin pour enfants de Laetitia Lalle Bi Benie qu’on pourra déguster sans modération au salon du livre jeunesse de Rouen. Mais je préfère n’en rien dire encore, et laisser la part belle à l’inconnue.

Une remarque tout de même : Raquel, Sarah, Anita, Laetitia… Beaucoup de noms féminins, vous ne trouvez pas ? Sans doute une façon discrète de glisser des notes discordantes dans le concert sur-amplifié des trumpistes, poutinistes, nétanyawistes et autres tristes istes.

Après tout,

Malgré le néant consternant des réseaux

demain n’est pas encore écrit.

Patrick Verschueren

Crédit image : Les Carnets du Dessert de Lune

DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com