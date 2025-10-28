Dolores Hitchens, la romancière américaine qui change le courrier en arme mortelle

Rien d’autre. Juste : « De la main à la main. En personne. » Une commande simple, presque banale — et pourtant, dès qu’elle l’accepte, Jennifer entre dans un engrenage où chaque geste pèse comme une faute.

L’intrigue se construit sur la répétition du doute : qui ment, qui manipule ? Hitchens ménage la tension non par l’action, mais par la minutie des gestes et la lente montée de la paranoïa. Le texte épouse la conscience de Jennifer, souvent à la première personne, parfois filtrée par une focalisation externe qui accentue la claustration : « Je ne m’appartiens plus. » Entre les trajets à pied, les escaliers, les chambres impersonnelles se déploie un univers saturé d’objets — boîtes à chaussures, ficelles, billets — où la matérialité même devient suspecte.

Et nous voici plongé dans une narration qui devient une cartographie mentale : la phrase, tendue, avance par saccades. Hitchens alterne périodes longues, presque essoufflées, et frappes nettes : « De l’argent. » ; « Je me meurs. » Le vocabulaire reste concret, fonctionnel, mais jamais plat. L’autrice excelle dans ces passages où la syntaxe mime le trouble : ruptures, incises, faux dialogues. Un art de la rétention, qui dit plus dans le silence que dans la confession.

Les dialogues, eux, découpent la réalité : Tom, l’amant scénariste, parle en images et demi-promesses ; Dunavan, le supérieur hiérarchique, en consignes sèches ; Baxter, l’oncle invisible, ne s’exprime que par lettres. Le roman tient tout entier dans cette polyphonie brouillée, où chaque voix cherche à posséder celle de Jennifer. « Les imprimeurs ne lisent pas ce qu’ils mettent en page », dit un personnage — réplique clé : chacun, ici, participe à un récit dont il ignore le sens.

Peu à peu, la jeune femme devient elle-même l’objet d’une enquête. Dans ce monde de faux-semblants, livrer une lettre, c’est livrer son nom. Le roman tire de cette idée une puissance métaphorique discrète : la vérité n’est pas dans les mots, mais dans la main qui les porte. La traductrice restitue parfaitement cette économie de la phrase, sèche et nerveuse, sans sacrifier la musicalité du texte original : une langue précise, coupante, presque administrative, où l’émotion ne filtre que par accident.

Factrice, triste factrice (traduction Marcel Frère) relit les codes du roman noir à hauteur de femme : pas d’héroïne fatale, mais une conscience ordinaire broyée par la logique du soupçon. Le monde n’est plus celui des détectives, mais celui des employées, des courriers, des tiroirs verrouillés. Et sous la prose tendue de Dolores Hitchens, la plus simple des missions devient le miroir d’une société où le contrôle se glisse jusque dans les plis du papier.

À paraître le 6 novembre.

Par Bruno Ménétrier

