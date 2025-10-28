Écrit par Guillermo Arriaga, Amours chiennes de retour au cinéma

« Amours Chiennes est un film qui reflète avec réalisme et crudité le chaos de la ville Mexico. C'est aussi un film intense en émotions évoquant la rédemption, la complexité et la vulnérabilité de l'expérience humaine », expliquait le réalisateur Alejandro González Iñárritu au sujet de son premier long-métrage destiné au cinéma.

La réalisateur rencontre Guillermo Arriaga à l'université ibéro-américaine de Mexico, et tous deux commencent à travailler sur de courtes histoires centrées sur la capitale mexicaine. De cette collaboration naitra le scénario d'Amours chiennes.

Guillermo Arriaga a retrouvé Iñárritu pour d'autres films, comme 21 Grammes (2003) et Babel (2006). Mais il s'est également assis derrière la caméra et a écrit plusieurs romans, dont Un doux parfum de mort (trad. François Gaudry, Points) et Sauver le feu (trad. Alexandra Carrasco, Fayard).

Par Antoine Oury

