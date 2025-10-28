Manger, c’est posséder ; affamer, c’est gouverner : l’art de la table chez les nazis

Tout commence par un traumatisme collectif : la faim du blocus britannique de 1914-1919. Dreyfus rappelle que cette privation a « laissé dans l’inconscient collectif du pays un sentiment d’humiliation et d’injustice ». L’Allemagne affamée devient le terreau d’un discours de revanche où le pain et le travail servent de promesse de rédemption.

Le slogan nazi Arbeit und Brot — du travail et du pain — n’était pas une formule, mais un programme politique né de la peur du vide dans les assiettes. Hitler lui-même évoquait la nécessité de « gagner son pain », liant la prospérité agricole à la force du peuple.

Dreyfus reconstitue avec précision cette mémoire de la disette, des « vacances puantes » de 1916 aux soupes de rutabagas de l’« hiver des navets » de 1917. Ces pages, nourries de sources inédites, font comprendre comment une nation affamée a pu basculer dans la haine. La faim devient un mythe fondateur, réactivé par la propagande du NSDAP qui promettait de ne « plus jamais connaître la faim ».

Le ventre devenu terrain idéologique

Le livre met en lumière un point souvent occulté : la politique alimentaire du Troisième Reich comme reflet d’une utopie raciale. Une « nourriture pure » devait exprimer la supériorité du sang allemand. Régimes végétariens, diètes hygiénistes, promotion de l’agriculture biodynamique inspirée de Rudolf Steiner : Dreyfus montre comment ces pratiques formaient un système de contrôle des corps et des esprits. Le Reich se rêvait autarcique, autosuffisant, maître de sa subsistance comme de son empire.

Cette obsession culmine dans la guerre : les expérimentations sur la faim dans les camps de concentration, les tests de substituts alimentaires (les Ersatz), les « rations quotidiennes » mesurées pour tester la résistance humaine. « Les camps étaient au cœur d’un réseau organisé pour accaparer et réutiliser tout », écrit Dreyfus, citant l’historienne Anne Berg, pour qui même les déchets devinrent matière première de l’économie nazie. L’assiette, ici, devient outil de déshumanisation.

Une archéologie du quotidien

Ce qui rend le livre singulier, c’est son regard de journaliste : Dreyfus part des faits ordinaires — recettes, rations, cuisines — pour révéler l’envers d’un système totalitaire. Il décrit le Kriegskochbuch de 1915, « livre de cuisine de guerre », où les recettes à base de rutabagas et de sciure de bois deviennent symboles d’une survie imposée. Il évoque les « pains d’hémoglobine », les ersatz de café de carottes, les plans de rationnement hebdomadaires élaborés par les médecins : autant d’indices de la bureaucratie appliquée à la subsistance.

Cette archéologie culinaire s’accompagne d’une réflexion sur le langage : Dreyfus observe comment les mots de l’alimentation — pain, chair, sang — ont contaminé le vocabulaire de la politique et du meurtre. Dans les faits divers qu’il exhume — le « boucher de Hanovre », le « vampire de Düsseldorf » —, il lit les signes d’une société qui, déjà, assimile la destruction à la consommation. La métaphore culinaire devient outil de propagande : manger, c’est posséder ; affamer, c’est gouverner.

Une enquête sur la continuité

L’un des apports majeurs de l’essai réside dans sa dernière partie : la continuité industrielle et morale entre le Troisième Reich et l’après-guerre. Dreyfus documente l’usage, par certaines entreprises agroalimentaires européennes, de procédés issus des recherches nazies — brevets, formules, techniques de conservation testées sur des prisonniers.

Cette mémoire encombrante éclaire une question contemporaine : jusqu’où nos industries modernes héritent-elles de pratiques nées dans la barbarie ?

Sans surplomb moral, Dreyfus relie le passé à nos débats actuels sur la production, le recyclage, la pureté sanitaire, la rationalisation du vivant. Ce qu’il décrit n’appartient pas seulement à l’histoire : « Ces pratiques ont joué un rôle central dans l’économie de guerre et dans le système des camps, mêlant idées de propreté, sécurité et recyclage poussé au maximum. » Le ton, précis et sans pathos, donne au livre une force documentaire rare.

Une écriture de la vigilance

Les nazis à table n’est pas un essai d’historien, mais une enquête écrite à hauteur d’homme. Dreyfus tisse un récit nourri de faits, de témoignages, de références universitaires, sans céder à la surenchère. Son écriture, dépouillée, fait sentir le vertige d’une époque où tout — même la faim — pouvait devenir un instrument idéologique. En filigrane, une leçon : la domination peut aussi s’inventer dans la cuisine.

Un livre rigoureux qui explore la manière dont la faim, la pureté alimentaire et l’obsession du contrôle ont façonné la vision du monde hitlérienne.

À paraître le 13 novembre.

