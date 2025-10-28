Quand le vin devient mémoire du temps et des hommes

Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.
28/10/2025
Le Vin et la Vie avance par cercles successifs, à la manière d’un itinéraire intérieur. Le vin devient le médium d’une exploration de soi autant qu’un outil de connaissance du monde. Baudouin refuse le discours œnologique, les classifications et la rhétorique de l’expertise : il choisit le terrain de l’expérience vécue, du sensible, où la dégustation n’est plus un acte social, mais un mode d’attention. Chaque verre devient une unité de mesure du temps, un fragment de mémoire, un lien entre le vivant et le passé.
La mémoire traverse tout le texte, qu’elle soit individuelle ou collective. Elle se déploie d’abord à travers la figure du vigneron Thierry Germain, victime d’une perte de mémoire après une crise neurologique. Ce récit biographique donne chair à la métaphore : le vin, travail de la répétition et du temps long, dépend d’une mémoire des gestes et des saisons.
En perdant ses repères, Germain retrouve une forme d’instinct primitif, une manière d’écouter la vigne sans s’imposer à elle. Ce rapport renouvelé au vivant, où l’intuition remplace la technique, devient pour Baudouin le modèle d’une sagesse possible : produire sans dominer.
Le vin apparaît alors comme une capsule de vie, un point de condensation entre matière, culture et durée. Il conserve les traces des générations qui l’ont élaboré. Mais cette mémoire n’est pas nostalgique : elle se réinvente à chaque millésime. Le vin n’est jamais le même, comme si la transformation — chimique, organique, symbolique — était la seule permanence que l’homme puisse atteindre.
Au-delà de l’intime, Baudouin inscrit sa réflexion dans une perspective historique. Il rappelle comment, depuis l’Antiquité, le vin structure les sociétés humaines — des clos monastiques de Bourgogne aux dynamiques contemporaines de transmission familiale. Il décrit les origines spirituelles de la vigne, plante de lisière entre la forêt et le champ, entre nature sauvage et territoire cultivé. Cette position intermédiaire devient un motif central : le vin naît toujours d’une tension, d’un équilibre fragile entre culture et nature.
L’auteur relit aussi l’histoire de la viticulture française à travers ses marges. Il évoque Thouars, ville à la frontière du Poitou et de l’Anjou, où les vignerons demeurent à la périphérie des grandes appellations. Ces territoires de lisière, souvent déclassés, incarnent selon lui une forme de résistance à la hiérarchie et à la standardisation du goût. Leur fragilité devient leur force : ils rappellent que le vin, avant d’être un produit, est un lieu, un temps et une parole.
Baudouin écrit comme il déguste : lentement, par touches successives. Sa prose, sans effets ni lyrisme, se construit sur l’observation précise d’un geste, d’un paysage, d’une lumière. L’écriture traduit un refus de l’emphase : décrire plutôt qu’expliquer, relier plutôt que commenter. Cette économie de moyens donne au texte sa tension. On y perçoit la continuité entre le travail du journaliste et celui du vigneron : dans les deux cas, il s’agit de capter la vérité d’un instant avant qu’elle ne se dissipe.
Le livre ne cherche pas à convaincre, mais à relier. Relier la science et le sacré, la terre et la parole, le geste et la pensée. Baudouin rejoint ainsi une tradition discrète — celle d’auteurs pour qui le vin est une forme de langage, non un motif d’éloquence. Le vin, écrit-il en substance, n’enseigne rien de plus que la vie elle-même : la lenteur, la transformation, la perte.
À paraître le 6 novembre.
Paru le 06/11/2025
304 pages
Le Cherche Midi
21,50 €
