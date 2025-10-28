Journée défense et citoyenneté : 13 % des jeunes ont des difficultés en lecture

La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
Obligatoire pour les jeunes de 16 à 25 ans, la Journée défense et citoyenneté prodigue des enseignements sur la défense nationale, les différentes formes d'engagement ainsi que le civisme. Elle évalue également la maîtrise des apprentissages fondamentaux de la langue française des participants.
Un test d'évaluation de la lecture est ainsi passé par les jeunes, principalement âgés de 16 à 18 ans. En 2024, 843.500 jeunes ont participé à ce test, soit 48.700 participants de plus qu’en 2023. La plupart était âgé de 17 et 18 ans (respectivement 54 % et 35 %), 11 % étaient majeurs (âgés de 19 à 25 ans).
76,4 % des participants sont considérés comme des « lecteurs efficaces », relève le Depp à partir des résultats enregistrés à l'occasion de la JDC 2024. 10,2 % sont des « lecteurs médiocres », dont la connaissance du vocabulaire est insuffisante, et 7,8 % présentent de très faibles capacités de lecture et sont démunis devant les traitements complexes des textes (pour y rechercher des informations précises, par exemple).
5,6 % des participants sont confrontés à des difficultés sévères de lecture et peuvent être considérés en situation d’illettrisme, selon les critères de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Les participants les plus démunis (2,9 %) n’ont pas acquis les mécanismes de base de traitement du langage écrit.
À l'heure où la pratique de la lecture semble s'effriter au sein de la population générale, la maîtrise de cette compétence par les jeunes âgés de 16 à 25 ans est cruciale. Si, rappelons-le, environ 76 % des participants à la JDC 2024 sont considérés comme des « lecteurs efficaces », le ministère de l'Éducation nationale apporte des nuances à cette catégorisation.
Ainsi, les deux profils de jeunes réunis sous cette appellation réussissent « les traitements complexes de l’écrit en s’appuyant sur une compétence lexicale avérée. Leur lecture est fonctionnelle grâce à une stratégie de compensation fructueuse : ils savent adapter leur vitesse de lecture, relire et maintenir un effort particulier d’attention », détaille la Depp.
Cependant, une partie de ces « lecteurs efficaces » n'ont pas suffisamment automatisé les mécanismes de base de la lecture. Si la stratégie de compensation fonctionne, « un manque de pratique les entraînerait vers une perte d’efficacité importante dans l’usage des écrits », s'inquiète le rapport.
L'autre point d'inquiétude reste bien entendu la persistance des inégalités. Certaines tiennent aux genres et aux habitudes et injonctions associées : ainsi, en moyenne, les garçons sont plus fréquemment en difficulté de lecture que les filles (15 % contre 11 %), malgré un score moyen en vocabulaire légèrement supérieur.
À LIRE - 278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme
Au niveau territorial, les disparités s'observent entre les départements du nord de la France ainsi que ceux entourant l’Île-de-France par rapport au reste de la métropole. Mais les Outre-mer sont toujours particulièrement touchées par les difficultés de lecture des jeunes : 30 % d'entre eux sont concernés pour La Réunion, 31 % pour la Guadeloupe, 32 % pour la Martinique, 52 % en Guyane et 58 % à Mayotte.
Sans surprise, des études plus courtes, et sans diplôme, sont très souvent synonymes de difficultés de lecture. Par ailleurs, les élèves ayant déjà redoublé rencontrent plus fréquemment ce type de problématiques que les autres.
Notons qu'en 2023, 94.000 jeunes, sur tous ceux qui ont pris part à la Journée Défense Citoyenneté (JDC) en 2023, ont rencontré des difficultés en lecture, soit 11,8 % des participants (contre 13 % en 2024). Précisons toutefois qu'une comparaison entre les données 2024 et celles des années précédentes n'est pas pertinente, en raison du récent changement de format de la Journée défense et citoyenneté (JDC).
La note d'information complète est accessible ci-dessous.
