La correspondance de Gustave Courbet et Mathilde de Svazzema primée

Dès le premier tour de scrutin, Correspondance avec Mathilde, paru le 10 avril dernier aux éditions Gallimard, en coédition avec la ville de Besançon, s'est détaché au sein des finalistes. Trois titres, au total, restaient en lice dans la dernière ligne droite de la récompense.

Il s'agit de la plus importante découverte de lettres de Gustave Courbet depuis la publication de sa Correspondance en 1996. Ce sont des échanges particuliers entre une aventurière audacieuse et intrigante et un homme à la fois naïf et sans limites, une correspondance quasi pornographique qui dévoile le peintre dans sa dimension charnelle. Par là est rétablie la stature de Courbet, effaçant les révisions opérées par ses biographes après sa mort afin de rendre supportable l'artiste subversif, le communard "déboulonneur" de la colonne Vendôme, et révélant l'ultime liberté de l'artiste. - Le résumé de l'éditeur pour Correspondance avec Mathilde

Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

Le jury est composé de Jean Bonna, Claude Arnaud, Jean-Pierre de Beaumarchais, Manuel Carcassonne, Jean-Paul Clément, Charles Dantzig, Natalie David-Weill, Anne de Lacretelle (fondatrice du prix), Marc Lambron de l’Académie française, Gilbert Moreau, Christophe Ono-Dit-Biot, Daniel Rondeau de l’Académie française, et Anne-Marie Springer.

Le Prix Sévigné 2024 avait été attribué à Martin Rueff pour son édition de la correspondance d’Italo Calvino, parue sous le titre Le métier d’écrire (Gallimard, collection Du Monde entier).

