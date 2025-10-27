Nouveau format : les Assises du livre deviennent les "Nouvelles Assises"

Les ex-Assises du livre numérique mettent cette année l’accent sur ce que chaque révolution technologique fait au texte, à la lecture et aux droits des auteurs. Au cœur des débats : l’ère de l’intelligence artificielle, avec un mot d’ordre partagé par les professionnels de l’édition — réguler les outils et bâtir des solutions éthiques afin de garantir le respect du droit d’auteur.

Le programme annonce plusieurs temps forts : le physicien et essayiste Étienne Klein dialoguera avec Alban Cerisier (Gallimard) autour des ouvrages qui, selon lui, « ont littéralement changé le monde ». La philosophe Camille Dejardin interviendra sur une interrogation très actuelle — « À quoi bon encore apprendre ? ». Côté création audiovisuelle, le journaliste et auteur Fabrice Arfi reviendra sur l’adaptation pour l’écran de son livre D’Argent et de sang.

Éditeurs, libraires, chercheurs et professionnels du cinéma se succéderont en tables rondes pour éclairer ce “pouvoir” du livre dans la cité. Objectif affiché : partager des pratiques, mettre en valeur les initiatives des maisons et réaffirmer qu’au-delà des formats, le livre demeure un outil démocratique et un vecteur de réflexion essentiel.

Les grandes lignes du programme :

Comment les livres ont changé le monde ? avec Étienne Klein

Quand les livres mettent en mouvement la société

Premier baromètre de l’IA dans les maisons d’édition

Les grands enjeux de l’intelligence artificielle : innovation, transparence et régulation

À quoi bon encore apprendre ? avec Camille Dejardin

Le livre mis en lumière avec Fabrice Arfi

Du livre à l’écran et à la scène : les défis de l’adaptation, en partenariat avec la SCELF

Le marché du livre 5 ans après le Covid : où en est-on ?

La plateforme Filéas (fils d’informations libraires éditeurs auteurs) pour suivre les ventes d’ouvrages

Les enjeux de la régulation face aux mutations de l’édition

Cette journée est organisée avec le soutien de la Sofia et du CFC, en partenariat avec Livres Hebdo. L’événement réunit, dans un esprit de partage, les professionnels du livre. L’inscription est gratuite, dans la limite des places disponibles.

