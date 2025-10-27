Chez Amazon, 82 % des livres d’herboristerie sont écrits par une IA

Durant l’été 2025, le best-seller incontesté de la catégorie « Herbal Remedies » sur Amazon n’était pas l’œuvre d’un guérisseur mystique ni d’une herboriste inspirée. Non, c’était The Natural Healing Handbook, signé par une certaine Luna Filby, autrice australienne aussi insaisissable qu’un fantôme numérique. Son livre de 85 pages, vendu près de 24 dollars, promettait : « Ceci est plus qu’un livre : c’est un retour à la sagesse naturelle et à la confiance en sa propre guérison. »

À en croire ses 518 avis enthousiastes et sa note de 4,7 étoiles, la formule semblait magique. Les critiques ? Élogieuses, quoique… inventées : Sarah Wynn, Michael Travers ou Leila Morgan — tous mentionnés comme experts dans le domaine — n’existent tout simplement pas. Pas plus que la maison imaginairherbe My Harmony Herb.

Le verdict est sans appel : The Natural Healing Handbook est intégralement généré par intelligence artificielle, avec un taux de certitude de 100 % selon les analyses d’Originality.ai. Même la biographie de « Filby Luna » (elle-même écrite à l’envers sur la page Amazon, renvoyant à un lien cassé) relève de la pure fiction algorithmique.

Pourtant, le titre a trôné plusieurs semaines en tête des sous-catégories « Soins de la peau », « Aromathérapie » et « Remèdes naturels ». À ce stade, l’absurde se confond avec le succès commercial : un mirage littéraire qui se vend comme une potion miracle.

Vous pensez tenir un vrai ouvrage d’herboristerie, soigneusement écrit par un passionné de plantes ? Eh bien… vous pourriez bien avoir entre les mains un texte conçu par un algorithme. Selon l’enquête publiée le 24 octobre 2025, 82 % des 558 titres disponibles dans la sous-catégorie « Herbal Remedies » chez Amazon entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025 sont « probablement écrits par une IA ».

Et plus troublant encore : 96 % de ces ouvrages contenaient au moins quelque partie potentiellement générée par IA (résumé, biographie d’auteur ou extrait de contenu). En s’appuyant sur l’exemple édifiant de The Natural Healing Handbook, l’outil de détection d’Originality.ai affiche un score de 100 % de probabilité d’être généré par IA. Méfiez-vous donc de cette Luna Filby. Et des autres !

Car, et cela ne doit rien au changement d’heure ni aux saisons, mauvaise herbe croît toujours. Mais comme le chantait Benabar, « y’a des détails qui ne trompent pas ».

Ainsi, l’étude d’Originality.ai identifie des signaux d’alerte évidents, à commencer par des titres répétitifs et construits autour d’un vocabulaire ultra-standardisé (« Apothecary », « Holistic », « Ancient », « Bible ») et utilisés ad nauseam.

Autre indice, le recours à des noms d’auteurs véhiculant un univers très “vert” (Rose, Fern, Clove, Greenleaf…) qui s’avéreront souvent fictifs. L’étude relève que 76 % des auteurs aux pseudonymes sur-naturels appartiennent au groupe suspecté d’avoir utilisé une IA.

Plus visibles encore, ces ouvrages contiennent dans leurs résumés des emojis à foison — la feuille d’arbre en cime, évidemment. De fait, 54 % des résumés identifiés comme probablement IA-écrits utilisent ces petites images — 6 % seulement dans le cas d’ouvrages écrits par des humains.

Enfin, la machine est paresseuse : les productions suspectées d’IAttitude comptent en moyenne 173 pages VS 225 pour les œuvres humaines. Corollaire, dans le premier cas, le prix moyen est de 18,51 $ contre 21,68 $.

Pourquoi ce phénomène ? L’édition numérique, qui facilite la l’autopublication, souffre cruellement de ce que l’IA génère des titres en quelques instants. Et bien entendu, sans regard humain sérieux sur l’exactitude ou la rigueur de l’information. Ce cocktail est redoutable dans un domaine comme l’herboristerie, où conseils, dosages, contre-indications sont essentiels. L’étude avertit : « Ces livres sont très probablement rédigés par des modèles linguistiques (…) Ils ne pensent pas logiquement à ce qu’ils conseillent aux lecteurs d’ingérer. »

Pour le secteur du livre, c’est aussi une alerte rouge. Les auteurs « vrais » risquent d’être noyés sous un tsunami de contenus rapides et peu maîtrisés. Quant au lecteur, il est sommé de devenir son propre garde-fou, avec une méthodologie simple.

D’abord, fuir des titres presque identiques qui se déclinent à l’infini (titres « Ultimate Guide to… », « Step by step… », etc.). Ensuite, vérifier la traçabilité de l’auteur : présence en ligne, autres publications, crédibilité.

Et puis, gare au miroir aux alouettes d’éléments visuels ou identitaires suspects : photo d’auteur trop « parfaite », noms « à thème », et autres assertions trop vraies pour être louches.

Et pour le reste… cultivez votre jardin ?

