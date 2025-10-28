Une société pour fédérer les passionné·es de Rachilde

« Pour moi, c’est la porte d’entrée de l’univers de l’esthétique fin de siècle », confie Marie-Gersande Raoult, qui a consacré sa thèse de doctorat à une comparaison entre Rachilde et Jean Lorrain, titrée Perversion et subversion dans les romans de Rachilde et de Jean Lorrain (1884-1906) : une esthétique de la Décadence.

Son intérêt pour l’autrice, dont l'œuvre est récemment entrée dans le domaine public, est né d’un véritable coup de foudre littéraire : la découverte du roman L’Animale, au Mercure de France, l’a profondément marquée. « La manière de traiter l’animalité avec de l’humanité m’a subjuguée », nous indique-t-elle.

Plongée dans la littérature fantastique du XIXe siècle, la chercheuse s’est tournée vers Rachilde, fascinée par cette femme qui, à une époque dominée par les hommes, osait écrire des récits transgressifs et ambigus. « Je me suis dit que c’était assez dingue qu’une femme écrive tout ça », raconte-t-elle. L’autrice lui est alors apparue comme une personnalité paradoxale, « élevée comme un garçon », ayant mené une vie rangée tout en écrivant des œuvres où dominent la subversion, la domination et la complexité des genres.

Rachilde, une figure complexe redécouverte

Mariée à Alfred Vallette, fondateur du Mercure de France, Rachilde tenait un salon littéraire renommé : les « Mardis de Rachilde ». Loin de l’image sulfureuse souvent véhiculée, elle menait une vie disciplinée et ne cédait ni à la drogue ni à l’alcool. « Elle était un paradoxe à elle-même », résume Marie-Gersande Raoult, évoquant des héroïnes « hautes en couleur » et des récits qui interrogent les normes sociales et sexuelles.

Bien qu’elle ait revendiqué ne pas être féministe, son œuvre continue d’alimenter les débats sur la condition des femmes et la place du féminin dans la littérature. Redécouverte d’abord en Amérique du Nord, notamment grâce au mouvement Women in French, Rachilde est aujourd’hui réévaluée par de nombreux chercheurs qui cherchent à « respecter ce qu’elle a voulu dire ».

Fédérer un réseau autour d’une autrice majeure

L’idée de créer la Société des Ami(e)s de Rachilde est née d’un constat simple : « Je voulais créer un réseau pour fédérer les chercheurs au niveau national et international. » Accompagnée de François-Jean Authier, professeur en classes préparatoires et spécialiste de littérature, Marie-Gersande Raoult souhaite ouvrir un espace commun aux scientifiques, lecteurs et passionnés. L’association doit permettre d’échanger des travaux, d’organiser des rencontres et de faire découvrir Rachilde au grand public.

Les premières adhésions sont prévues pour 2026, avec un fonctionnement associatif classique. L’objectif est aussi de faire connaître Rachilde hors du cercle universitaire, notamment à travers des conférences, des lectures publiques ou des interventions dans les lycées. « Plus on est de plumes, plus on parviendra à la faire connaître. »

Des projets pour la recherche et la diffusion

Parmi les ambitions de la jeune société figurent la création d’une revue en ligne ou d’un partenariat éditorial, afin de publier deux fois par an des travaux consacrés à Rachilde et à ses contemporains. Des colloques internationaux pourraient voir le jour tous les deux ans, dans différents lieux, pour faire vivre le réseau.

Un autre projet de long terme consisterait à valoriser le patrimoine lié à l’autrice, dont la demeure familiale située à Château‑l’Évêque (Dordogne) est en vente. Si un rachat reste hors de portée, l’idée d’un lieu dédié à sa mémoire n’est pas abandonnée. En parallèle, l’association souhaite encourager la réédition de certains textes rares et proposer des rencontres publiques autour de ses œuvres, dans l’esprit des salons de Rachilde : lire, débattre, partager.

Un héritage à transmettre

Pour Marie-Gersande Raoult, la création de la Société des Ami(e)s de Rachilde est bien plus qu’un projet académique : c’est une manière de prolonger un coup de cœur littéraire et de donner une nouvelle visibilité à une autrice singulière. « Tout le monde a sa place et peut donner son initiative », souligne-t-elle. À travers cette société, elle espère rassembler une communauté autour d’une figure aussi fascinante qu’ambiguë, dont la plume continue de provoquer, d’interroger et d’émouvoir.

Crédits photo : Marie-Gersande Raoult

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com