Une société pour fédérer les passionné·es de Rachilde

Créée à l’initiative de Marie-Gersande Raoult, chercheuse passionnée et présidente fondatrice, la Société des Ami(e)s de Rachilde (SAR) a pour ambition de fédérer les chercheurs et les lecteurs autour de l’œuvre singulière de l’écrivaine Marguerite Eymery, dite Rachilde. En lien avec des spécialistes français et étrangers, ce réseau souhaite promouvoir l’étude et la redécouverte d’une figure littéraire majeure du tournant du XIXe siècle, trop longtemps restée dans l’ombre.
Le 28/10/2025 à 11:16 par Ewen Berton
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
28/10/2025 à 11:16
0
Commentaires
3
Partages
« Pour moi, c’est la porte d’entrée de l’univers de l’esthétique fin de siècle », confie Marie-Gersande Raoult, qui a consacré sa thèse de doctorat à une comparaison entre Rachilde et Jean Lorrain, titrée Perversion et subversion dans les romans de Rachilde et de Jean Lorrain (1884-1906) : une esthétique de la Décadence.
Son intérêt pour l’autrice, dont l'œuvre est récemment entrée dans le domaine public, est né d’un véritable coup de foudre littéraire : la découverte du roman L’Animale, au Mercure de France, l’a profondément marquée. « La manière de traiter l’animalité avec de l’humanité m’a subjuguée », nous indique-t-elle.
Plongée dans la littérature fantastique du XIXe siècle, la chercheuse s’est tournée vers Rachilde, fascinée par cette femme qui, à une époque dominée par les hommes, osait écrire des récits transgressifs et ambigus. « Je me suis dit que c’était assez dingue qu’une femme écrive tout ça », raconte-t-elle. L’autrice lui est alors apparue comme une personnalité paradoxale, « élevée comme un garçon », ayant mené une vie rangée tout en écrivant des œuvres où dominent la subversion, la domination et la complexité des genres.
Mariée à Alfred Vallette, fondateur du Mercure de France, Rachilde tenait un salon littéraire renommé : les « Mardis de Rachilde ». Loin de l’image sulfureuse souvent véhiculée, elle menait une vie disciplinée et ne cédait ni à la drogue ni à l’alcool. « Elle était un paradoxe à elle-même », résume Marie-Gersande Raoult, évoquant des héroïnes « hautes en couleur » et des récits qui interrogent les normes sociales et sexuelles.
Bien qu’elle ait revendiqué ne pas être féministe, son œuvre continue d’alimenter les débats sur la condition des femmes et la place du féminin dans la littérature. Redécouverte d’abord en Amérique du Nord, notamment grâce au mouvement Women in French, Rachilde est aujourd’hui réévaluée par de nombreux chercheurs qui cherchent à « respecter ce qu’elle a voulu dire ».
L’idée de créer la Société des Ami(e)s de Rachilde est née d’un constat simple : « Je voulais créer un réseau pour fédérer les chercheurs au niveau national et international. » Accompagnée de François-Jean Authier, professeur en classes préparatoires et spécialiste de littérature, Marie-Gersande Raoult souhaite ouvrir un espace commun aux scientifiques, lecteurs et passionnés. L’association doit permettre d’échanger des travaux, d’organiser des rencontres et de faire découvrir Rachilde au grand public.
Les premières adhésions sont prévues pour 2026, avec un fonctionnement associatif classique. L’objectif est aussi de faire connaître Rachilde hors du cercle universitaire, notamment à travers des conférences, des lectures publiques ou des interventions dans les lycées. « Plus on est de plumes, plus on parviendra à la faire connaître. »
Parmi les ambitions de la jeune société figurent la création d’une revue en ligne ou d’un partenariat éditorial, afin de publier deux fois par an des travaux consacrés à Rachilde et à ses contemporains. Des colloques internationaux pourraient voir le jour tous les deux ans, dans différents lieux, pour faire vivre le réseau.
Un autre projet de long terme consisterait à valoriser le patrimoine lié à l’autrice, dont la demeure familiale située à Château‑l’Évêque (Dordogne) est en vente. Si un rachat reste hors de portée, l’idée d’un lieu dédié à sa mémoire n’est pas abandonnée. En parallèle, l’association souhaite encourager la réédition de certains textes rares et proposer des rencontres publiques autour de ses œuvres, dans l’esprit des salons de Rachilde : lire, débattre, partager.
Pour Marie-Gersande Raoult, la création de la Société des Ami(e)s de Rachilde est bien plus qu’un projet académique : c’est une manière de prolonger un coup de cœur littéraire et de donner une nouvelle visibilité à une autrice singulière. « Tout le monde a sa place et peut donner son initiative », souligne-t-elle. À travers cette société, elle espère rassembler une communauté autour d’une figure aussi fascinante qu’ambiguë, dont la plume continue de provoquer, d’interroger et d’émouvoir.
Crédits photo : Marie-Gersande Raoult
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.
27/10/2025, 10:57
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange.
17/10/2025, 12:16
L’écrivain et poète Pierre Gonthier est décédé ce mercredi 15 octobre à l’âge de 93 ans, a appris, auprès de ses proches, Sud Ouest. Membre de l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord et de l’Institut Eugène Leroy, il laisse derrière lui une œuvre sensible et profondément enracinée dans sa terre natale.
16/10/2025, 12:44
Déjà romanesque, l'histoire de Sur la route pouvait-elle l'être un peu plus ? Un chapitre inédit du texte culte de l'auteur américain Jack Kerouac a été découvert dans les effets personnels d'un parrain de la mafia new-yorkaise, Paul Castellano. Dactylographié sur deux pages, il aurait suivi la publication de Sur la route de quelques mois, en 1957.
13/10/2025, 10:02
Les Éditions Allia, Gérard Berréby, Danielle Orhan et Dominique Thomas ont annoncé « avec une profonde tristesse » la disparition de Gianfranco Sanguinetti, survenue à Prague, en Tchéquie, le 3 octobre 2025, à l’âge de 77 ans. Écrivain, poète et penseur critique, l'Italien né à Pully, dans le canton de Vaud en Suisse, fut l’une des grandes figures de la pensée révolutionnaire européenne et un acteur marquant du mouvement situationniste.
06/10/2025, 16:48
Ce 1ᵉʳ octobre 2025, le monde de la science, de la nature et de l’humanisme a perdu l’une de ses voix les plus singulières : la primatologue Jane Goodall est décédée à l’âge de 91 ans, de causes naturelles, lors d’une tournée de conférences aux États-Unis. L’annonce a été faite par le Jane Goodall Institute qu'elle avait fondé : jusqu’au bout, elle aura oeuvré en messagère de la nature.
03/10/2025, 09:54
Judith Dupont, médecin, psychanalyste, traductrice et éditrice d’origine hongroise, s’est éteinte à l’âge de 100 ans, comme l’a annoncé Benoît Peeters. Née Judith Dormandi un 22 septembre, à Budapest, sa mort marque la disparition d’une figure incontournable de la psychanalyse francophone, celle qui a fait redécouvrir en France l’œuvre de Sándor Ferenczi et labellisé la pensée ferenczienne comme une composante essentielle de la clinique contemporaine.
02/10/2025, 17:29
Cet hiver verra le retour d'une des autrices les plus prolifiques et bankable de la littérature française. Le 7 janvier 2026, Mélissa Da Costa publiera Fauves, chez Albin Michel. L’autrice entraîne cette fois ses lecteurs sous le chapiteau d’un cirque familial des années 1980.
02/10/2025, 16:24
Jane Goodall, éthologue de renommée mondiale et messagère de la paix de l’ONU, s’est éteinte à l’âge de 91 ans à Los Angeles. Pionnière dans l’étude des chimpanzés, elle a révolutionné notre compréhension du vivant et inspiré des générations par son engagement en faveur de l’environnement, de la paix et du bien-être animal. Son héritage perdure à travers le Jane Goodall Institute et le programme Roots & Shoots, porteurs de son message d’espoir.
02/10/2025, 11:25
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
17/09/2025, 12:25
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Stéphane Bouquet s’est éteint dimanche 24 août 2025 à Paris, des suites d’un cancer du poumon, il avait 57 ans. Poète avant tout, mais aussi critique, scénariste, traducteur, acteur et danseur, il laisse derrière lui une œuvre éclectique et singulière, traversée par une question essentielle : le lien entre l’un et le multiple, le seul et le commun, l’identité et la possibilité du peuple.
27/08/2025, 17:37
Au commencement, il y a une histoire de peau. Le récit que m’a offert C., une artiste peintre. À la fin des années 1980, C. avait suivi une formation aux beaux-arts de Genève. Chaque semaine, durant un cours d’anatomie, elle dessinait un jeune homme dont elle ignorait tout. Ce cours avait été organisé pour les étudiants des beaux-arts en collaboration avec l’École de médecine.
26/08/2025, 18:00
Vingt ans à peine. Un premier roman déjà. Nés entre 1995 et 2005, ils écrivent vite, fort, sans détour. 93 fiches d’auteurs sur Bibliosurf donnent à voir une génération qui explore l’intime et le social, la précarité et les identités, l’oralité et la poésie. Leur marque identitaire ? Non pas une école, mais une posture : écrire dans l’urgence, souvent depuis la précarité, avec une lucidité qui refuse les détours.
25/08/2025, 10:49
Romancier discret et admiré, Jacques Poulin est mort au mois d’août 2025 à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre sensible et limpide, marquée par une “petite musique” singulière, il laisse derrière lui quatorze romans traduits dans plusieurs langues, qui ont profondément marqué la littérature québécoise contemporaine.
21/08/2025, 18:29
L’autrice irlandaise Sally Rooney, figure littéraire mondialement connue pour son roman Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique Palestine Action, désormais interdite au Royaume-Uni. Engagée de longue date en faveur des droits des Palestiniens, elle prouve que, chez elle, l’engagement ne se limite pas aux paroles.
18/08/2025, 17:44
Autres articles de la rubrique Métiers
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
28/10/2025, 10:53
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
27/10/2025, 15:26
Dans son roman nourri d’archives, l'universitaire Carlo Vecce prend un risque salutaire : quitter l’essai pour rendre, par la littérature, sa vie à une femme longtemps tenue sous l’ombre d’un géant - Caterina, la mère de Léonard de Vinci. L’érudit y cherche moins « la vérité des documents » que la vérité sensible d’une existence arrachée au Caucase, successivement vendue, et dont la trace, dit-il, affleure partout dans l’œuvre de son fils.
27/10/2025, 14:43
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Nouveau chapitre professionnel pour Mia Le Poittevin, qui vient de rejoindre les éditions Le Cherche Midi et Séguier, deux maisons du groupe Editis, en tant que chargée des relations diffuseurs et libraires.
24/10/2025, 15:04
L’élection du pape Léon XIV, survenue le 8 mai dernier, est un événement majeur pour l’Église catholique et pour le monde entier. Cinq mois après cette annonce, le public peut désormais découvrir ses premières paroles officielles rassemblées dans un ouvrage, intitulé Cette paix qui vient de Dieu, publié en coédition par le Groupe Bayard et les éditions Salvator.
24/10/2025, 14:45
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Vous aimez jouer aux cartes et êtes fan du monde viking ? Ce jeu est pour vous. Le jeu de cartes Thorgal est un jeu compétitif pour deux à quatre personnes, à partir de 14 ans, proposant des parties de 45 à 90 minutes. Dans l’univers de la célèbre série, les joueurs cherchent à conquérir des territoires grâce aux personnages et aux objets qu’ils réunissent, tout en se méfiant des embûches semées par leurs adversaires.
23/10/2025, 10:56
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
Le Guide Michelin publie Oui, Cheffes !, un ouvrage inspiré de son podcast éponyme lancé en février 2025. Ce livre rend hommage aux femmes qui façonnent l’hospitalité et la gastronomie contemporaine. À travers récits de parcours, recettes emblématiques et portraits inspirants, il prolonge l’expérience audio pour valoriser les talents féminins et encourager les futures générations.
21/10/2025, 10:31
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Edmond Thomas, maître-imprimeur, éditeur et fondateur de Plein Chant, est mort samedi 18 octobre. Figure singulière du monde du livre, il aura consacré son œuvre à faire entendre les « voix d’en bas » et à sauver de l’oubli des auteurs négligés par l’institution littéraire.
20/10/2025, 12:45
La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
20/10/2025, 11:16
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.
20/10/2025, 09:28
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
Commenter cet article