Mathieu Belezi dans la 2e sélection du Prix littéraire des Écrivains de marine 2025

Les jurés du prix littéraire des Écrivains de marine se sont réunis le 23 octobre 2025 pour délibérer sur la seconde liste des romans de la rentrée littéraire. Des 12 titres de la première liste, restent en lice les 8 suivants :

Andreï Makine – Prisonnier du rêve écarlate (Grasset)

Emmanuelle Favier – Écouter les eaux vives (Albin Michel)

Mathieu Belezi – Cantique du chaos (Robert Laffont)

Patrick Grainville – La nef de Géricault (Julliard)

Vincent Guéquière – Le capitaine égaré (Paulsen)

Christophe Ono-dit-Biot – Mer intérieure (L’Observatoire)

Marie Richeux – Officier radio (Sabine Wespieser)

Gaëlle Nohant – L’homme sous l’orage (L’Iconoclaste)

Le 20 novembre 2025, une nouvelle délibération resserrera la liste à quatre finalistes. Enfin, fin novembre 2025, le lauréat sera proclamé lors d’un déjeuner au siège de Sisley, avenue de Friedland à Paris, en présence des auteurs, des membres du jury et de la presse, marquant l’aboutissement de cette troisième édition.

Le Prix des Écrivains de marine bénéficie d’un jury composé d’écrivains, navigateurs, artistes et membres de l’Académie française, dont les parcours résonnent avec l’univers maritime et littéraire.

Bureau des Écrivains de marine :

Patrice Franceschi, président (Prix Goncourt de la nouvelle)

Loïc Finaz, vice-président (Prix Tabarly)

Katell Faria, trésorière

Émilie Lahaye, déléguée générale

Jurés

Didier Decoin, ancien président du Goncourt, membre de l’Académie Goncourt

Andréa Marcolongo

Isabelle Autissier (Prix Femina du roman version étrangère)

Sylvain Tesson (Prix Renaudot)

Olivier Frébourg (Prix des Deux Magots)

Jean-Luc Coatalem (Prix Femina essai)

Jean Rolin (Prix Médicis)

Anne Quéméré

Erik Orsenna (Prix Goncourt, membre de l’Académie française)

Emmelene Landon

Titouan Lamazou (Artiste pour la paix de l’UNESCO)

Dominique Le Brun (Prix Tabarly)

Yann Queffélec (Prix Goncourt)

Arturo Pérez-Reverte (Académie royale espagnole)

François Bellec (Académie de Marine)

Daniel Rondeau (Académie française)

Philibert Humm (Prix Interallié)

Arnaud de la Grange (Prix Roger Nimier)

Patrick Deville (Prix Femina)

Créé il y a trois ans, le Prix littéraire des Écrivains de marine met en avant la mer comme horizon littéraire et symbolique. Il associe des récits d’aventure, d’exploration, de mémoire et de poésie, et propose une dotation de 10.000 euros, attribuée grâce au soutien de la maison Sisley.

En 2024, la récompense a été attribuée à Arnaud de La Grange pour son ouvrage La Promesse du Large, publié aux éditions Gallimard.

