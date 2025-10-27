Ce n'est pas une réforme sociale, mais “la prolongation d’un modèle qui nous a tous lésés

“Adhérente de la SGDL, je refuse de cautionner le statu quo social”

Traductrice littéraire depuis plus de 30 ans, j’ai toujours suivi avec intérêt l’évolution — ou devrais-je dire, le manque d’évolution ? – des droits sociaux des artistes-auteurs. Il y a quelques années, choquée par la révélation du scandale Agessa qui prive de retraite des milliers de mes collègues, j’ai rejoint différentes associations de défense de nos droits. Parmi celles-ci : la Société des Gens de Lettres.

Aujourd’hui, je suis consternée par l’appui que la SGDL manifeste au projet de loi de la sécurité sociale 2026. Et puisque les gestionnaires de ses réseaux sociaux suppriment immédiatement tous les commentaires critiques, il me semble n’avoir pas d’autre choix que de m’exprimer dans un média indépendant.

Pourquoi je m’oppose à l’article 5 du PLFSS 2026

Contrairement à ce que la SGDL tente de faire croire à travers ses différentes communications, le PLFSS 2026 ne « transforme » pas la protection sociale des artistes-auteurs. Bien au contraire, il perpétue une structure associative (la SSAA, ex-AGESSA) dont les défaillances sont largement établies. Voir la SGDL soutenir cet article 5 en mon nom et en celui de mes collègues m’est tout à fait insupportable.

Durant des décennies, l’ex-AGESSA a failli à sa mission de base : recenser, informer, affilier, appeler les cotisations et garantir les droits de ses affiliés. C’est un constat public, documenté par des autorités indépendantes. La SGDL siégeant au conseil d’administration de cet organisme depuis sa fondation, elle est forcément au courant de la gravité des faits reprochés (comptes non certifiés, système informatique onéreux et inopérant, gouvernance opaque, etc.).

Rebaptiser l’organisme « SSAA », puis lui envisager de redonner un rôle renforcé sans corriger sa gouvernance — c’est-à-dire, sans élections, sans contrôle, sans responsabilité publique claire — n’est pas une réforme : c’est la prolongation d’un modèle qui nous a tous lésés.

Ce que la SGDL devrait défendre, et ce qu’elle défend dans la pratique

Les statuts de la SGDL affichent comme objet la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs et autrices : liberté de création, protection des œuvres, amélioration des conditions d’exercice et représentation de la profession.

Question : en quoi soutenir le maintien d’une structure associative de sécurité sociale non élue et gravement défaillante sert-il l’intérêt des auteurs ?

La SGDL est légitime pour parler du livre, mais uniquement par et pour ses membres. Elle n’a pas mandat pour cautionner un système social qui nous a trahis. Encore moins alors qu’en ce moment même, ce système agit en justice contre des auteurs lésés en utilisant de l’argent public.

Les problèmes de gouvernance sur lesquels la SGDL choisit de fermer les yeux

1. Absence d’élections

Dans tout régime de sécurité sociale digne de ce nom, les représentants des bénéficiaires sont élus. Ici, ils sont désignés. Pourquoi la SGDL cautionne-t-elle ce déni démocratique ? A-t-elle demandé le retour à des élections professionnelles ?

2. Processus décisionnel

Le PLFSS 2026 promet un « plan de transformation ». Or, la forme associative demeure ; la capacité d’engager des procédures ou des dépenses reste concentrée entre quelques mains ; la transparence comptable n’est toujours pas garantie par un pilotage de droit public. Pourquoi, depuis 40 ans, la SGDL n’a-t-elle jamais donné l’alerte alors que ces problèmes étaient documentés par des inspections ?

3. Conflits d’intérêts

Quelle est la position officielle de la SGDL sur la présence d’organismes de gestion collective au sein de la gouvernance d’un organisme de sécurité sociale ? Comment assure-t-elle l’indépendance des décisions face à des intérêts économiques multiples (ayants droits d’auteurs morts, diffuseurs, etc.) qui ne sont pas toujours alignés avec les nôtres ?

4. Procédures contre des auteurs

Le principe même qu’une structure chargée de la protection sociale ait pu faire appel contre des auteurs ayant obtenu réparation (financée, in fine, par des fonds publics) est moralement et politiquement insoutenable. La SGDL a-t-elle condamné ces pratiques ? A-t-elle exigé qu’elles cessent ? Pourquoi n’en parle-t-elle jamais publiquement ?

Le discours du « mieux que rien » ne tient pas

On nous explique que la suppression de la SSAA créerait un « vide ». C’est faux. Les missions opérationnelles (recouvrement, affiliation, prestations) relèvent déjà du régime général (URSSAF, CNAV, CPAM). Le « vide » n’est pas social, il est politique : l’absence d’un pilotage démocratique propre aux artistes-auteurs.

C’est précisément pour cela que de nombreuses organisations réclament un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, inscrit dans le Code de la sécurité sociale, composé de représentants élus, paritaires, responsables devant les bénéficiaires. Pas devant une association.

Ce que j’attends d’une association de défense de mes droits d’artiste-auteur

En tant qu’adhérente, je demande à la SGDL de se hisser à la hauteur de sa mission statutaire :

Transparence. Publier la délibération interne du Comité qui fonde son soutien au PLFSS 2026 en ayant donné toutes les informations internes à la SSAA, et préciser la base démocratique de cette prise de position.

Cohérence. Aligner la communication avec l’objet social : défendre d’abord les auteurs, pas une structure associative disqualifiée.

Exigence. Conditionner tout soutien à des garanties minimales : élections professionnelles, publication des comptes certifiés, fin de toute procédure contre des auteurs, accès public aux délibérations.

Perspective : soutenir explicitement la création d’un Conseil de protection sociale de droit commun, élu, en lieu et place d’un « bricolage » institutionnel.

La SGDL nous représente-t-elle réellement ?

Être « représentatif », ce n’est pas se substituer à la volonté de ses adhérents et exprimer en leur nom des positions qu’ils n’ont jamais approuvées, et qui de plus vont à l’encontre de leurs intérêts.

Je demande donc à la SGDL : à quel moment avons-nous été consultés sur le soutien à l’article 5 du PLFSS 2026 ? Par quelle méthode ? Sur quels avis exprimés vous appuyez-vous pour baser votre position ? Sans ces éléments, le mot « représentation » perd son sens. Et vous ne méritez plus la confiance que nous adhérents avons placée en vous.

La SGDL est une association culturelle historique. Pas une caisse ni un organisme social. Le pilotage de notre protection sociale doit relever du droit commun et non d’une exception associative. C’est un principe républicain : la Sécurité sociale est administrée par ses bénéficiaires. Pas par cooptation ou par décret.

Loin de moi l’idée de m’opposer par principe à une association d’artistes-auteurs à laquelle j’ai choisi d’adhérer. Beaucoup d’entre nous lui doivent de précieux services, par exemple les formations (pour lesquelles elle touche une importante subvention de la SOFIA).

Mais soutenir un statu quo qui a lésé nos pairs et abîmé notre confiance, c’est franchir une ligne rouge.

Je refuse que mon adhésion cautionne un projet qui n’apporte aucune garantie démocratique ni aucun remède structurel.

Je demande donc ici à la SGDL de :

1. reconsidérer son soutien à l’article 5 du PLFSS 2026,

2. exiger le rétablissement d’élections professionnelles et la création d’un Conseil de protection sociale inscrit au CSS,

3. publier ses critères internes d’analyse et la traçabilité des décisions prises au nom des auteurs.

