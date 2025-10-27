Londres : la plus ancienne librairie islamique de la ville menacée

Depuis quarante ans, Dar al-Taqwa est un point de rencontre incontournable pour les chercheurs, étudiants, auteurs et convertis. Samir el-Atar avait fondé la librairie après avoir constaté le manque de ressources islamiques accessibles au Royaume-Uni dans les années 1980.

Le choix du quartier de Baker Street, proche de la mosquée centrale de Londres, répondait à la volonté de créer un lieu de savoir et de dialogue, fréquenté par une clientèle internationale. « L'islam est très large, c’est pourquoi nous voulons que la librairie le soit aussi », souligne aujourd’hui Noora el-Atar auprès du Guardian.

Sans recourir aux prêts bancaires, interdits par les principes islamiques, le couple avait fondé le commerce sur l’investissement communautaire. L’atmosphère y demeure conviviale et familiale. « Nous sommes une famille ici : les clients deviennent des proches », assure-t-elle.

« Un havre face à l’islamophobie ambiante »

Dar al-Taqwa est réputée pour son fonds unique : certains ouvrages, rares ou épuisés ne se trouvent nulle part ailleurs. On y trouve aussi bien des traductions du Coran que des ouvrages académiques publiés par Routledge ou Macmillan. Des auteurs tels que le penseur américain Hamza Yusuf ont même offert leurs propres livres. La librairie organise régulièrement des lectures, des rencontres avec des auteurs et, plus récemment, des clubs de lecture et de poésie. Certains y célèbrent même des mariages religieux.

Pour beaucoup, le lieu dépasse sa fonction commerciale. « La librairie est si unique, pas seulement pour l’accueil chaleureux de ses propriétaires, mais pour la variété de ses ouvrages », estime l’autrice et chercheuse Dr Sofia Rehman dans un entretien avec Hyphen. Elle décrit Dar al-Taqwa comme « un havre face à l’islamophobie ambiante », un espace de réconfort pour les musulmans britanniques dans ce qu'elle appelle les « années post-11 septembre ».

Un appel à la mobilisation communautaire

Face à la chute des ventes physiques, les employés lancent un appel à la solidarité : « On est au bord du gouffre », reconnaît Halima Begum, membre de l’équipe depuis seize ans, « Les achats en ligne sont notre plus grande concurrence ». La librairie espère que des initiatives, comme une réduction de 10 % pour les étudiants, inciteront les visiteurs à revenir. Une annonce a été faite en juillet sur Instagram pour informer les clients de leur situation.

Sur le site internet de la librairie, une page a été créée avec une cagnotte, afin d'appeler aux dons pour assurer la survie de la librairie.

Crédits photo : Abdulmeilk Aldawsari - Pexels

Par Ewen Berton

