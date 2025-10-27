La légende de la folk Joan Baez : son recueil de poèmes sort enfin en France

À travers une écriture intime et poétique, l’artiste y dévoile, pour la première fois, des poèmes qu’elle gardait jusqu’ici privés. Elle y exprime son rapport à la nature, à l’art, et évoque les expériences déterminantes qui ont façonné son parcours d’icône.

Note de l'auteur :

« Qu’est-ce que je veux dire, à vous qui avez, par hasard ou délibérément, pris ce petit livre ?

Qu’il est plein de techniques improvisées, de formules indisciplinées, de pensées vagabondes,

et qu’il puise abondamment à des sources intimes ou inconnues. Il est plein de mystère et de clarté, de

feu et d’obscurité, de ratés et de succès, de divinités et de démons. Certaines idées et images me sont

venues en un éclair, d’autres en rampant depuis les profondeurs de la terre détrempée.

Les premières versions de nombre des poèmes inclus dans ce livre ont été produites entre 1991

et 1997. Durant cette période, j’ai écrit de manière obsessionnelle, en partie pour de nombreux petits

auteurs, ou eux pour moi. En 1990, j’ai entrepris une thérapie qui a conduit à un diagnostic de trouble

dissociatif de l’identité. C’est la façon de désigner, dans le jargon clinique, le développement de

personnalités multiples pour faire face à d’anciens traumas. Certains des poèmes de ce recueil ont été

largement influencés, ou écrits par, certains de mes auteurs internes. Ensemble nous avons été emportés sans effort par un courant d’images et de mots, pour découvrir ce que nous savions déjà : la poésie est comme l’amour – on ne peut pas la forcer. Tout ce que nous pouvions faire, c’était attendre sa naissance et célébrer son arrivée. »

Les éditions Points nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1941 à New York, Joan Baez est une compositrice et interprète majeure. Elle accède à la notoriété internationale en 1963, lors de la marche sur Washington pour les droits civiques, où elle interprète « We Shall Overcome » après le discours « I Have a Dream » de Martin Luther King.

Engagée de longue date pour les droits civiques, l’écologie et contre toutes les formes de violence et d’inégalités, elle a poursuivi son action tout au long de sa carrière. Après une tournée d’adieu en 2019 jouée à guichets fermés, Joan Baez se consacre désormais à la peinture, au militantisme et à des œuvres caritatives.

