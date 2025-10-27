From text to sex (and more) d'Alexandre Haussé : Cyrano 2.0 version gay

Théo aide Maxime à trouver l’âme sœur sur les réseaux sociaux en lui dictant les messages qu’il doit envoyer. Mais Théo est amoureux de Maxime, tous les textos envoyés sont les mots qu’il souhaite lui dire mais comment faire quand l’amitié est forte et que Maxime est hétérosexuel ?

From text to sex (and more) est une romance dans l’air du temps dans laquelle les deux protagonistes passent un temps incalculable à s’envoyer des textos. Ce moyen de communication indispensable à notre quotidien, a l’avantage de mettre une (légère) distance qu’impose une timidité ou une pudeur.

Écrire un texto permet de se dévoiler sans se dénuder, en pensant que l‘autre comprenne le sens caché du message. Rien ne le distingue des lettres anciennes que l’on s’écrivait avec fébrilité ou passion me direz-vous, certes, il y a une ressemblance, sauf que le texto est immédiat : aussitôt écrit, aussitôt lu et bien sûr, aussitôt répondu.

La rapidité fait partie intégrante du monde moderne, rien n’est plus insupportable que l’attente, la patience semble être reléguée au temps ancien où on guettait le facteur dans l’espoir d’un courrier qui pourrait égayer la journée voire plus si affinité. Les échanges de textos permettent également de passer d’un sujet à un autre sans jamais vraiment les explorer, survoler les discussions comme on scrolle nos smartphones.

Revenons à Théo et Maxime, si le premier assume son homosexualité, c’est le contraire pour le deuxième qui va comprendre au fur et à mesure de cette amitié masculine, qu’il a toujours, et ce depuis l’enfance, essayer de se conformer à une norme qui ne le rend pas heureux.

Alors bien sûr, nos deux hommes vont enfin se dévorer en amants dans des scènes érotiques torrides - Alexandre Haussé écrit aussi bien qu’il peint les hommes, un autre de ses talents à découvrir dans différentes expositions -, s’envoyer des sextos chauds comme de la braise, mais pour Maxime, difficile de s’assumer aux yeux des autres.

Roman plaisant à lire – prudes et pudibonds, abstenez-vous – dans lequel l’auteur aborde la monoparentalité, la difficulté d’être soi en dehors de la norme et de la pression familiale, la découverte de son homosexualité chez les adultes (thème très souvent évoqué chez les ados) et le sexe sans tabou. Si Cyrano avait vécu à notre époque, aurait-il séduit Christian De Neuvillette à la place de Roxane ? Possible, mais il n’aurait pas troqué sa faconde contre un court texto !

