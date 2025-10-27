La mère perdue de Léonard de Vinci : le roman vrai de Caterina

Tout commence loin des images d’Épinal de la Renaissance. Juillet 1439, delta du Don : une adolescente circassienne, fille du noble Yakov, est capturée lors d’une embuscade. L’hypothèse s’appuie notamment sur un acte d’affranchissement d’« une Caterina circassienne » daté de l’automne 1452, malgré tout contesté par certains historiens, comme Martin Kemp d'Oxford.

« Vendue à Constantinople, puis Venise, puis Florence », selon Carlo Vecce, rappelant d’un trait la traite d’êtres humains qui irrigue aussi l’économie du Quattrocento. Caterina, à Florence, a 15 ans : elle est une jeune esclave de l’industrie textile. La Renaissance « côté sombre », ce n'est pas le seul, et l’écriture — notariée, comptable — sert aussi « d’outil de domination ».

Carlo Vecce a l’habitude des archives, il en connaît les angles morts. Éditeur du Codex Arundel (recueil de pages de notes écrites par Léonard de Vinci qui s'étale sur plusieurs décennies), biographe de référence de l'artiste génial, il sait que les documents consignent des actes, rarement des vies. D’où son choix littéraire. « L’histoire était si folle que j’ai préféré écrire un roman qu’un essai : j’étais ému par l’histoire et les souffrances de cette fille », confie-t-il. À la « preuve » il ajoute la présence, pour rejoindre ce qu’il appelle, dans un français dont sont capables les Italiens, « la vérité profonde de la vie ».

Une enfance sauvage, une mère retrouvée

À Florence, Piero da Vinci, jeune notaire, croise la route de Caterina. De leur union naît Léonard. Carlo Vecce ne plaque pas d’explication psychologique ; il reconstruit un milieu : une mère sans lettres, un père absent — « peut‑être ne l’a‑t‑il jamais vu les premières années de sa vie ».

De cette situation liminale l'auteur tire une hypothèse de formation plutôt que de destin : « Il a vécu en sauvage et il a appris à lire et écrire en autodidacte — sa mère ne savait pas. Cela explique son sens de la liberté, son amour des animaux et de la nature qu’on ne retrouve pas chez ses contemporains artistes. » Loin des ateliers d’orfèvres qui formatent, voici un regard qui s’éduque au dehors : eau, rochers, plantes, bêtes, vents — un monde avant les cadres.

Après avoir vécu environ cinq ans auprès de sa mère à Vinci - selon les registres familiaux de 1457 -, il est recueilli par la branche paternelle : Léonard grandit alors chez son grand-père Antonio da Vinci, tandis que Ser Piero se remarie et que le foyer maternel lui est interdit.

Dans la Toscane du XVe siècle, il est courant qu’un enfant naturel soit pris en charge par la famille paternelle : stabilité matérielle, transmission du statut et, plus tard, accès aux réseaux d’apprentissage..

On saute dans le temps. « Léonard n’est vraiment devenu célèbre qu’après quarante ans, à Milan, à la veille de La Cène », explique l'auteur. Dans ce clair-obscur de la renommée naissante, survient un événement intime : « Caterina le retrouve, le 16 juillet 1493. » Ils vivent alors quelques mois ensemble, avant la mort de la mère. Son célibataire de fils organise les funérailles ; un détail d’archives prend valeur de signe : « La liste des dépenses pour l’enterrement est princière : un enterrement de princesse. »

L'hypothèse d’une présence

Carlo Vecce assure : « Je la vois partout maintenant, surtout dans les tableaux de Leonardo : je crois qu’il cachait dans chacune de ses figures féminines des évocations, des échos de la mère perdue. Seulement lui pouvait le reconnaître. »

Son argument passe par le dominant féminin dans l’œuvre : Sainte Anne, Léda, Mona Lisa — « le sujet dominant des peintures de Leonardo, des tableaux avec des femmes, qui sont presque toujours des mères ». À cela s’ajoute un fond de nature où les rochers prennent des formes étranges, presque fantastiques : paysages comme mondes fabuleux, berceaux minéraux d’origines perdues. Dès L’Annonciation — Léonard a vingt ans —, Vecce croit lire, à l’arrière-plan, « un paysage oriental ».

Hypothèse ? Oui — mais féconde : elle réunit les routes marchandes, la Venise textile, la Méditerranée et ses liaisons avec le Levant, là où la vie de Caterina s’est jouée.

L’un des mérites du livre est de désamorcer les facilités. Point de maternité mystique plaquée a posteriori, mais une mosaïque de preuves modestes — contrats, quittances, listes — que la fiction articule. Vecce ne recolore pas la Renaissance ; il la désature pour faire voir les rapports de force : villes-États, banques, comptoirs, écritures qui enregistrent et qui asservissent. Et pourtant, le roman reste hospitalier : il accueille l’amour d’une mère et d’un fils, les silences, les contours d’un sourire. « Cela explique la trajectoire de Léonard — son génie, son esprit de liberté, si différent : il était clair que tout cela venait de Caterina. »

Le Sourire de Caterina. L'extraordinaire histoire de la mère de Léonard de Vinci, de Carlo Vecce, est paru le 3 octobre dernier au Seuil, dans une traduction de Nathalie Bauer.

