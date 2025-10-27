Des livres qui réparent : de Cyrulnik à Silvestre, La Grande Librairie face au trauma

Une question qui est au cœur du travail et de la vie même du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Enfant unique, né de parents morts à Auschwitz et rescapé de la rafle du 10 janvier 1944, son parcours vers la lumière, le savoir et les autres est un exemple. La collection Conversation avec... des éditions Autrement restitue un entretien qu’il avait accordé au magazine Zadig en mars 2019. Il y évoque notamment le pouvoir de guérison que recèle la parole. Et l’écriture.

Avec Déplier le cœur (Seuil), Aurélie Silvestre signe l’un des récits les plus émouvants de cet automne. Celui d’une reconstruction. D’une transformation. D’un retour à la vie. 13 novembre 2015 : son compagnon est tué au Bataclan. Après avoir raconté son combat contre le chagrin et la haine dans Nos 14 novembre (JC Lattès) elle retrace cette fois le procès hors-norme des attentats.

Dix mois d’audience. Quatorze accusés. Mille huit cents parties civiles. Une expérience collective du deuil et de la justice qui lui a permis de surmonter sa solitude et son sentiment d’impuissance. Un témoignage inspirant et nuancé. Et si la littérature était le dernier bastion de la complexité ?

Paul Gasnier refuse lui aussi les discours simplistes ! Journaliste à Quotidien, son premier livre La Collision (Gallimard) a bousculé la rentrée littéraire. Dans cet ouvrage d’une douceur et d’une exigence rares, au croisement de l’enquête et de l’essai, il revient sur la mort de sa mère, percutée par un jeune homme en moto cross.

Plus de dix ans après cet homicide, il se lance sur les traces du motard et tente d’analyser ce qui a rendu possible un tel drame. Pour essayer de comprendre, à défaut de pardonner. Dans une époque qui exacerbe et instrumentalise nos émotions les plus primaires, comment résister à la tentation de la colère ?

Résister grâce à la beauté, à la musique et au collectif : voici le pari d’Agnès Desarthe ! Dans L’oreille absolue (édition de L’Olivier), roman polyphonique et virevoltant, elle raconte les vies abîmées et intriquées des différents membres de l’orchestre d’harmonie municipale d’un petit village à la veille de leur concert de fin d’année. L’orchestre, lieu de mixité sociale et générationnelle, comme métaphore d’une société idéale, où l’écoute, le dialogue et la passion priment sur les fractures.

Avec Adieu Kolyma (Grasset), Antoine Sénanque nous transportera quant à lui jusqu’aux confins les plus obscurs de l’âme humaine. Direction Budapest, en 1957, aux lendemains de la répression de l’insurrection hongroise par les chars soviétique.

Là-bas, une femme mystérieuse, survivante d’un goulag de la Kolyma, tueuse repentie et paria, est confrontée aux fantômes de son passé et se voit contrainte de reprendre du service. Un roman noir aux accents shakespeariens qui nous plonge dans l’univers concentrationnaire soviétique. Quelle place pour la rédemption quand on a vécu en enfer ?

Et enfin le romancier américain aux centaines de millions d’exemplaires vendus dans le monde, Dan Brown, sera à l’honneur ! Son nouveau roman Le secret des secrets (JC Lattès) vient de paraitre. On y retrouve le Professeur Langdon, son héros de papier, déjà présent dans le Da Vinci Code (JC Lattès) confronté aux mystères de phénomènes paranormaux.

Le choix des libraires : La voie aux chapitres

Comme chaque mercredi, on célèbrera l’engagement et la curiosité de nos libraires indépendants ! Direction « La voie aux chapitres », dans le quartier de la Guillotière à Lyon (69) chez Sylvain Fourel qui cultive et transmet le gout de la lecture.

Si on lisait à voix haute : Benjamin Voisin

Enfin, à l’occasion de la sortie de l’adaptation au cinéma de L’Étranger (Gallimard/folio) d’Albert Camus par François Ozon, le comédien Benjamin Voisin, qui incarne le personnage de Meursault , a offert ses conseils à Iris Maillet, finaliste de la saison 6 de notre concours Si on lisait à voix haute. À mercredi, lisez bien ! Rendez-vous ce 29 octobre, à 21h05 sur France 5. Un extrait des différents ouvrages est proposé en fin d'article.

