Géorgie : l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia victime de la répression

En Géorgie, l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia a été condamné à trois jours de rétention administrative pour avoir participé au blocage de l'avenue Roustavéli, une des principales artères de Tbilissi. L'Union internationale des éditeurs s'inquiète de « restrictions apparentes à la liberté de manifester ».
Le 27/10/2025 à 15:26 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
27/10/2025 à 15:26
0
Commentaires
3
Partages
Depuis les élections législatives d'octobre 2024, la société géorgienne est traversée par un mouvement de protestation. Celui-ci conteste les résultats du scrutin, remporté par le parti Rêve géorgien, qui se réclame de centre-gauche mais dont les positions, notamment vis-à-vis du projet européen, sont plus proches de celles de l'extrême droite.
Le déroulement des élections a été critiqué par l’opposition, certaines ONG et observateurs internationaux, qui dénoncent des fraudes, de l’intimidation et des irrégularités, comme l'indiquait l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans un rapport publié en décembre 2024.
La présidente géorgienne elle-même, Salomé Zourabichvili — depuis remplacée par Mikhaïl Kavelachvili, plus proche de Rêve géorgien —, avait pris ses distances avec le gouvernement de Rêve géorgien, qui exerce le pouvoir depuis 2012. Irakli Kobakhidze, le Premier ministre, défendait pour sa part des élections « justes », et démentait les craintes d'une manipulation électorale suggérée par le Kremlin.
Le mouvement de contestation des élections législatives, un an après les résultats, se poursuit toujours, tout en se heurtant à d'importants dispositifs de répression. Mi-octobre, le poète géorgien Zviad Ratiani écopait ainsi de deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ».
Dans un message publié le 24 octobre dernier, l'Association géorgienne du livre a dénoncé l'arrestation et la détention de Zviad Kvaratskhelia, « interpelé comme de nombreux auteurs, activistes et intellectuels ». L'organisation pointe les conséquences d'amendements au code de justice administrative, « qui rendent punissables d'une peine allant jusqu'à 15 jours de détention le fait de bloquer une route ou de masquer son visage ».
En cas de récidive, précise l'association, les peines peuvent s'étendre à une année d'emprisonnement. Un instrument qui renforce un peu plus les outils de répression sur la société géorgienne. En juillet dernier, le Parlement européen reconnaissait, dans un rapport, « une nette dérive vers un gouvernement autoritaire dans le pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne ».
« Les députés soulignent que les prochaines élections municipales ne constituent pas une occasion de refléter le choix démocratique du peuple géorgien, à moins que les dirigeants politiques de l'opposition emprisonnés et détenus ne soient libérés et que les élections se déroulent dans un meilleur environnement électoral », indiquaient alors les députés européens.
À LIRE - 10 ans de silence : libérez Gui Minhai, l’éditeur que la Chine a séquestré
Ces élections municipales, le 4 octobre dernier, ont été remportées par Rêve géorgien, sur fond de boycott du scrutin par les oppositions et d'abstention massive de la population.
D'après 1TV, chaine de la télévision publique géorgienne, Zviad Kvaratskhelia a été condamné à 3 jours de rétention administrative. « Bien que l'arrestation de Zviad Kvaratskhelia ne semble pas liée à son activité d'éditeur, nous sommes préoccupés par les restrictions apparentes à la liberté de manifester qui se développent en Géorgie et par la manière dont elles pourraient conduire à limiter la liberté d'expression », observe l'Union internationale des éditeurs (UIE/IPA).
Né en 1986, Zviad Kvaratskhelia est l'auteur de plusieurs ouvrages, inédits en français, mais aussi éditeur et directeur éditorial pour les structures Intelekti et Artanuji.
Photographie : Manifestation de contestation des résultats des élections législatives du 26 octobre 2024, à Tbilisi, le 4 novembre 2024 (illustration, Jelger Groeneveld, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Fondée en 1985 par l’éditeur égyptien Samir el-Atar, la librairie Dar al-Taqwa, située face à la station Baker Street à Londres, pourrait fermer d’ici un an. La baisse de fréquentation et la concurrence du commerce en ligne menacent la survie de ce lieu emblématique de la vie culturelle musulmane britannique. Depuis la mort de son fondateur en 2022, son épouse, Noora el-Atar, tente de maintenir l’activité avec l’aide de quelques employés.
27/10/2025, 16:16
La charmante ville toscane de Pistoia vient d’être désignée comme Capitale italienne du livre 2026 — une consécration qui dit beaucoup sur le rôle culturel que veut assumer cette cité au carrefour de l’histoire et de la création contemporaine.
26/10/2025, 15:05
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
26/10/2025, 09:08
Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
26/10/2025, 08:49
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le mythe arthurien prend une forme inédite dans The Lost Book of Lancelot, roman de John Glynn attendu pour le 12 mai 2026 chez Grand Central Publishing. L’ouvrage ne revisite pas simplement la quête du Graal ou la gloire chevaleresque : il opère une relecture audacieuse, résolument queer, du personnage de Lancelot.
18/10/2025, 18:27
Longtemps cantonnées à des “fenêtres” calendaires — un panneau en septembre, un coup de projecteur en octobre —, les voix hispaniques américaines s’installent dans la durée. Auteurs, libraires et associations aux Etats-Unis poussent en chœur pour que la diversité cesse d’être une case à cocher.
18/10/2025, 14:24
À Washington D.C., là où l’on s’attend plutôt à voir des snacks ou des boissons sortir d’une machine automatique, c’est un petit miracle littéraire qui est opéré. Le dispositif s’appelle LitBox : un automate installé dans le hall du Western Market, près de l’université George Washington, qui vend exclusivement des livres d’auteurs de la région de D.C. — et ce, dans un contexte de coupes budgétaires sévères dans les arts.
18/10/2025, 13:25
Dans un monde où les livres s’empilent — et parfois se dissipent — comme des flux de données, une nouvelle initiative d’édition fait bande à part. Un petit start-up britannique, Books By People, vient de lancer un label inédit intitulé Organic Literature : un tampon censé garantir que tel ouvrage a bien été écrit « par un humain », ou du moins que l’intention première est humaine, et non générée par un algorithme.
18/10/2025, 10:18
Lorsque, en 1970, la petite maison Holt, Rinehart and Winston accepte de publier un premier roman — accueilli par les critiques mais vendu à peine à 2000 exemplaires la première année — ce geste relève de l’audace. Ce roman, aujourd’hui canonique, est The Bluest Eye de Toni Morrison. Mais à l’époque, son sort semblait déjà scellé, « refusé par plusieurs autres éditeurs ».
14/10/2025, 14:26
Le poète géorgien Zviad Ratiani a été condamné à deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ». L’affaire remonte à la nuit du 23 juin, quand le poète a giflé un policier lors d'une manifestation devant le Parlement géorgien. Ratiani a reconnu d'emblée avoir commis ce geste, tout en plaidant non coupable.
14/10/2025, 13:30
En 2023, dans le comté de Campbell (Wyoming), la directrice du système de bibliothèques publiques de Gillette, Terri Lesley, était licenciée au terme d’un long conflit autour de la présence d’ouvrages comportant des thèmes LGBTQ+ ou portant sur la sexualité. En réponse, elle engagea une action en justice en 2025, soutenue par la Commission fédérale des droits civiques (EEOC) qui avait autorisé sa plainte initiale. Après des négociations, le comté lui versera 700.000 $ pour solder le litige.
14/10/2025, 12:13
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.
13/10/2025, 17:22
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
L'historien américain Mark Bray, spécialiste de l'Espagne moderne et du mouvement anti-fasciste, a été contraint à l'exil après avoir reçu plusieurs menaces de mort « dans la foulée du décret exécutif signé par Donald Trump le 22 septembre, désignant officiellement l’antifascisme comme un mouvement terroriste », précise son éditeur français, Lux. Il a trouvé refuge en Espagne et mènera ses cours à distance.
09/10/2025, 16:55
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Un tribunal de Floride a récemment rendu un jugement décisif dans l’affaire opposant les auteurs de And Tango Makes Three à un conseil scolaire du comté d’Escambia. Le cœur du litige : la suppression du livre des bibliothèques scolaires locales, au motif qu’il met en scène une relation homosexuelle entre deux manchots élevant un poussin.
03/10/2025, 11:13
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Avis aux amateurs de belles lettres ! En novembre prochain, la campagne « Lisez-vous le belge ? » revient pour une sixième édition haute en couleurs. Un mois entier pour (re)découvrir la vitalité du livre belge sous toutes ses formes, en Wallonie comme à Bruxelles.
02/10/2025, 15:45
Depuis plusieurs années, des alertes récurrentes signalent une montée de la censure dans les écoles publiques des États-Unis. Ce phénomène, jadis ponctuel, semble désormais s’installer dans le quotidien éducatif. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, il s’agit d’un glissement dangereux : « rampant et banal », comme le résume une mise en garde d’organismes de promotion du droit de lire.
02/10/2025, 11:41
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Autres articles de la rubrique Métiers
Dans son roman nourri d’archives, l'universitaire Carlo Vecce prend un risque salutaire : quitter l’essai pour rendre, par la littérature, sa vie à une femme longtemps tenue sous l’ombre d’un géant - Caterina, la mère de Léonard de Vinci. L’érudit y cherche moins « la vérité des documents » que la vérité sensible d’une existence arrachée au Caucase, successivement vendue, et dont la trace, dit-il, affleure partout dans l’œuvre de son fils.
27/10/2025, 14:43
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée. Cette exception, dans la loi française depuis 1957, encadre le versement d'une redevance aux auteurs et éditeurs par les fabricants de dispositifs d'enregistrement. Assurant agir pour la protection du pouvoir d'achat, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises la collecte de cette taxe, décision annulée par le tribunal administratif.
27/10/2025, 10:57
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Nouveau chapitre professionnel pour Mia Le Poittevin, qui vient de rejoindre les éditions Le Cherche Midi et Séguier, deux maisons du groupe Editis, en tant que chargée des relations diffuseurs et libraires.
24/10/2025, 15:04
L’élection du pape Léon XIV, survenue le 8 mai dernier, est un événement majeur pour l’Église catholique et pour le monde entier. Cinq mois après cette annonce, le public peut désormais découvrir ses premières paroles officielles rassemblées dans un ouvrage, intitulé Cette paix qui vient de Dieu, publié en coédition par le Groupe Bayard et les éditions Salvator.
24/10/2025, 14:45
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Vous aimez jouer aux cartes et êtes fan du monde viking ? Ce jeu est pour vous. Le jeu de cartes Thorgal est un jeu compétitif pour deux à quatre personnes, à partir de 14 ans, proposant des parties de 45 à 90 minutes. Dans l’univers de la célèbre série, les joueurs cherchent à conquérir des territoires grâce aux personnages et aux objets qu’ils réunissent, tout en se méfiant des embûches semées par leurs adversaires.
23/10/2025, 10:56
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Le Guide Michelin publie Oui, Cheffes !, un ouvrage inspiré de son podcast éponyme lancé en février 2025. Ce livre rend hommage aux femmes qui façonnent l’hospitalité et la gastronomie contemporaine. À travers récits de parcours, recettes emblématiques et portraits inspirants, il prolonge l’expérience audio pour valoriser les talents féminins et encourager les futures générations.
21/10/2025, 10:31
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Edmond Thomas, maître-imprimeur, éditeur et fondateur de Plein Chant, est mort samedi 18 octobre. Figure singulière du monde du livre, il aura consacré son œuvre à faire entendre les « voix d’en bas » et à sauver de l’oubli des auteurs négligés par l’institution littéraire.
20/10/2025, 12:45
La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
20/10/2025, 11:16
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.
20/10/2025, 09:28
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
Septembre 2024, l’éditeur et distributeur breton Coop Breizh est placé en redressement judiciaire. Avec une liquidation prononcée en juin dernier, le devenir des ouvrages et des éditeurs restait en suspens. A son tour, Locus Solus entre en jeu et reprend à son compte une cinquantaine d’œuvres.
18/10/2025, 14:04
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
L’affaire autour du roman Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier, publié par les éditions Héliopoles, illustre une zone grise où hommage littéraire, stratégie éditoriale et droit moral se croisent. Après la réaction des ayants droit d’Albert Camus, la maison d’édition a modifié sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Si les premiers saluent « une attitude respectueuse et simple », du côté de l’éditeur, l’épisode laisse, malgré tout, un goût amer.
17/10/2025, 16:39
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Aux États-Unis, le groupe Humanoids, Inc. s'est déclaré en situation de faillite, avec des dettes qui s'élèveraient à plusieurs millions $. L'entreprise américaine devrait cesser ses activités, tandis que la branche française poursuivrait les siennes, après une restructuration.
17/10/2025, 12:29
Commenter cet article