Géorgie : l'auteur et éditeur Zviad Kvaratskhelia victime de la répression

Depuis les élections législatives d'octobre 2024, la société géorgienne est traversée par un mouvement de protestation. Celui-ci conteste les résultats du scrutin, remporté par le parti Rêve géorgien, qui se réclame de centre-gauche mais dont les positions, notamment vis-à-vis du projet européen, sont plus proches de celles de l'extrême droite.

Le déroulement des élections a été critiqué par l’opposition, certaines ONG et observateurs internationaux, qui dénoncent des fraudes, de l’intimidation et des irrégularités, comme l'indiquait l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans un rapport publié en décembre 2024.

La présidente géorgienne elle-même, Salomé Zourabichvili — depuis remplacée par Mikhaïl Kavelachvili, plus proche de Rêve géorgien —, avait pris ses distances avec le gouvernement de Rêve géorgien, qui exerce le pouvoir depuis 2012. Irakli Kobakhidze, le Premier ministre, défendait pour sa part des élections « justes », et démentait les craintes d'une manipulation électorale suggérée par le Kremlin.

Le mouvement de contestation des élections législatives, un an après les résultats, se poursuit toujours, tout en se heurtant à d'importants dispositifs de répression. Mi-octobre, le poète géorgien Zviad Ratiani écopait ainsi de deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ».

De « Nombreuses arrestations »

Dans un message publié le 24 octobre dernier, l'Association géorgienne du livre a dénoncé l'arrestation et la détention de Zviad Kvaratskhelia, « interpelé comme de nombreux auteurs, activistes et intellectuels ». L'organisation pointe les conséquences d'amendements au code de justice administrative, « qui rendent punissables d'une peine allant jusqu'à 15 jours de détention le fait de bloquer une route ou de masquer son visage ».

En cas de récidive, précise l'association, les peines peuvent s'étendre à une année d'emprisonnement. Un instrument qui renforce un peu plus les outils de répression sur la société géorgienne. En juillet dernier, le Parlement européen reconnaissait, dans un rapport, « une nette dérive vers un gouvernement autoritaire dans le pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne ».

« Les députés soulignent que les prochaines élections municipales ne constituent pas une occasion de refléter le choix démocratique du peuple géorgien, à moins que les dirigeants politiques de l'opposition emprisonnés et détenus ne soient libérés et que les élections se déroulent dans un meilleur environnement électoral », indiquaient alors les députés européens.

À LIRE - 10 ans de silence : libérez Gui Minhai, l’éditeur que la Chine a séquestré

Ces élections municipales, le 4 octobre dernier, ont été remportées par Rêve géorgien, sur fond de boycott du scrutin par les oppositions et d'abstention massive de la population.

</center>

D'après 1TV, chaine de la télévision publique géorgienne, Zviad Kvaratskhelia a été condamné à 3 jours de rétention administrative. « Bien que l'arrestation de Zviad Kvaratskhelia ne semble pas liée à son activité d'éditeur, nous sommes préoccupés par les restrictions apparentes à la liberté de manifester qui se développent en Géorgie et par la manière dont elles pourraient conduire à limiter la liberté d'expression », observe l'Union internationale des éditeurs (UIE/IPA).

Né en 1986, Zviad Kvaratskhelia est l'auteur de plusieurs ouvrages, inédits en français, mais aussi éditeur et directeur éditorial pour les structures Intelekti et Artanuji.

Photographie : Manifestation de contestation des résultats des élections législatives du 26 octobre 2024, à Tbilisi, le 4 novembre 2024 (illustration, Jelger Groeneveld, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com