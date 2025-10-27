À Metz, la librairie Hisler renaît de ses cendres, un an après l’incendie

Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
Le 27/10/2025 à 13:05 par Hocine Bouhadjera
27/10/2025 à 13:05
Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2024, un violent incendie avait ravagé les caves et les toitures de l’immeuble historique qui abrite la librairie Hisler, véritable institution messine fondée en 1873. Le feu, parti des sous-sols, s’était rapidement propagé, provoquant des dégâts considérables.
L’enseigne, dirigée par Simone Hisler, n’avait pourtant pas cessé toute activité : dès décembre, un bus-librairie avait été installé sur la place Jean-Paul II, devant la cathédrale, pour maintenir le lien avec les clients et poursuivre les ventes. Ce véhicule, équipé de 90 étagères et d’une sélection restreinte de livres, faisait aussi office de point de retrait click & collect.
Mais le sort s’acharnait : dans la nuit du 26 au 27 novembre 2024, la librairie sinistrée avait été cambriolée, puis en avril 2025, deux jeunes hommes ivres avaient tenté de forcer le bus-librairie. Ces faits, repérés par les caméras de surveillance, avaient conduit à leur interpellation par la police municipale.
Pendant cette année difficile, l’équipe, forte de 35 à 40 salariés, a tenu bon : « Nous n’avons été que très peu au chômage partiel car nous avions installé notre bus-boutique, entre le marché couvert et la cathédrale, à peine un mois après l’incendie », explique Madleen Renault, libraire chargée de l’événementiel et des relations presse, auprès de La Gazette Moselle. La librairie a également assuré sa présence sur les salons littéraires et poursuivi les séances de dédicaces délocalisées, afin de ne pas rompre le contact avec le public.
« Tout le monde trépigne à l’idée d’ouvrir », confie Christine, responsable de la librairie, à Ici Lorraine. « Ce sont 24 ans de ma vie professionnelle qui sont partis en fumée ce jour-là », ajoute Martine, en charge de la papeterie. « Mais là, c’est une renaissance, un nouveau bébé cette librairie ! »
La librairie est désormais condensée sur un seul étage à l’entrée, tandis que la papeterie, les loisirs créatifs et les Beaux-Arts ont été installés au fond du magasin. La section scolaire et universitaire, autrefois à l’étage, a été déplacée au rez-de-chaussée.
Pour marquer cette renaissance, la librairie fait paraître d’un livre collectif, Au cœur des mots, imaginé par l’écrivain Arnaud Friedmann. L’ouvrage réunit des textes et des illustrations signés à la fois par des auteurs nationaux et locaux, des dessinateurs de bande dessinée, mais également par des clients, des membres du personnel et même des enfants de salariés. Conçu comme un projet collectif et solidaire, il est édité par le Mosellan Nicolas Turon et sera mis en vente au profit des pompiers, en remerciement pour leur intervention décisive qui a permis de sauver la structure du bâtiment lors de l’incendie.
L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 31 octobre, suivie d’une journée exceptionnelle le samedi 1er novembre, de 9h30 à 19h. Le mardi 4 novembre, une séance de dédicaces marquera la première animation de cette nouvelle ère : la romancière Sophie Loubière viendra présenter Une minute de silence, son livre revenant sur l’affaire Jean-Marie Demange, ancien maire de Thionville.
La librairie Hisler appartient à un groupe familial actif dans tout le Grand Est, Hisler Holding. En plus de Hisler, la librairie, et de La Librairie d’en face (jeunesse) à Metz, le groupe possède la librairie Grangier à Dijon, la librairie Tome 5 et Hisler BD à Thionville, ainsi que plusieurs papeteries en Alsace.
Fondée en 1873 sous le nom de Librairie Even, la structure a été reprise en 1992 par Simone et Daniel Hisler, venus de Strasbourg. Depuis la disparition de Daniel Hisler en 1996, Simone Hisler dirige seule l’entreprise familiale, aujourd’hui emblématique du paysage littéraire régional.
« C’est un nouveau départ, une librairie plus belle encore, et une aventure qui continue », assure Simone Hisler.
Crédits photo : Marc Schneid (Pexels)
Par Hocine Bouhadjera
