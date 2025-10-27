Une double adaptation pour Something Is Killing the Children chez Blumhouse

Depuis sa parution en 2019 aux États Unis, Something Is Killing the Children attire l’attention de l’industrie. Le titre, déjà envisagé comme série live, a connu un parcours mouvementé : d’abord développé par Netflix avec Mike Flanagan puis les créateurs de Dark, il a finalement été abandonné par la plateforme fin 2024.

Le concept, un monde où seuls les enfants voient les monstres qui les traquent, s’inscrit parfaitement dans la lignée des univers sombres et psychologiques chers au studio Blumhouse.

Un projet mené sur deux fronts

Jason Blum produira le long-métrage, accompagné de Shaun Sutton et Ryan Turek en qualité de producteurs exécutifs. Stephen Christy et James Tynion IV représenteront Boom! Studios et Penguin Random House, tandis qu’Adam Yoelin et Mette Norkjaer prendront part à la production exécutive. Werther Dell’Edera, co-créateur de la bande dessinée, sera quant à lui coproducteur.

En parallèle, une série d’animation pour adultes est en développement, supervisée par Tynion lui-même. Dell’Edera y officiera comme co-producteur exécutif, tandis que Christy, Yoelin et Norkjaer continueront d’assurer la production pour Boom! Studios.

Un phénomène éditorial et critique

Publié depuis 2019, puis traduit en 2022 en français par Maxime Le Dain (ed. Urban Comics), Something Is Killing the Children s’est imposé comme l’un des plus grands succès de l’édition indépendante, avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus d'après The Hollywood Reporter. Son premier numéro s’est écoulé à plus de 175.000 exemplaires, un chiffre rare pour un titre hors des circuits Marvel ou DC. En France, d'après Edistat, les ventes s'élèvent à 10.000 exemplaires.

La série a donné naissance à un spin-off, House of Slaughter, également écrit par Tynion, et bénéficie d’un engagement de Boom! Studios et Penguin Random House. En France, cette histoire dérivée a été publiée par Urban Comics, dans une traduction de Julien Di Giacomo.

Le comic a également été salué par la critique, remportant un Eisner Award de la meilleure série en 2022, après une nomination en 2020, ainsi qu’un Harvey Award et un Ringo Award.

Pour le moment, aucune date de diffusion, y compris en France, n'a été annoncée.

Crédits photo : cottonbro studio - Pexels

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com