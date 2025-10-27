30 ans d’édition indépendante pour le Petit Pavé

Fondées en bord de Loire, terre de Rabelais, Hervé Bazin ou encore Julien Gracq, les Éditions du Petit Pavé voient le jour en novembre 1995 grâce à Noëlle Joffard et Gérard Cherbonnier, deux amoureux des mots et de la transmission. Ils lancent cette maison d’édition avec une ligne directrice : témoigner de leur époque, préserver la mémoire des oubliés de l’Histoire et offrir à tous un espace d’expression ancré dans des valeurs fortes qui leur ressemblent : fraternité et humanité.

Chaque ouvrage devient un passage, un lien, un espace de liberté

Depuis trente ans, l’aventure du Petit Pavé s’écrit au fil des rencontres, des échanges, des combats et des amitiés. Acteur militant de l’édition indépendante, la maison d’édition défend la liberté de penser et la diversité des voix, face aux menaces d’uniformisation de la culture. Dans ce même esprit, elle a contribué en 2004 à la fondation de l’association l’autre LIVRE, dont les combats pour la bibliodiversité restent plus que jamais d’actualité.

Avec près de 1000 titres publiés, le catalogue reflète cette volonté de faire circuler idées, mémoires et histoires. Les livres du Petit Pavé invitent toutes sortes de publics à la lecture, du plus petit au plus grand, avec des centres d’intérêts multiples. Comme les pavés qui bâtissent routes, ponts et parfois barricades, chaque ouvrage devient un passage, un lien, un espace de liberté. Une maison d’édition installée en région, certes, mais une maison d’édition généraliste.

Au-delà des titres portant sur l’Histoire locale, le Petit Pavé propose aussi des ouvrages allant du roman à la jeunesse, de l’humour à la BD ou encore de la photographie au polar. Cette aventure familiale perdure aujourd’hui, 30 ans après la création de la maison d’édition, grâce aux deux enfants des fondateurs, William et Jérémy.

En 2025, le Petit Pavé fête ses trente ans à travers plusieurs événements entre l’Anjou et Paris. Le plus grand temps fort de ces célébrations s’est tenu aux Ponts-de-Cé près d’Angers (49), les 30 mai et 1er juin derniers, lors d’une grande Fête du Livre anniversaire. De nombreuses dates et initiatives sont venues rythmer l’année 2025 au-delà des rendez-vous habituels pour la maison d’édition.

Des rencontres, des échanges et des débats ont été organisés, ainsi que de nouvelles pratiques tournées vers le digital comme la création de la Semaine du Livre en ligne. Celle-ci a permis la mise en avant de certains titres marquants de l’histoire du Petit Pavé à travers différents formats et notamment la vidéo, via les réseaux sociaux sous forme de vidéos courtes ou d’un long entretien des fondateurs à retrouver sur la chaîne YouTube de la maison d’édition, nouvellement créée.

