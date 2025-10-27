Flore Vesco et Lucie Félix en lice pour le “Nobel de littérature jeunesse

Le Conseil suédois des arts (Kulturrådet), agence gouvernementale, soutient artistes et œuvres par l'attribution de subventions, mais aussi le financement de récompenses. Le Prix commémoratif Astrid Lindgren (Astrid Lindgren memorial award, ALMA) en fait partie, et salue chaque année l'œuvre d'artistes du monde entier, ainsi que les initiatives de différentes institutions.

Au total, 263 candidats, issus de 74 pays différents, sont en lice pour le Prix commémoratif Astrid Lindgren 2026, dont 78 le sont pour la première fois.

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera connu le 14 avril 2026.

Les candidats français pour le Prix commémoratif Astrid Lindgren

COBIAC, Collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle

Flore Vesco

L'agence Quand les livres relient

Lecture Jeunesse

Lucie Félix

Marie Desplechin

Timothée de Fombelle

L'année dernière, la récompense est revenue à Marion Brunet, deuxième autrice française à être distinguée par ce prix, après Jean-Claude Mourlevat en 2021.

Connue pour ses romans policiers et ses récits de littérature jeunesse, Marion Brunet a notamment fait du passage de l’enfance à l’âge adulte son thème de prédilection. Sa carrière débute en 2013 avec la publication de romans Young adult aux éditions Sarbacane, comme Frangine, son premier roman, ou Dans le désordre, sorti en 2016.

Elle écrit ensuite L’Été circulaire, paru chez Albin Michel, qui remporte le Grand Prix de littérature policière en 2018. Sans foi ni loi, publié par Pocket Jeunesse en 2018 est lauréat de la Pépite d’or du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Elle travaille actuellement sur une trilogie jeunesse qui mêle thriller et dystopie environnementale, Ilos, dont les deux premiers tomes sont déjà sortis, toujours chez Pocket Jeunesse. Le troisième tome a été publié par Pocket Jeunesse en août dernier.

Photographie : À gauche, Flore Vesco (Damdamdidilolo, CC BY SA 4.0), à droite, Lucie Félix (éditions des Grandes Personnes)

