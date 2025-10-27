Retrouvez la Journée professionnelle Lire en Poche 2025 en podcast

Pourquoi une double exploitation poche jeunesse/littérature générale ?

La journée s’est ouverte de 11 h 30 à 12 h 50 par une table ronde consacrée à la tendance croissante de la double publication — jeunesse et adulte — lors du passage en poche d’un même titre. Autour d’Inès Lefoulon (ActuaLitté), Anne Assous (Folio), Thierry Laroche (Gallimard Jeunesse), Carine Fannius (Pôle Poche – Univers Poche) et Marie Stonestreet (librairie Mollat), les échanges ont interrogé les motivations éditoriales, commerciales et symboliques de cette stratégie : comment adapter un même texte à deux publics distincts ?

Quels bénéfices pour l’auteur, l’éditeur, mais aussi pour la librairie, dans un contexte de segmentation accrue du lectorat ?

L’analyse s’est attachée à éclairer les logiques marketing à l’œuvre, tout en abordant la réception critique et commerciale de ces éditions croisées, notamment en matière de visibilité en rayon et d’impact sur les ventes globales.

Le seuil de rentabilité d’un livre de poche : entre calculs et arbitrages

De 14 h à 15 h 20, une session technique a exploré les fondements économiques qui conditionnent la viabilité d’un titre en format poche. Animée par Inès Lefoulon, la rencontre a réuni Nadia Level (J’ai Lu), Audrey Petit (Le Livre de Poche) et Dominique Morelli (Liana Levi), lesquelles ont détaillé leurs méthodes de calcul du seuil de rentabilité, en prenant en compte les coûts fixes, les tirages initiaux, les stratégies de réimpression, ainsi que les arbitrages budgétaires propres à chaque maison.

Cette discussion a amorcé un diptyque d’analyse appelé à se poursuivre en 2026, tant la matière s’est révélée dense et la compréhension des mécanismes économiques du poche, complexe. L’échange a permis de mesurer combien ce modèle éditorial, souvent perçu comme stable, demeure en réalité soumis à de fortes tensions de marché et à une évolution rapide des pratiques de lecture.

Collections patrimoniales : comment maintenir leur visibilité ?

Enfin, de 15 h 30 à 16 h 50, la réflexion s’est portée sur la pérennité des collections patrimoniales, souvent fragilisées par leur éloignement de l’actualité littéraire immédiate et leur positionnement hors des logiques de nouveauté.

Alice Déon (La Petite Vermillon – La Table ronde), Claire Dô Serro (Pavillons Poche) et Éric Lahirgoyen (Libretto – Phébus) ont échangé autour des stratégies de valorisation de ces fonds essentiels à la mémoire éditoriale. Alors que Pavillons Poche célèbre ses vingt ans, la question de leur visibilité, de leur médiation auprès du public et de leur renouvellement éditorial a été abordée avec une attention particulière.

Le débat, modéré par Bertrand Mirande-Iriberry, a mis en lumière les efforts entrepris par les éditeurs pour maintenir vivantes ces collections de référence, entre rééditions raisonnées, refonte graphique, partenariats renforcés avec les librairies et dispositifs de communication ciblés.

