Magnus Hirschfeld, juif, homosexuel, savant : l’Europe qu’on a brûlée

« Étant donné la totale sublimation de son homosexualité, Hirschfeld est assurément un collègue charmant », écrivait Freud à Karl Abraham en 1909. Dans cette condescendance se lit déjà la distance : le père de la psychanalyse, note Philippe Brenot dans la préface, supportait mal « la liberté de vie affichée par Hirschfeld ».

Furgiuele situe cette rivalité au berceau de la sexologie moderne : à Vienne, Krafft-Ebing psychiatrise le sexe dans sa Psychopathia sexualis (1886), tandis qu’à Berlin, Hirschfeld lui rend sa complexité biologique, psychologique et sociale. Là où Freud disséquait l’inconscient, Hirschfeld étudiait les corps et leurs transitions. Il croyait à la pluralité du vivant.

La science comme justice

Son Institut, fondé en 1919, devint un laboratoire sans équivalent. « Troubles sexuels, accompagnement des parcours de transition, dermatologie et soutien y coexistaient librement », écrit Furgiuele. Le New York American l’avait surnommé « l’Einstein du sexe ». Mais, rappelle l’auteur, « sur le plan symbolique, les fils ont tué le père ». Freud, Jones et Abraham marginalisent le savant juif et homosexuel ; l’histoire officielle de la psychanalyse l’efface.

C’est pourtant lui qui, par la création de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle (1921), donne à la sexologie une portée politique : égalité femmes-hommes, droits des mères célibataires, éducation sexuelle, contraception, reconnaissance des minorités. Furgiuele insiste : « La sexologie fut dès l’origine un projet politique et humaniste. »

Un humaniste dans les flammes

Tout s’effondre en 1933. L’Institut de Berlin est pillé, ses archives livrées au feu. L’image hante le livre : « Ces corps qu’il recevait avec tant de soin… ont été ramenés à l’état de vie nue que nul diagnostic ne saurait apaiser. »

Exilé en France, Hirschfeld écrit : « Me voilà sans patrie ; peut-être resterai-je à Paris… » Furgiuele, en historien sensible, évoque ces années niçoises comme un crépuscule européen. Autour de lui, Romain Rolland, Gide, Lion Feuchtwanger ou Lucien Lévy-Bruhl fondent la Bibliothèque des livres brûlés. Hirschfeld y parle « au nom de la science allemande en exil ». Ce fut, écrit Furgiuele, « un combat pour la mémoire, contre le feu ».

Des nuits berlinoises à la pensée queer

Son œuvre ne se limite pas à la science : Le Troisième Sexe. Les homosexuels de Berlin, réédité par Patrick Cardon, retrouve « une pensée vive ». Hirschfeld y défend les sexuelle Zwischenstufen, les « états intermédiaires » entre les genres : hermaphrodites, androgynes, transvestites.

« Écrire, c’est déjà prendre parti », commente Furgiuele. L’auteur replace Hirschfeld dans une filiation qui mène à Kinsey, Masters et Johnson, puis jusqu’à Judith Butler et Paul B. Preciado. Tous, à leur manière, prolongent l’intuition du savant berlinois : la sexualité n’est pas une déviance, mais un spectre.

« Butler hérite, sans l’affirmer explicitement, de la radicalité inaugurée par Hirschfeld », écrit Furgiuele. Quant à Preciado, il « réactive l’intuition hirscheldienne d’une fluidité des genres et poursuit la lutte pour penser le corps comme espace politique ».

La science persécutée

Le livre s’achève sur un parallèle saisissant : l’ombre revient. Furgiuele évoque l’année 2025, « annus horribilis » pour les droits LGBTQIA+, et constate que « les combats d’Hirschfeld semblent tristement neufs ».

L’historien psychanalyste et sexologue convoque la phrase du savant en exil : « Je souffre intensément de ne pas pouvoir rejoindre les lieux où mon esprit me rattachent profondément. » Cette douleur résonne comme celle d’une Europe coupée d’elle-même. Dans la bouche d’Hirschfeld, la science était synonyme de bonté : « Seule la connaissance objective et scientifique de l’homme et de sa sexualité est capable de constituer les bases d’une réforme sexuelle rationnelle. »

Furgiuele y lit « un humanisme perdu » : celui d’un temps où la science n’avait pas peur de défendre la liberté.

L’héritage d’un père retrouvé

« Absent des grandes pages de l’Histoire, Hirschfeld brille faiblement à la lisière du récit, semblable à un satellite oublié », écrit Furgiuele.

Le savant mort à Nice en 1935 retrouve enfin, grâce à cet essai, sa place parmi les bâtisseurs de la modernité. Ni martyr ni saint, mais un homme libre qui voulut unir la rigueur de la médecine à la compassion du philosophe. Ce que Gianpaolo Furgiuele restitue ici, c’est la promesse d’une science au service de la justice — per scientiam ad justitiam.



Dans ce cri discret, tout Hirschfeld revit : juif, homosexuel, savant — et plus que tout, européen.

Par Yves-Alexandre Julien

Contact : kokto@hotmail.fr