Journalisme : tous les lauréats du prix littéraire Frantz di Rippel 2025

L'ancien correspondant de Libération et Le Point au Mali, a été couronné à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Enlevé en avril 2021 par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), principale organisation jihadiste du Sahel affiliée à Al-Qaïda, il a passé plus de sept cents jours en captivité avant d’être libéré en mars 2023.

Dans son ouvrage récompensé par un jury composé de professionnels de la presse, face à cinq autres textes, il livre le récit cru et lucide de cette expérience extrême, entre résistance psychologique, survie quotidienne et volonté farouche de rester journaliste malgré tout.

Créé en 2022, le prix littéraire Stéphane Frantz di Rippel rend hommage au directeur d’hôtel ivoirien assassiné à Abidjan en 2011 pour avoir protégé des journalistes. Il distingue chaque année un ouvrage écrit par un journaliste, mêlant vécu personnel et regard sur l’actualité.

La soirée a également mis en lumière d’autres auteurs. Le premier prix attribué, celui des correspondants de la presse locale, a distingué Thibaut Martinez-Delcayrou pour Les Caméléons, publié chez Flammarion. Le prix des lecteurs de Nice-Matin est revenu à Vincent Jarousseau pour Dans les âmes et les urnes, paru aux éditions Les Arènes. Le prix de la Ville de Biot a récompensé Mortaza Behboudi et Marine Courtade pour Femme, Vie, Liberté (Éditions du Rocher).

Un moment d’émotion a traversé la cérémonie lorsque le jury a salué la mémoire du reporter Christophe Gleizes, membre exceptionnel de l’édition 2024, actuellement détenu en Algérie. Son beau-père, Francis Godard, était présent à Biot pour le représenter.

Après Le clandestin de Daech de Georges Dallemagne et Christophe Lamfalussy, Les Aurores incertaines de Samuel Forey et La France des gourous d’Étienne Jacob, la distinction attribuée à Olivier Dubois consacre une nouvelle fois la parole des reporters de terrain.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com