Merteuil : Les Liaisons dangereuses se nouent sur HBO Max

Réalisée par Jessica Palud (Revenir, Maria), la série Merteuil s'inspire librement du roman de Pierre Choderlos de Laclos, grand classique de la littérature épistolaire. Le récit a été adapté en scénario par Jean-Baptiste Delafon (Gourou, Les braises, D'argent et de sang...).

Comptant 6 épisodes, la série Merteuil a été tournée, notamment, au sein des châteaux de Magnitot, de Balincourt, de Villette, de Boissy et de Champlâtreux.

Dans la série, Anamaria Vartolomei sera Isabelle de Merteuil, marquise, tandis que Diane Kruger prêtera ses traits à Madame de Rosemonde. Vincent Lacoste incarne pour sa part le redoutable vicomte de Valmont. La pieuse et jeune madame de Tourvel est interprétée par Noée Abita.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com