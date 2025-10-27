De la parole confisquée à la parole contrôlée : l’invisible mutation du monde culturel

D’un point de vue anthropologique, tout groupe humain tend à attribuer une valeur a priori à la parole de chacun selon son statut : une hiérarchie implicite qui permet de préserver la cohérence du récit collectif, et donc des croyances communes.

La Représentativité est la traduction juridique de ce mécanisme, appliquée aux groupes chargés d’assurer la cohérence du récit du collectif et de ses éventuelles évolutions. Ce n’est pas un hasard si l’Union européenne a laissé à chaque État membre le soin de définir ses propres règles en la matière, malgré son appétit habituel pour l’uniformisation : la représentativité touche au cœur même du récit national de chaque pays, et donc à sa cohésion symbolique.

Ce postulat fonctionne tant que le groupe détenteur de la parole veille à la cohérence entre le récit qu’il défend et la réalité vécue par ceux qui en sont dépossédés.

Or, c’est précisément ce décalage que vivent aujourd’hui les artistes-auteurs.

Le récit dominant s’est forgé à une époque où l’auteur, mû par une pulsion créatrice irrépressible, prenait seul le risque de la création, puis recherchait un exploitant pour diffuser son œuvre.

Ce modèle, que le Code de la propriété intellectuelle reflète encore fidèlement, est devenu insuffisant pour appréhender la rupture des années 1970, quand une véritable industrie de la création a émergé.

Les exploitants, conscients du décalage, s’en sont saisis pour renverser la logique économique : déguiser de véritables rémunérations du travail en rémunérations d’exploitation, présumer un acte de création tacitement gratuit, ou n’en indemniser la préparation qu’à travers de pseudo-avances à rembourser par les auteurs eux-mêmes.

Dans tous les cas, l’artiste-auteur, dont la force de travail créative est utilisée, devient débiteur de l’exploitant, et non sujet économique rémunéré pour la valeur qu’il génère avant même que l’œuvre rencontre un public — la valeur étant ici la livraison d’une œuvre qui n’existait pas précédemment, et permettant à l’exploitant d’apprécier l’opportunité ou non de sa publication.

C’est dans ce décalage entre récit hérité et réalité vécue que naît aujourd’hui la colère croissante des artistes-auteurs.

Et c’est parce que de petits groupes professionnels, depuis cinquante ans, se sont accaparé leur parole tout en niant les transformations profondes du secteur, que se pose aujourd’hui la question du Protectariat : une dérive de la fonction anthropologique de la délégation de la parole.

Chez les artistes-auteurs, cette tension prend une dimension paradoxale. Leur fonction ontologique même est d’exprimer leur originalité, leur singularité. Leur légitimité naît précisément de leur capacité à produire un regard individuel sur les récits dominants.

Dès lors, on peut se demander : « Et si l’absence de règles de représentativité claires, et la violence ressentie face à cette absence, n’étaient que le reflet du caractère explosif de ce groupe anthropologique singulier, celui dont la vocation même est de questionner les croyances collectives de la société ? »

C’est ici que se niche le Protectariat : le mécanisme par lequel la parole est donnée à des organisations censées défendre ces individus, mais dont la mission réelle n’est plus l’émancipation. Elle est le contrôle narratif et la domestication politique, au service de gouvernements soucieux de maintenir une cohésion symbolique.

Nommer ce mécanisme, c’est déjà le défaire.

