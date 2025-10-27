Quand Taïwan rencontre la France dans la BD de Li-Chin Lin

Invitée en tant qu’autrice taïwanaise « à part entière », Li-Chin Lin incarne la jonction entre cultures asiatique et européenne, entre bande dessinée militante et récit personnel. Pour un public français, elle offre une passerelle rare vers une autre géographie culturelle, tout en traitant de thèmes universels : l’identité, le déracinement, la mémoire. Son regard clair et rigoureux évite l’exotisme caricatural pour privilégier la nuance — un atout précieux pour enrichir le programme du festival.

Née à Taïwan en 1973, Li-Chin Lin a entrepris très tôt un parcours atypique : après des études artistiques en France — à l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême puis La Poudrière (école d’animation à Valence) — elle s’oriente vers la bande dessinée.

D’abord auteure de courts métrages d’animation puis active dans les fanzines, elle publie en 2011 son premier roman graphique, Formose, où elle interroge l’histoire de Taïwan et ses effets sur sa vie personnelle. Elle vit aujourd’hui en France, ce qui ajoute une dimension migrante et transnationale à sa démarche.

Fudafudak

Le fil de son œuvre raconte une double trajectoire : celle d’une Taïwanaise au regard occidental, d’une immigrée qui met en dialogue deux cultures. Formose pose déjà les jalons : langue, identité, mémoire coloniale et post-coloniale à Taïwan. Puis, en 2017, elle publie Fudafudak : l’endroit qui scintille, tournée vers une communauté autochtone sur la côte est de Taïwan et sa lutte pour préserver son territoire contre un projet hôtelier.

Enfin, en 2021 paraît Goán tau : chez moi — une introspection sur le « chez-soi », l’exil intérieur, l’appartenance (et parfois l’inhabitation) entre deux terres. Ce parcours donne à voir une artiste qui ne se contente pas de raconter, mais d’interroger. Elle dirige également ateliers, conférences (notamment aux États-Unis) sur la visibilité des auteurs taïwanais.

Formose

Graphisme en noir et blanc pour Fudafudak, un trait à la fois précis et sensible, presque documentaire par moments ; dans Goán tau, la mise en page joue beaucoup avec les métaphores visuelles (paysages d’enfance, espace sonore, double appartenance) : « Quand “retournes-tu chez toi ?” » devient question centrale.

Son dessin n’est pas surchargé : il mise sur l’espace, le silence, les vides — ce qui accentue l’introspection. L’ambiance visuelle est souvent sobre, l’encrage mesuré, les cadrages comme suspendus. Le choix de se représenter elle-même, ou ses doubles, installe un rapport confiant et introspectif.

Li-Chin Lin explique avoir appris à lire et à écrire le Taïwanais lors du confinement en France — geste fortement symbolique qui éclaire son travail de mémoire. Et trois grandes lignes thématiques ressortent de ses oeuvres

Identité et appartenance : entre Taïwan et France, entre langues (mandarin, hakka, taïwanais, français), entre culture maternelle et héritage migratoire. Goán tau se déploie comme une réflexion sur « où est chez moi ? ».

Mémoire coloniale et luttes minoritaires : dans Formose, elle examine les influences japonaises, puis chinoises à Taïwan, et dans Fudafudak elle donne voix à la communauté autochtone Amis, face à la modernité économique.

Migration, invisibilité, lutte sociale : à travers le personnage de l’auteure mais aussi des récits de terrain, elle évoque la question du seuil, de l’étrangeté, du bruit (dans Goán tau l’appartement bruyant en France est métaphore) et de la quête de sens.

A suivre sur Blois : Table ronde La bd taïwanaise, samedi 22 novembre, 11h : En quoi la bande dessinée taïwanaise reflète- t-elle l’identité culturelle et les mutations sociales de Taïwan ? Table ronde avec Li-Chin Lin, Goán tau - chez moi, Pei-Hsiu Chen, Somnolences et Nepeta Liu, autrice en résidence. (Auditorium Samuel-Paty, Bibliothèque Abbé-Grégoire Organisé par le Centre Culturel de Taïwan à Paris – CCTP Modérateur Laurent Mélikian agent littéraire chez PLeaSe Comics)

Goán tau, chez moi

