Cosey, l’éternel voyageur, s’expose à la galerie Daniel Maghen

Cosey s’est imposé comme l’un des auteurs les plus singuliers de la bande dessinée contemporaine. Créateur de Jonathan, À la recherche de Peter Pan ou Le Voyage en Italie, il a su imposer un style mêlant aventure, introspection et spiritualité. En 2017, il reçoit le Grand Prix du Festival d’Angoulême, reconnaissance de l’ensemble de son œuvre.

Son dessin s’inspire de ses voyages et de son amour des grands espaces. Les montagnes suisses, les paysages d’Asie ou les routes d’Amérique nourrissent une œuvre à la fois contemplative et humaniste.

L’exposition « Éternel voyageur » réunit un ensemble exceptionnel de plus de cent trente pièces : dessins préparatoires, planches originales, couvertures et mises en couleur à la gouache.

JONATHAN, Intégrale n°1 (T.1-3) (Éd. Le Lombard)

Couverture originale et sa mise en couleur à la gouache Encre de Chine sur papier, 37 x 46 cm

Un voyage entre montagnes et spiritualité

Une large place est accordée à son nouvel album Yiyun. Inspiré par les Alpes et un épisode tragique de l’histoire chinoise. L'ouvrage témoigne du lien constant entre son art et la quête intérieure qui traverse toute son œuvre.

Yiyun (Éd. Le Lombard) Planche originale n°15 et sa mise en couleurs, Encre de Chine et gouache blanche sur papier 35 x 46 cm

La galerie met également en avant des œuvres issues de ses séries cultes : Jonathan, À la recherche de Peter Pan, Le Voyage en Italie ou Le Bouddha d’Azur. Ces planches retracent le parcours d’un artiste formé auprès de Derib, passé par le journal Tintin, avant d’inventer son propre héros, reflet de ses voyages et de ses méditations.

De ses débuts jusqu’à ses albums plus récents, comme Calypso ou sa revisite de Mickey chez Glénat, Cosey n’a cessé d’explorer le rapport entre l’homme et le monde.

Crédits illustration : Jonathan (Le Lombard), Illustration originale, signée ; Aquarelle et mine de plomb sur papier, 32 x 24 cm

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com