#Insolite

Halloween : 7 livres pour éviter de passer la fête comme une citrouille

Depuis quelques semaines, une version consumériste et spectaculairement orangée d’Halloween a envahi commerces et boutiques. Voici une solution pour sortir de l’insipide folklore mercantile, à travers des lectures qui renouent avec les racines de la fête. Garanti sans chantage (sort ou bonbon) : on trouvera ces livres dans n’importe quelle bibliothèque…

Le 27/10/2025 à 09:51 par Nicolas Gary

ActuaLitté

Ces ouvrages ont en commun de se tenir à distance de la peur superficielle et de l’esthétique factice qui prévalent désormais pour Halloween. Ils invitent à penser la fête dans toute sa profondeur : ses origines rituelles, ses métamorphoses culturelles, ses résonances symboliques.

En conjuguant fiction et essai, tradition et modernité, ils ouvrent une réflexion plurielle — historique, mythologique, psychologique et littéraire — sur ce moment de passage entre deux mondes.

Le temps automnal y apparaît non comme un simple décor, mais comme une période charnière, où la lumière décline et où la présence des morts se fait perceptible. Par cette approche, la sélection offre une expérience de lecture à la fois érudite et sensorielle, un retour à l’essence d’Halloween : entre mémoire, imagination et conscience du mystère.

Il s’agit ici de renouer avec la dimension symbolique, poétique et culturelle de cette fête : un seuil entre mondes, une méditation sur la mort, la mémoire et la métamorphose. Cette célébration, héritée du Samhain celte, devient un espace de pensée — un moment où le temps s’efface et où le vivant reconnaît, par la littérature, la présence du disparu. Chiche ?

L’Arbre d’HalloweenRay Bradbury

Huit enfants partent à la recherche d’un ami disparu la nuit d’Halloween. Guidés par un étrange personnage, ils traversent le temps — de l’Égypte à la Gaule, du Mexique médiéval aux cimetières gothiques — découvrant les origines de la fête des morts. Bradbury compose ici une véritable mythologie poétique du passage et du souvenir, entre conte initiatique et méditation sur la mortalité. (Denoël/Folio SF, trad. Alain Dorémieux)

Halloween, histoire et traditions Claude Lecouteux

Spécialiste du Moyen Âge et des croyances populaires, Lecouteux éclaire les racines celtiques et chrétiennes de la fête. D’où vient cette nuit où les morts reviennent ? Comment Samhain s’est-il mué en Halloween ? Par un travail d’érudition limpide, l’auteur restitue le sens premier des masques, des feux et des offrandes : un dialogue ancien entre vivants et défunts. (Éditions Imago)

La Légende de Sleepy Hollow Washington Irving

Dans une vallée brumeuse de la Nouvelle-Angleterre, un instituteur superstitieux rencontre le fameux cavalier sans tête. Sous sa forme de conte américain, Irving revisite les mythes européens du revenant et du passage à l’hiver. Ce texte fondateur du fantastique nord-américain allie humour, romantisme et réflexion sur la peur comme miroir du réel. (Gallimard/Folio, trad. Philippe Jaworski)

Les Fêtes celtiques — Christian-J Guyonvarc'h, Françoise Le Roux

Anthropologue et grand connaisseur du monde celte, Sterckx retrace les fêtes saisonnières, dont Samhain marque le seuil sombre : la fin des récoltes et le retour des esprits. Par l’étude des mythes et rites, il montre comment le cycle de la mort et de la renaissance structure notre imaginaire collectif. Un ouvrage de référence, exigeant et lumineux. (Éditions Pardès)

Le Fantôme qui voulait existerFrançois Blais

Un fantôme en quête de sens erre dans un monde indifférent. Ce roman québécois joue avec les codes du fantastique pour aborder l’oubli, la disparition et la mémoire. Sous son humour tendre et mélancolique, Blais livre une réflexion moderne sur la persistance des morts dans nos vies — thème cardinal d’Halloween revisité avec ironie et douceur. (Leméac)

Les Quiquoi et la véritable histoire d’Halloween (à peu près) – Laurent Rivelaygue & Olivier Tallec

Dans la nuit d’Halloween, les malicieux Quiquoi décident d’en savoir plus : d’où viennent les citrouilles, les déguisements, les bonbons et les esprits ? Ils partent à la chasse aux origines : du monde celte des morts aux légendes irlandaises, en passant par la fête des défunts. Entre humour, détours documentaires et images pleines de mystère, l’album révèle que l’Halloween n’est pas qu’une fête de déguisements… Mais un seuil entre mondes, mémoire et métamorphose. (Actes Sud Junior)

La Maison hantéeShirley Jackson

Chef-d’œuvre du roman gothique moderne. Une équipe d’occultistes s’installe dans un manoir réputé maudit ; la demeure semble absorber les peurs et les désirs de ceux qui y vivent. Jackson transcende le motif de la maison hantée en une étude de la psyché humaine : la peur, ici, n’est plus une menace extérieure, mais une révélation intime. (Rivages, trad. Fabienne Duvigneau, Dominique Mols)

Excellentes lectures !

Crédits photo : PublicDomainPictures CC 0

Par Nicolas Gary
ActuaLitté

Magnus Hirschfeld, juif, homosexuel, savant : l’Europe qu’on a brûlée

Dans son essai Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, Gianpaolo Furgiuele exhume la figure d’un intellectuel que le XXᵉ siècle a voulu effacer. Pionnier de la sexologie moderne, fondateur du premier Institut de sciences sexuelles à Berlin, Hirschfeld paya de son exil et de son effacement la liberté de penser le sexe comme une question politique, humaniste et scientifique. 

27/10/2025, 12:22

ActuaLitté

Quand Shakespeare n’était pas encore Shakespeare

Que s’est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans ? Personne ne le sait. Ce sont ces « années perdues » que Stéphanie Hochet, formidable conteuse, imagine ici avec brio dans ce roman historique d’apprentissage. Par Laurence Biava.

27/10/2025, 11:23

ActuaLitté

"C’est un livre essentiel, qui résume l’essentiel de la vie"

Dans son dernier recueil poétique, Lettres, publié à la Rumeur libre, Guillaume Dreidemie livre un triptyque, cette figure artistique, par excellence : ce sont trois lettres somptueuses déclinées en prose. Ces Lettres émanent de trois personnes différentes : la première est écrite par un peintre, la deuxième par la mère, et la dernière, la plus intime, la plus complexe, par une voix qui est comme un écho, que l’on dirait revenue de la nuit des temps. Par ‌‌‌‌‌‌‌Laurence Biava.

27/10/2025, 09:30

ActuaLitté

Entre glamour et poudre d’opium : Elizabeth Cole repart en guerre

La suite des aventures indochinoises de la reporter Elizabeth Cole, une Bob Morane au féminin. Un récit fait de glamour, d'exotisme et d'aventures, qui nous ramène aux origines des trafics d'opium des armées coloniales dans les années 50.

27/10/2025, 08:08

ActuaLitté

Les Ensablés - La Maternelle de Léon Frapié

Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat

 

26/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Quand le Pays basque et la Corse se retrouvent à table

Soixante recettes de caractère pour célébrer deux terroirs fiers et généreux : le Pays basque et la Corse. Près de mille kilomètres les séparent, et pourtant, autour d’une table, tout les rapproche : l’amour de la bonne chair, la convivialité, la passion du terroir, des produits et des traditions. 

 

26/10/2025, 08:34

ActuaLitté

Aimer, le grand roman de Sarah Chiche sur l’enfance perdue et retrouvée

A.M - la vérité nue. Aimer est un grand roman d’amour qui vise à sauver la part d’enfance que nous avons en chacun de nous. Aimer est une fresque éblouissante sur ces instants déterminants de l’existence que l’on appelle les signes du destin. Les chassés-croisés narrés dans le livre prouvent s’il en était encore besoin que rien ne semble en vérité jamais dû au hasard. Pour en témoigner, on ne saurait passer sous silence la réussite du montage et l’écriture extraordinaire des pages 237 et 238, entre autres. Par ‌‌‌‌‌‌‌Laurence Biava.

25/10/2025, 08:30

ActuaLitté

Vers le réel II : Emmanuel Carrère, trois vies pour toucher le mur

Trois existences, trois manières d’entrer dans le vif du monde. Dans Vers le réel II, paru le 28 août dernier dans la belle collection Quarto, Gallimard réunit trois livres qui, chacun à sa manière, donnent prise à la formule de Lacan : « Le réel, c’est quand on se cogne. » 

24/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Dealer, deadline, un call : ces anglicismes qui nous rendent crazy

« C’est quoi déjà le mot en français ? » Une interrogation que beaucoup se sont déjà posée…
 Les anglicismes, en effet, gagnent chaque jour un peu plus de terrain dans notre quotidien, nos dictionnaires, notre langue.

24/10/2025, 16:12

ActuaLitté

Tu vas réussir, petite chenille !

24/10/2025, 12:40

ActuaLitté

L'amour que j'ai pour toi

24/10/2025, 12:03

ActuaLitté

De La Femme de ménage à Populicide, un top des ventes déprimant

Semaine 42 (du 13 au 19 octobre 2025) : rien de particulier à déclarer cette semaine, avec un top 10 des ventes, encore une fois, sans grand relief. Freida McFadden occupe à elle seule 6 des meilleures places du classement, en tête desquelles La Femme de ménage voit tout (J'ai Lu, trad. Karine Forestier), 1er avec 61.229 ventes, et son dernier roman : Le Boyfriend (City, trad. Karine Xaragai), 2e avec 31.936 ventes.

24/10/2025, 11:24

ActuaLitté

Silent Jenny, dernier chef-d'oeuvre graphique signé Mathieu Bablet

Après les excellents Shangri-La et Carbone & Silicium sortis respectivement en 2016 et 2020 chez Ankama, Mathieu Bablet est de retour avec une nouvelle œuvre graphique d'anticipation qui conclut de façon magistrale ce cycle science-fictionnel. Cette fois, le scénariste et illustrateur de 38 ans nous emmène dans un monde stérile dans lequel les insectes pollinisateurs ont disparu, décimant par la même occasion la population humaine qui doit sa survie à ces mêmes animaux qu'elle a exterminé.

24/10/2025, 10:41

ActuaLitté

Les Enfants du Pommier T1 d’Ai Tanaka arrive en France

Le Lézard Noir publie le premier volume de la série d’Ai Tanaka, Les Enfants du Pommier. Connue au Japon sous le titre original Sennen Mannen Ringo no Ko, cette œuvre en trois volumes a été prépubliée entre 2011 et le début de l’année 2014 dans le magazine Itan des éditions Kôdansha.

 

24/10/2025, 08:51

ActuaLitté

Empadinhas, coxinhas, caipirinha : voyage gourmand au cœur du Brésil

Découvrez 150 recettes familiales et hautes en couleur. De Rio à São Paulo, cet ouvrage ouvre les portes d’un Brésil gourmand, métissé, solaire et souvent méconnu.

 

24/10/2025, 08:23

ActuaLitté

Le fait divers qui devint mythe : L’affaire Oden, une diabolique dans le Japon de Meiji

Le 28 août 1876, dans une auberge d’Asakusa, un marchand de fripes est retrouvé la gorge tranchée. Sur la table, un billet : « Pour venger ma sœur aînée ». En deux jours, la police arrête Takahashi Oden, vingt-six ans, jeune veuve sans fortune. Trois ans plus tard, elle est décapitée. L’histoire pourrait s’arrêter là…

24/10/2025, 07:00

ActuaLitté

L’art d’administrer le monde : l'ordre des empires anciens

Après La Horde, ouvrage plus que remarqué, Marie Favereau revient non pour rejouer la partition mongole, mais pour diriger un orchestre mondial. Sous sa baguette paraît chez Perrin, en octobre, Les Empires anciens, une fresque richement illustrée qui traverse la Mésopotamie, l’Égypte, la Chine, Rome, Byzance, Venise, le Maghreb, l’Afrique sahélienne, le Japon, les mondes mésoaméricains jusqu’à la Moscovie. On y lit moins un défilé de puissances qu’une enquête sur une idée : l’empire comme art de gouverner la pluralité.

23/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Comment lire Georg Lukács ? Les Éditions Sociales proposent la méthode

23/10/2025, 18:18

ActuaLitté

Dragons, castes et vengeance : un phénomène fantasy qui brûle tout sur son passage

Récit de vengeance en terre épique, La Rage des dragons (trad. Clément Martin) ouvre une saga de fantasy africaine entre Gladiator et Game of Thrones. Dans un monde impitoyable, Tau, jeune homme sans don, décide de devenir le plus grand épéiste pour venger les siens. À la fois roman initiatique, fresque guerrière et réflexion sur la rage, le pouvoir et le racisme, ce premier tome renouvelle le genre.

23/10/2025, 13:30

ActuaLitté

Les secrets de La Dame aux oiseaux

Bienvenue dans un petit village de Bretagne. La basse-saison, pendant laquelle les touristes disparaissent et les habitants reprennent leurs habitudes sans bruit. Thomas est le patron du Cap Horn, l’unique bar des environs dont il a repris l’activité récemment. Une idée en l’air finalement concrétisée lorsqu’il est revenu dans les parages, afin de tenir compagnie à sa maman, Annie, à la santé fragile. 

23/10/2025, 10:43

ActuaLitté

Colonisation, islam, nationalisme : une lecture complète de l’histoire du Maghreb

Histoire du Maghreb, De la fin du XVIIIᵉ siècle aux Printemps arabes, de Majid Embarech, propose une vaste synthèse de l’histoire du Maghreb sur plus de deux siècles. L’ouvrage ambitionne d’écrire une « autre » histoire du Maghreb, globale et renouvelée, dépassant les approches centrées sur la guerre d’Algérie ou les conflits.

 

23/10/2025, 08:37

ActuaLitté

Franco, l’homme aux cent masques : la légende démontée

22/10/2025, 18:22

ActuaLitté

De Fontainebleau à Albi : 24 étapes pour (re)voir la France autrement

22/10/2025, 18:04

ActuaLitté

Victor Hugo, Les Contemplations à la lumière des premiers photographes

Un siècle et demi après leur parution, Les Contemplations de Victor Hugo s’offrent un nouvel écrin. Le 23 octobre 2025 paraîtra aux Éditions Diane de Selliers une édition exceptionnelle du recueil, enrichie de 136 photographies réalisées entre 1826 et 1910, issues de collections publiques et privées d’Europe et d’Amérique. Trois ans de recherche auront été nécessaires pour rassembler ces images pionnières et redonner vie, en vis-à-vis des vers du poète, à une époque où la lumière se fixait sur le papier comme un miracle.

22/10/2025, 16:49

ActuaLitté

Hyde Street : une rue effrayante où les âmes se perdent et les lecteurs frissonnent

Avec Hyde Street, Tome 1 : Pour une poignée d’âmes, Geoff Johns (scénario) et Ivan Reis (dessin) signent une œuvre d’épouvante troublante, presque hypnotique – sur une traduction de Julien Di Giacomo. Le principe est d’une simplicité déconcertante : dans chaque ville, chaque quartier, chaque route isolée, existe une rue qu’aucune carte ne mentionne. On ne la trouve pas ; on y tombe. Par erreur. Par malchance. Ou peut-être qu'on le mérite ?

22/10/2025, 12:06

ActuaLitté

De la TikTok génération à la cellule d’isolement : le nouveau Cabanac dissèque nos obsessions

Tout commence à 2h33, dans une maison de brique rongée par le lierre, près de Lille. Bastien, ado d’urbex sous adrénaline, grimpe sur le toit du garage, lance un live TikTok, traverse un bureau jonché de livres, une salle de bains « constellation de miroirs brisés », puis pousse une porte. 

22/10/2025, 11:43

ActuaLitté

En finir avec les clichés : quand les métiers manuels retrouvent leurs lettres de noblesse

Dans un petit ouvrage percutant de la collection « En finir avec les idées fausses », Gabrielle Légeret et les éditions de l’Atelier démontent un à un les clichés qui pèsent sur les métiers manuels. Un livre nécessaire pour redonner toute sa place à l’intelligence de la main.

22/10/2025, 09:27

ActuaLitté

Ce que cache Alger

Djamel B., écrivain quarantenaire à succès, est en panne d’inspiration. Un soir, un homme mystérieux, Amin, l’aborde et lui propose un marché : s’il lui donne accès aux arcanes du « système », Djamel écrira-t-il un roman dénonçant celui-ci ? Le contexte s’y prête, l’Algérie en 2010 semble à la veille d’un basculement. Djamel accepte le déroutant projet.

22/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Gengis Khan, l’homme qui refaçonna le monde

Un destin hors du commun. Un guerrier qui a bouleversé l’Asie. Un empereur impitoyable. Avec une plume vive et passionnée, Jacques Paviot retrace l’extraordinaire parcours de Gengis Khan, l’enfant banni devenu le « conquérant du monde ».

22/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Écrire ensemble : 12 ateliers pour libérer son imagination

Ce manuel est une invitation à suivre des ateliers d’écriture créative aux côtés d’une professionnelle. Isabelle Mercat-Maheu convie le lecteur à suivre douze propositions d’écriture afin de l’accompagner dans la dynamique de création.

22/10/2025, 07:00

ActuaLitté

Un classique yiddish au présent : Peretz Markish, enfin en français

21/10/2025, 18:14

ActuaLitté

Patrick Modiano, détective de la nostalgie, fait revivre le 70 bis

Ce récit-enquête du Prix Nobel 2014 redonne vie à une adresse oubliée — mais mythique — de l'histoire de Paris et du quartier Montparnasse, le 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs. À partir d’archives, de photographies et de petites annonces exhumées par Christian Mazzalai, guitariste du groupe Phoenix, Patrick Modiano tisse le fil qui lie George Sand, Robert Louis Stevenson et Ezra Pound.

21/10/2025, 17:18

ActuaLitté

Un guide gourmand pour explorer les tables mythiques de la Côte d’Azur

Les Grandes Tables de la Côte d’Azur – Recettes, produits et récits de Hyères à Menton (éditions Solar) est une invitation gourmande au cœur d’un territoire mythique, où l’art de vivre à la française s’exprime dans toute sa splendeur. Ce guide signé Fou de Cuisine met à l’honneur les chefs, les produits et les lieux emblématiques qui font la richesse gastronomique de la région.

 

21/10/2025, 08:45

ActuaLitté

Ça, de Stephen King : à l’origine du Mal

Presque aussi long que Le Fléau, moins disruptif, Ça (éditions Albin Michel, 1988, traduction de William Desmond) est l’autre grand livre de Stephen King et l’un de ses meilleurs. Englobant deux générations, et même plus, à la faveur de flashbacks toujours sanglants, il sonde le Mal en profondeur, les pulsions qui l’activent, liées au sexe et au pouvoir, notamment.

21/10/2025, 08:39

ActuaLitté

Écrire sur la route de Compostelle

Rien ne va plus dans la vie de Mali Allison. Entre sa relation compliquée avec son compagnon et une panne d’inspiration qui l’empêche d’écrire son prochain roman, l’écrivaine étouffe. 

21/10/2025, 08:00

ActuaLitté

Découvrir le plaisir d’écrire, pas à pas

Ce manuel invite les enfants à découvrir une autre façon d’aborder l’écrit en sortant du cadre scolaire. Rédigé par une animatrice professionnelle d’ateliers d’écriture créative, les 9/12 ans sont conviés à suivre les 12 propositions d’écriture d’Isabelle Mercat-Maheu.

21/10/2025, 07:00

