Nouvelle-Calédonie : les artistes auteurs privés, à tort, de copie privée

La rémunération pour copie privée consiste en un prélèvement sur les prix d'achats des appareils d'enregistrement numérique (clés USB, disques durs), y compris les smartphones et tablettes. En France, la rémunération est transférée par Copie France à des sociétés de gestion collective, qui en reversent à leur tour une partie (75 %) à leurs membres, réservant le reste (25 %) au financement de l'action culturelle.

Ce système de licence légale vient compenser, pour les artistes auteurs, la liberté laissée aux consommateurs pour la copie, le stockage et le transfert des œuvres, dans un cadre strictement privé.

En juillet 2023, le Congrès de Nouvelle-Calédonie votait à l'unanimité une proposition de loi relative à la rémunération pour copie privée, laquelle était portée par le groupe UC-FLNKS et Nationalistes. « Accueilli favorablement par les élu(e)s du Congrès, ce cadre légal va désormais permettre la mise en place du mécanisme de collecte », se félicitait alors la Société des Auteurs Compositeurs Éditeurs de Nouvelle-Calédonie (SACENC).

La SACENC était ainsi chargée de la collecte et de la redistribution de cette taxe, en suivant ce barème : 51 % pour les ayants droit et 49 % pour les actions culturelles. Avant le vote de cette loi, les fabricants et importateurs calédoniens reversaient la rémunération à Copie France. Ce nouveau système assurait une collecte et une utilisation plus locales, avec une partie (8 %) des fonds dédiés aux actions culturelles réservée au développement et à la valorisation de l’art et de la culture kanak et de l’ensemble des cultures de la Nouvelle-Calédonie.

Plusieurs reports

La nouvelle loi relative à la rémunération pour copie privée devait entrer en vigueur en 2024, mais le contexte social et économique avait conduit le gouvernement à repousser cette application. À partir du mois de mai, cette année-là, le territoire situé dans le Pacifique Sud avait été le théâtre de nombreuses émeutes, nées suite à un projet de révision constitutionnelle.

La situation économique d'une partie des habitants de la Nouvelle-Calédonie avait nourri ces mouvements de protestation, qui interrogeaient également le statut de ce territoire par rapport à la métropole.

Le 7 mars 2025, comme le rapportait alors La 1ère, le gouvernement avait annoncé un nouveau moratoire sur l'application de la rémunération pour copie privée, au grand désarroi de la SACENC. « La loi a été votée à l’unanimité par les élus du congrès en 2023. C’est une mesure qui est très attendue, et ce moratoire arrive à contre-courant de tout ce que l’on attend du gouvernement », expliquait alors Evariste Wayaridri, son directeur général.

Une décision annulée

En mars 2025, la SACENC avait contesté cette prolongation du moratoire, soutenant que la décision du gouvernement était « entachée d'incompétence » et méconnaissait les dispositions inscrites dans le code de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Calédonie.

Dans une décision rendue le 21 octobre dernier et accessible en fin d'article, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie indique que « le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a excédé sa compétence » en suspendant l'exécution d'une loi du pays et en faisant obstacle à l'application de ses dispositions.

Aussi, l'annulation de la décision réclamée par la SACENC était fondée : la décision du 7 février 2025, par laquelle le gouvernement avait prolongé le moratoire, sans limitation de durée, est donc annulée. Par ailleurs, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été condamné à verser à l'organisme de gestion collective 200.000 francs CFP (soit 1700 € environ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

« Comme prévu dans la loi, la rémunération pour copie privée (que la SACENC est chargée de collecter en NC), est exigible depuis le 1er janvier 2025 », a souligné la SACENC. Depuis le 1er décembre 2024, les importateurs de supports assujettis à la copie privée doivent facturer cette dernière, et faire apparaitre le montant sur les factures. Tous les supports vendus à partir du 1er décembre 2024 doivent ainsi être déclarés, et la note de débit réglée par les importateurs.

