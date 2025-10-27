Elena Volochine, Prix Albert Londres du livre 2025

Paru en octobre 2024 aux éditions Autrement, Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine a valu à Elena Volochine le Prix Albert Londres du livre, décerné ce 25 octobre lors d'une cérémonie coorganisée par l’Institut français du Liban et l’École supérieure des affaires de Beyrouth, dans le cadre du festival Beyrouth Livres.

La propagande de Vladimir Poutine imprègne l'espace public et infiltre tous les domaines de la société russe. Elle remplace l'information véritable, simule et provoque les situations qu'elle prétend combattre. Du « printemps russe » en Crimée aux tranchées du Donbass, des classes de cadets de Moscou aux élans patriotiques sur les rives du lac Bakal, l'autrice nous embarque dans une décennie de reportages, faisant de nous les témoins des prémices d'une nouvelle guerre sur le continent européen. Entre récit de terrain palpitant et analyse des textes fondateurs du poutinisme, cet essai offre une plongée vertigineuse dans le mythe du « monde russe ». Il démystifie une propagande qui meut les foules, se propage à travers le monde et réécrit l'histoire. Un livre de référence pour comprendre le régime de Vladimir Poutine et les défis qu'il lance à la planète. - Le résumé de l'éditeur pour Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine

Julie Brafman a reçu, pour sa part, le 87e Prix Albert Londres de la presse écrite pour ses reportages publiés dans Libération. Jules Giraudat et Arthur Bouvart remportent le 41e Prix de l’audiovisuel pour leur film Le Syndrome de La Havane (production BrotherFilms pour Canal +).

Un Prix Albert Londres d’Honneur a été décerné aux journalistes gazaouis, représentés lors de la cérémonie, à Beyrouth, par Adel Zaanoun, responsable du bureau à Gaza de l'Agence France Presse. À cette occasion, le Prix Albert Londres a demandé que « le récent cessez-le-feu soit également appliqué à la presse gazaouie, et que les autres médias puissent enfin entrer à Gaza ».

Le jury 2025, présidé par Hervé Brusini, réunissait Lise Blanchet, Victor Castanet, Annick Cojean, Nicolas Glimois, François Hauter, Christian Hoche, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Sylvain Louvet, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Delphine Minoui, Michel Moutot, Anne Poiret, Patrick de Saint-Exupéry, Frédéric Tonolli, Olivier Weber, ainsi que les lauréats 2024, Lorraine de Foucher, Martin Untersinger, Antoine Védeilhé et Germain Baslé.

Photographie : Crédits Benjamin Géminel

