PLFSS 2026, création en danger : une réforme menace la sécurité sociale des artistes-auteurs

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

En l’état, le projet d’article 5 du PLFSS 2026 constituerait la plus grave régression sociale au détriment des artistes-auteurs depuis la création de leur régime dans les années soixante-dix.

28 organisations d’artistes-auteurs s’élèvent contre ces dispositions et plaident pour la création d’un véritable conseil de la protection sociale des artistes-auteurs dans une tribune de Libération du 23 octobre 2025

Vous trouverez en pièce jointe nos propositions d’amendements, précises, constructives, respectueuses de toutes les parties et dont la progressivité dans le temps permet de garantir la continuité des droits sociaux des artistes-auteurs.

La protection sociale des artistes-auteurs est un enjeu sociétal trans-partisan, nous appelons tous les parlementaires à prendre connaissance et soutenir nos propositions communes, mûrement réfléchies collectivement.

Nous nous tenons à la disposition de chacune et chacun pour répondre à vos éventuelles questions sur ces propositions pragmatiques qui compléteront enfin la réforme de 2018 qui visait en priorité — via le transfert de la collecte à l’Urssaf Limousin — à remédier aux pratiques illégales de l’AGESSA en matière d’identification des artistes-auteurs, de dispense de précompte, de cotisation vieillesse de base, etc.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments respectueux

Pour l’intersyndicale des artistes-auteur·ices et les 28 organisations signataires de la La Tribune de Libération.

Contact : actart@orange.fr

PS : en l’état, le projet d’article 5 du PLFSS 2026 contient des régressions majeures et inédites pour les artistes-auteurs, ce qui est proposé revient à :

– cantonner la représentation des artistes-auteurs dans une association consultative caritative au lieu d’instituer un véritable conseil de la protection sociale des artistes-auteurs (doté de la personnalité morale comme le CPSTI) ;

– mettre en péril la continuité des droits sociaux des artistes-auteurs ;

– maintenir l’agrément à la SSAA (« l’AGESSA est devenue la sécurité sociale des artistes auteurs [SSAA] » cf. exposé des motifs) contre l’avis des artistes-auteurs et de leurs représentants en raison des graves préjudices causés par l’AGESSA en matière de retraite de base depuis plus de 40 ans ;

– maintenir l’agrément à la SSAA (nouveau nom de l’AGESSA) contre l’avis de la Cour des comptes du 24 janvier 2025 qui préconise son retrait en raison des multiples dysfonctionnements et de l’inefficience de cette association, constatées de 2019 à aujourd’hui ;

– ne pas ternir compte du fait que le tribunal administratif a jugé en 2024 que l’association la « sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA) » n’est pas un organisme de sécurité sociale, les artistes-auteurs sont donc les seuls travailleurs à ne pas avoir de conseil effectivement en charge de leur protection sociale ;

– maintenir le financement de cette association « qui n’a pas fait la preuve de son efficacité » (cf. exposé des motifs) sur le budget de la sécurité sociale (5 millions par an depuis 2019) ;

– ne pas permettre aux représentants des artistes-auteurs de piloter leur régime de protection sociale contrairement à tous les autres travailleurs, salariés ou non ;

– supprimer la commission d’action sociale du régime qui existe depuis la création du régime ;

– introduire un doute sur le financement d’une action sociale… à venir et très floue ;

– supprimer la consultation des représentants des artistes-auteurs sur le périmètre de leur régime, cette prérogative essentielle existe depuis la création du régime ;

– ne pas prévoir de commission d’affiliation et de recours amiable, pourtant indispensable ;

– ne pas créer d’action de prévention sanitaire pour la santé physique et mentale des artistes-auteurs, contrairement à tous les autres travailleurs en France ;

– imposer une déclaration numérique annuelle et des paiements dématérialisés à tous les artistes-auteurs en dépit de l’illectronisme parmi les plus précaires et les plus âgés ;

– ne pas créer d’interlocuteur unique pour la protection sociale des artistes-auteurs, comme le préconise à juste titre la Cours des comptes ;

– ne pas clarifier et simplifier la protection sociale des AA en transférant l’ensemble des missions de sécurité sociale à l’Urssaf dédié aux artistes-auteurs, comme le préconise à juste titre la Cours des comptes ;

– ne pas tenir compte de l’alerte de la Cours des comptes en 2025 : « les ministères de tutelle n’exercent pas avec la vigilance nécessaire leur mission de surveillance et de contrôle » de la SSAA. Déjà en 2020, le rapport Racine pointait la « grave défaillance de pilotage interne et contrôle externe » de l’AGESSA ;

– ne pas permette le fonctionnement fluide et apaisé d’un conseil de la protection sociale légitime dans un cadre juridique clarifié, ni une amélioration de la gouvernance et de la protection sociale des artistes-auteurs ;

– ne pas créer un cadre institutionnel clair et compréhensible par toutes et tous ;

– ne pas intégrer des modifications d’actualisation du CSS préconisées depuis 2013 par l’IGAC-IGAS ;

– céder au lobbying des 8 membres fondateurs de l’AGESSA (SGDL, SNAC, UPP, SACD, SACEM, SNE, UPC, Radio France) au détriment de l’intérêt général des aristes-auteurs ;

– maintenir l’agrément ministériels des statuts associatifs autocratiques de la SSAA édictés exclusivement par ses 8 membres fondateurs ;

– perturber le dialogue social entre représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs pour la première fois depuis la création du régime, en introduisant des tiers — des organismes de gestion collective — dans le conseil d’administration, et ce, contrairement à la composition de tous les conseils de sécurité sociale et contrairement à la censure du conseil d’État par décision du 20 octobre 2021 ;

– ne pas permettre aux artistes-auteurs d’élire leurs représentants et maintenir une désignation discrétionnaire par le gouvernement suite à la suppression sans consultation des élections en 2018 ;

– ne pas prévoir l’organisation d’élections professionnelles, comme c’est le cas pour tous les travailleurs qui, comme les artistes-auteurs, sont rattachés au régime générale de la sécurité sociale (voir ici) ;

– ne pas prévoir de rétablir effectivement dans leurs droits à la retraite les artistes-auteurs victimes des pratiques illégales de l’AGESSA ;

– continuer de faire des recours contre les artistes-auteurs qui obtiennent en justice réparation des préjudices causés par l’AGESSA ;

– ne pas rechercher l’efficacité et la justice pour les artistes-auteurs, dans le respect de la démocratie et du droit commun ;

