Pistoia consacrée : la ville toscane devient Capitale italienne du livre 2026

Le verdict est tombé le 24 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Ministero della Cultura à Rome, présidée par le ministre Alessandro Giuli. Pistoia l’a emporté face à quatre autres finalistes — Carmagnola (Torino), Perugia, Nardò et Tito (Potenza) — au terme d’une sélection mettant en valeur la richesse de son dossier intitulé Pistoia : l’aventure de la lecture, le courage de construire l’avenir.

Le jury, unanime, a salué « la richesse et la qualité des propositions » de la ville. Plus qu’un simple label, cette nomination implique des responsabilités : voix de la lecture, moteur de l’édition, espace de dialogue. Le ministre Giuli l’a bien rappelé : « Il n’y a rien de plus beau que de se rendre à la force de la lecture, à la beauté du livre, à sa puissance évocatrice, à la force symbolique du mot écrit… »

Il évoque aussi une vision plus large : « Une ville candidate à Capitale du livre doit savoir qu’il y a bien plus que le livre : il y a la communauté, la relation, il y a les personnes. » Tout est là : le livre ne vit pas isolé, mais dans une dynamique collective, dans un territoire.

Une opportunité pour Pistoia

Pour Pistoia, qui avait déjà été Capitale italienne de la culture en 2017, cette reconnaissance marque un nouvel élan. La ville bénéficiera d’un soutien de l’État d’environ 500.000 euros pour mettre en œuvre son programme culturel autour de la lecture et de l’édition. Dans l’intimité de son patrimoine Roman-médiéval (qui inclut, notamment, sa magnifique piazza del Duomo) et de son tissu culturel actif, ce rôle de capitale du livre place la petite ville toscane sur un plan national — et pourquoi pas international.

La vraie question : que va-t-on faire de ce titre ? Le maire Alessandro Tomasi l’a affirmé : « Un titre fortement souhaité, mérité, et dont nous sentons la responsabilité », rapporte l'agence Ansa.

Il s’agit d’« améliorer encore ce que Pistoia offre à la culture, mais aussi de créer de nouvelles occasions et nouveaux lieux qui perdureront au-delà de l’année 2026… » Autrement dit : on ne veut pas d’un simple feu d’artifice, mais d’une infrastructure de long terme.

Pour les professionnels du livre — éditeurs, libraires, bibliothécaires —, Pistoia devient un terrain d’expérimentation enthousiasmant. Pour les lecteurs, c’est peut-être l’occasion de redécouvrir une ville, mais aussi de vivre la lecture autrement, en réseau, en communauté.

L’attribution de cette appellation à Pistoia montre que le livre « fonctionne » encore : non comme un objet isolé, mais comme vecteur de liens, de sens, d’innovation. Et cela, dans un monde où l’attention est éparpillée, mérite d’être célébré.

Crédits illustration : Ville de Pistoia - le maire dans la bibliothèque

Par Dépêche

