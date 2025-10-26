Quai des Bulles fait vibrer Saint-Malo : un palmarès entre légendes et révélations

Le Prix du Meilleur Album revient à Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (éditions Dupuis). À travers la destinée de Hans et Helma, jumeaux musiciens emportés dans les tourments du XVIIIᵉ siècle, cette œuvre d’une intensité rare mêle art, résilience et tragédie historique. Le jury a voulu distinguer un album « qui a agréablement surpris et réjoui » l’équipe organisatrice.

Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles a été décerné à L’Abîme de l’oubli de Paco Roca et Rodrigo Terrasa (éditions Delcourt). Ce récit poignant revient sur l’histoire vraie de José Celda, exécuté par le régime franquiste en 1940, et sur la quête de sa fille, des décennies plus tard, pour retrouver sa dépouille. Un hommage vibrant à la mémoire et à la justice, salué par un jury de jeunes lecteurs âgés de 18 à 35 ans.

Le Prix Révélation BD ADAGP/Quai des Bulles distingue Sylvain Bordesoules pour Azur Asphalte (Gallimard BD). Ce premier album explore la solidarité féminine et la lutte quotidienne dans une Côte d’Azur à double visage, entre opulence et précarité. Ce prix met en lumière les auteurs émergents résidant en France, ayant publié au plus trois albums.

Enfin, le Grand Prix Jeunes Talents a été remis à Romane Oliver, grande lauréate du concours du même nom. Sur le thème « Par-delà les frontières », la jeune autrice a séduit le jury par deux planches qualifiées de « coup de foudre unanime » par Nicolas Barral, parrain du concours et auteur de l’affiche du festival 2025.

Avec plus de 46 000 visiteurs accueillis lors de ses dernières éditions, Quai des Bulles s’affirme comme le deuxième festival de bande dessinée en France. Fidèle à sa mission de valorisation du neuvième art et de l’image projetée, l’événement malouin continue d’être un observatoire privilégié de la diversité et du dynamisme de la création contemporaine.

