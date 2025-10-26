Inscription
Quai des Bulles fait vibrer Saint-Malo : un palmarès entre légendes et révélations

Le festival Quai des Bulles a dévoilé hier soir, à Saint-Malo, le palmarès de son édition 2025, confirmant une fois de plus sa place majeure dans le paysage de la bande dessinée française. Cinq distinctions ont été remises, tandis que le Prix Jeunesse Ville de Saint-Malo viendra clore la saison en décembre.

Le 26/10/2025 à 14:11 par Dépêche

26/10/2025 à 14:11

Dépêche

ActuaLitté

Le Prix du Meilleur Album revient à Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (éditions Dupuis). À travers la destinée de Hans et Helma, jumeaux musiciens emportés dans les tourments du XVIIIᵉ siècle, cette œuvre d’une intensité rare mêle art, résilience et tragédie historique. Le jury a voulu distinguer un album « qui a agréablement surpris et réjoui » l’équipe organisatrice.

Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles a été décerné à L’Abîme de l’oubli de Paco Roca et Rodrigo Terrasa (éditions Delcourt). Ce récit poignant revient sur l’histoire vraie de José Celda, exécuté par le régime franquiste en 1940, et sur la quête de sa fille, des décennies plus tard, pour retrouver sa dépouille. Un hommage vibrant à la mémoire et à la justice, salué par un jury de jeunes lecteurs âgés de 18 à 35 ans.

Le Prix Révélation BD ADAGP/Quai des Bulles distingue Sylvain Bordesoules pour Azur Asphalte (Gallimard BD). Ce premier album explore la solidarité féminine et la lutte quotidienne dans une Côte d’Azur à double visage, entre opulence et précarité. Ce prix met en lumière les auteurs émergents résidant en France, ayant publié au plus trois albums.

Enfin, le Grand Prix Jeunes Talents a été remis à Romane Oliver, grande lauréate du concours du même nom. Sur le thème « Par-delà les frontières », la jeune autrice a séduit le jury par deux planches qualifiées de « coup de foudre unanime » par Nicolas Barral, parrain du concours et auteur de l’affiche du festival 2025.

Avec plus de 46 000 visiteurs accueillis lors de ses dernières éditions, Quai des Bulles s’affirme comme le deuxième festival de bande dessinée en France. Fidèle à sa mission de valorisation du neuvième art et de l’image projetée, l’événement malouin continue d’être un observatoire privilégié de la diversité et du dynamisme de la création contemporaine.

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Soli Deo Gloria

Jean-Christophe Deveney, Edouard Cour

Paru le 03/10/2025

280 pages

Editions Dupuis

30,00 €

ActuaLitté
9791034768974
© Notice établie par ORB
L'abîme de l'oubli

Paco Roca, Roca Paco, Rodrigo Terrasa trad. Eloïse de La Maison

Paru le 22/01/2025

284 pages

Delcourt

29,95 €

ActuaLitté
9782413088714
© Notice établie par ORB
Azur asphalte

Sylvain Bordesoules

Paru le 25/09/2024

164 pages

Editions Gallimard

25,00 €

ActuaLitté
9782075190756
© Notice établie par ORB
