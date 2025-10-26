Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Edition

Agone, Abyme et Les Crépusculaires : Mathieu Gaborit, 30 années de magie

Je me revois encore, il y a près de trente ans, tournant fébrilement les pages de Souffre-Jour, premier tome des Chroniques des Crépusculaires. À l’époque, adolescent sortant du brevet des collèges, j’ignorais que ce roman marquerait un tournant pour la fantasy française. Ou alors, une brillante carrière de journaliste littéraire s'ouvrait – ou, plus sérieusement, un bel avenir en cabinet de voyance. J'ai peut-être fait erreur...

Le 26/10/2025 à 13:54 par Nicolas Gary

|

Publié le :

26/10/2025 à 13:54

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Et pour cause : en 1995, un jeune auteur de 24 ans, Mathieu Gaborit, venait d’imposer sa voix singulière dans le paysage de l’imaginaire. Son entrée en scène fut fracassante — Les Crépusculaires ont été salués pour avoir « révolutionné la littérature de l’imaginaire » en forgeant un univers d’une originalité et d’une élégance rares, tout en déployant un art de la narration et des personnages remarquable. 

Sur le moment, j’étais loin de penser en ces termes académiques, bien sûr. Je me souviens surtout de l’émerveillement pur, de ce frisson qui m’avait parcouru lorsque j’ai découvert le collège du Souffre-Jour niché sous les branches d’un arbre gigantesque aux ombres étranges. Aujourd’hui, plume de critique en main mais cœur de lecteur intact, je replonge avec une exaltation intacte dans cette « fresque baroque et envoûtante, aussi sombre que lumineuse » pour en mesurer toute la richesse.

Un univers aux antipodes de Tolkien

En refermant Souffre-Jour en 1995, les lecteurs ont rapidement compris qu’ils s’aventuraient en territoire inconnu. Loin de la Tour Sombre de Tolkien, option elfes et nains, Gaborit ouvrait les portes des Royaumes Crépusculaires, un monde d’inspiration Renaissance peuplé de créatures féériques : farfadets, lutins, ogres ou fées noires forment un singulier bestiaire, hérité du folklore classique, mais teinté d’une note gothique inédite.

Les fées de Gaborit sont anciennes et sages, les farfadets peuvent se montrer cruels et malveillants. L’univers s’éloigne délibérément des clichés médiévaux pour emprunter une esthétique baroque flamboyante, presque picturale dans ses décors et son atmosphère. 

En 1995, la démarche était audacieuse : la fantasy francophone cherchait son identité, et ce jeune écrivain sortait des sentiers battus avec une véritable alternative aux références bien désormais classiques de l’heroic fantasy classique. Pari gagné — son monde insolite, raffiné et cohérent a immédiatement séduit un public avide de nouveauté. Qualité littéraire, inventivité : Les Chroniques des Crépusculaires prouvaient qu’une autre fantasy était possible, à la fois érudite et accessible. Et française.

Danseurs et Accord : la magie devenue art

Or, s’il est un aspect qui enchante toujours, c’est bien la magie telle qu’imaginée par Gaborit. Exeunt les magiciens lançant des sorts génériques à grand renfort de formules latines. Ici, la sorcellerie est vivante, musicale, dansante… ou hautement cruelle. Et forcément, affichait une poésie rare : les sortilèges naissent des mouvements gracieux de petites créatures surnaturelles appelées Danseurs, que les mages guident comme des partenaires de ballet.

Une relation unique se tisse entre eux : certains pratiquent l’Accord dans une entente harmonieuse quasi amicale, quand d’autres sombrent dans l’Obscurité et asservissent — voire torturent — ces êtres pour en tirer une puissance brutale (microvulgachage, je sais). 

La magie imprègne donc chaque recoin des Royaumes Crépusculaires, tour à tour délicate ou terrifiante selon qui la manie. Trente ans plus tôt, l’idée était fulgurante — et je reste sous son charme. Gaborit avait transformé l’art magique en chorégraphie — littéralement — et lie intimement la sorcellerie à la musique, lui conférant une dimension féminine à même de séduire un autre public que celui de Donjons et Dragons.

Le résultat demeure éblouissant : un art omniprésent, subtil et esthétique, qui renforce l’ambiance insolite et onirique du récit. On lit ces pages comme on assisterait à un représentation théâtrale où chaque sortilège serait un pas de danse, chaque incantation une note de musique.

Un héros malgré lui et des influences assumées

Au cœur de cette symphonie fantastique, un jeune noble en rupture de ban nous embarque : Agone de Rochronde, héritier récalcitrant, anti-héros en quête de sens. Refusant la voie martiale tracée par son père, ce personnage complexe préfère l’érudition et l’enseignement — une posture originale qui tranche avec les guerriers traditionnels du genre.

L’identification est immédiate, la sympathie de même : Agone partage ses doutes et à sa curiosité insatiable pour les mystères des arcanes. En prenant de l’âge (et du recul), j’y vois aussi un clin d’œil aux grandes figures de la fantasy plus sombre. Son rapière Pénombre, douée de conscience, n’est pas sans rappeler la légendaire Stormbringer d’Elric de Melniboné, le héros torturé de Michael Moorcock. 

L’ombre du gothique cher à Moorcock plane d’ailleurs sur l’ambiance — ce mélange de sublime et de macabre, ce clair-obscur constant qui nimbe les Royaumes Crépusculaires d’une mélancolie épique. Gaborit ne cache pas non plus la patte du rôliste : chaque recoin du monde fourmille de détails. 

Ce soin quasi ludique apporté à la construction de l’univers donne une profondeur tangible à l’ensemble. En tant que lecteur, on a l’impression de pouvoir arpenter ces contrées tant le décor est fouillé et crédible. D’ailleurs, le succès fut tel qu’un jeu de rôle papier, Agone, a vu le jour pour prolonger l’aventure sur table — preuve que l’« Harmonde » a fait rêver au-delà des seules pages.

De la poésie du crépuscule au souffle épique

Relire Gaborit après tant d’années, c’est redécouvrir la puissance de son écriture. Le style m’avait frappé dès la première lecture par sa beauté sombre et travaillée : il n’a pas pris une ride. La langue est ciselée, imagée sans être pesante, avec des envolées lyriques suivies de phrases courtes qui claquent comme un duel d’escrime. 

Chaque personnage s’exprime avec sa voix propre, chaque dialogue sonne juste — du farfadet railleur à la fée noire désabusée, tous ont une épaisseur convaincante. L’écriture de Gaborit mêle la poésie et le sens du récit : on savoure des métaphores élégantes puis on se fait happer par un rebondissement imprévu. 

Cette maîtrise du rythme et du ton confère au texte une vitalité presque théâtrale. Il y a dans Les Crépusculaires une ambition littéraire que l’on voit rarement chez de si jeunes auteurs. En 1995, peu de plumes émergentes étaient capables d’offrir une telle qualité stylistique. 

Au fil des pages relues pour cette chronique, je mesure combien Gaborit fit preuve d’une audace narrative étonnante, mesurée à l’aune de Mnémos, qui le publia alors – leur tout premier romancier. Certes, l’œuvre n’est pas exempte de quelques maladresses de jeunesse — structure en montagnes russes, densité inégale par moments — mais qu’importe ! L’élan romanesque emporte tout. On se laisse volontiers griser par ce souffle épique teinté de mélancolie.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-10-26-a-13-53-08-68fe19d0610d3168553055.jpg

Le crépuscule n’a pas fini de nous émerveiller

Cette relecture en mode « madeleine de Proust » s’accompagne d’une prise de conscience : Les Chroniques des Crépusculaires n’ont rien perdu de leur éclat. Trente ans après, la fresque fascine toujours, tant par son originalité que par son intemporalité. Les thèmes abordés — le poids de l’héritage et la quête d’identité, la soif de connaissance, la tentation du pouvoir ou la dualité de l’ombre et de la lumière — conservent une résonance universelle. 

À l’époque, avais-je perçu cette portée ? Confusément, peut-être ; aujourd’hui, j’en savoure toute la profondeur. C’est la marque des grandes œuvres que de grandir avec leurs lecteurs, non ? Enthousiaste, je referme à nouveau le volume, émerveillé comme au premier jour. Et je ne suis pas le seul : une nouvelle génération de lecteurs s’apprête à découvrir cette saga, tandis que les fans de la première heure vont pouvoir la redécouvrir dans une édition soignée.

En effet, les éditions Mnémos publieront Les Crépusculaires, Intégrale 30 ans (regroupant Le Cycle des Crépusculaires et Le Cycle d’Abyme) le 5 novembre 2025. Une occasion en or de (re) plonger dans l’ombre enchanteresse des crépuscules gaboritiens et de vérifier — une fois de plus — que la magie opère toujours.

Abyme : l’autre visage du crépuscule

Car la crépusculaire aventure ne s’est pas arrêtée là : dans la continuité de cet univers, Gaborit mettait le cap à l’ouest de l’Harmonde, direction une cité plurielle et décadente, Abyme, lovée dans ses propres ombres. Un autre cycle, presque indépendant du premier — à quelques références près — ouvre une nouvelle voie : le polar fantasy.

Ce joyau d’architecture de guingois tient pourtant, dans une cohabitation entre les peuples. Un lieu corrompu, une enclave unique, carrefour entre le monde mortel et les abysses. Diplomates inhumains et créatures féeriques s’y croisent sur les pavés sinueux — farfadets, lutins, ogres et autres en peuplent les ruelles étranges. Ici, la lumière peine à percer le dédale de toits et de canaux, et les périls rôdent à chaque coin de rue. L’atmosphère y gagnait en noirceur, confinée dans ce huis clos urbain foisonnant. Et la magie déployée dans Les Chroniques des Crépusculaires nous réservait de plus grandes surprises.

Dans cet univers en clair-obscur, nous suivons les pas d’un protagoniste au charme vénéneux. Maspalio, farfadet astucieux et ancien Prince-voleur désormais retraité, connaît Abyme comme sa poche pour l’avoir arpentée des décennies durant. Désabusé, mais attachant, ce roublard aspirait à la tranquillité dans cette ville qu’il affectionne tant. C’était sans compter une machination qui l’entraîne malgré lui dans le jeu des ombres.

Un démon s’est échappé des enfers et rôde en ville, un Advocatus Diaboli (délégué des abysses) tient Maspalio par une dette et l’enjoint de traquer la créature fugitive. Commence alors une enquête haletante, presque une fantasy noire – Sherlock Holmes au pays des peuples majeurs et mineurs : chaque recoin d’Abyme dissimule un indice, ou un traquenard. Et quand un assassin se met aussi à décimer les proches du farfadet, le voilà traqué et accusé à tort, forcé de jouer sa vie sur un fil. Malgré son expérience, vivre à Abyme devient un défi périlleux même pour un vieux renard de sa trempe.

Le Cycle d’Abyme déploie une identité propre, plus sombre encore, tout en prolongeant l’enchantement de la saga originale. Gaborit y explorait d’autres facettes de son imaginaire : les danseurs graciles laissent ici place aux Conjurateurs et à leurs pactes démoniaques. La magie change de visage — cruelle et pactisée — et l’auteur baguenaude dans le merveilleux du côté obscur.

L’intrigue, resserrée autour d’un héros solitaire, dégage une intensité nouvelle. On passe de cette épopée façon roman de formation à la fable urbaine et gothique, peuplée de personnages tantôt pittoresques, tantôt inquiétants. Le ton se fait volontiers plus mélancolique et grinçant, reflet de la décadence qui imprègne la cité. Pourtant, l’émerveillement subsiste à chaque page : Abyme fascine par son déluge de détails fantasques, ses palais croulant sous la fiente d’oiseaux (si, si), ses tavernes borgnes pleines de créatures fantasques, ses démons aux noms flamboyants.

On flâne avec Maspalio dans ce carnaval macabre et chatoyant, le cœur battant d’excitation et d’appréhension mêlées. Place est accordée aux gorgones, aux doubles et aux reflets et tans d’autres.

Un peu comme un fumer décidant enfin de raccrocher, bénis soient celles et ceux qui, trente ans après, découvriront dans la foulée Le Cycle d’Abyme — dont la seule évocation procure un frisson intact. Cette suite, qui aurait pu n’être qu’une excroissance, se révèle un chapitre à part entière — une mise en abyme littérale, au propre comme au figuré.

L’écriture de Gaborit, gagnant encore en maturité, y conserve sa flamboyance baroque et son efficacité narrative. Chaque dialogue de Maspalio fuse avec esprit, chaque complot tisse une toile dont le lecteur savoure les fils entremêlés. On ressent presque l’odeur des canaux stagnants et le parfum capiteux de la corruption ambiante tant la plume est évocatrice. Abyme est un vrai tour de force : plus sombre, plus audacieuse peut-être, mais toujours accessible et palpitante.

D’ailleurs, avec La Cité exsangue en deux volumes, Gaborit explora plus encore dans cette étrange cité, pour en dévoiler d’autres mystères. 

La venue de cette intégrale anniversaire, une chose est sûre : l’enchantement opérera, des sacrifices d’Agone aux tréfonds d’Abyme, et la magie crépusculaire de Mathieu Gaborit n’a rien perdu de son pouvoir.

Un extrait des différents livres de Mathieu, reliés ou non à ceux deux cycles, est proposée en fin d'article.

Crédits photo : couverture du jeu de rôle Agone - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les Crépusculaires, Intégrale 30 ans

Mathieu Gaborit

Paru le 05/11/2025

820 pages

Mnémos éditions

44,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382671900
9782382671900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Chroniques du soupir

Mathieu Gaborit

Paru le 08/09/2011

297 pages

Le Pré aux Clercs

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842283940
9782842283940
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les Chroniques des Féals

Mathieu Gaborit

Paru le 06/06/2006

597 pages

Bragelonne

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782915549867
9782915549867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Bohème

Mathieu Gaborit

Paru le 15/04/2022

327 pages

Mnémos Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354089566
9782354089566
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les nouveaux mystères d'Abyme

Mathieu Gaborit

Paru le 19/04/2018

256 pages

Mnémos Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354086367
9782354086367
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Flamboyance

Mathieu Gaborit

Paru le 15/04/2022

256 pages

Mnémos Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354089542
9782354089542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Confessions d'un automate mangeur d'opium

Mathieu Gaborit, Fabrice Colin

Paru le 14/02/2018

412 pages

Bragelonne

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028111076
9791028111076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

D'une rive à l'autre

Mathieu Gaborit

Paru le 19/08/2016

187 pages

ActuSF

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366298208
9782366298208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

29/09/2025, 10:32

ActuaLitté

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

06/09/2025, 11:10

ActuaLitté

Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

ActuaLitté

Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.

01/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant. 

26/08/2025, 11:52

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Quand la science passe en mode fiction : les experts racontent le climat

À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.

12/08/2025, 09:40

ActuaLitté

De la haine au racisme, puis au génocide : la terrible leçon d'Histoire signée Marvel

Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore. 

27/07/2025, 19:23

ActuaLitté

"Violeur !" : dans les coulisses d'un livre choc sur le porno

Il y a eu #MeToo. Il y a eu les viols de Gisèle Pélicot. Et puis, il y a l’affaire de la pornographie amateure : French Bukkake, Jacquie et Michel. Face à ces violences, quinze autrices et journalistes ont uni leurs forces pour créer Sous nos regards, un livre collectif et entièrement bénévole publié aux éditions du Seuil, véritable ovni dans le paysage éditorial. ActuaLitté vous embarque dans les coulisses d’une aventure littéraire hors norme, où solidarité, écriture et engagement ne font qu’un.

03/07/2025, 16:49

ActuaLitté

"Un miracle ?" : ces biographies sur le pape Léon XIV... qui n’en sont pas

Ce 8 mai 2025, tous les regards étaient braqués sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Alors que le nouveau pape Robert Francis Prevost, alias Léon XIV, se présentait pour la première fois au monde entier, des petites mains s'affairaient en coulisses pour publier les premiers ouvrages sur ce nouveau visage...

27/05/2025, 12:36

ActuaLitté

Pourquoi Jeanne & Juliette fait le pari d’une édition sincère et incarnée ?

Éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, Virginie Bégaudeau signe une série d’articles dans nos colonnes. Sa maison propose des récits aux figures féminines fortes, ancrées dans des contextes historiques marquants – un écho à notre époque, par-delà les siècles. Or, être indépendant, c'est publier librement, mais jamais seule. Voici son dernier billet.

10/05/2025, 14:48

ActuaLitté

Roman historique : quelle place pour les auteurs francophones ?

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, ouvre pour ActuaLitté une série d’articles inédits. Sa maison met les femmes au cœur des récits, les inscrivant toujours dans un cadre historique fort. Des héroïnes puissantes confrontées à des contextes tout aussi marquants. Pour dernière analyse, elle mesure la présence d'oeuvres francophones en regard de celles traduites : alors ?

07/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Fidélité historique et liberté narrative : l’équilibre délicat du roman historique

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, inaugure une nouvelle série d’articles pour ActuaLitté. Sa maison se distingue par des récits mettant les femmes au premier plan, dans des contextes historiques puissamment ancrés. Pour ce nouveau sujet, elle évoque l'importance du contexte historique dans la narration.

05/05/2025, 12:50

ActuaLitté

Huis clos au bout du monde : la saga horrifique qui va vous hanter

Quatre Eisner Awards, un Prix d’Angoulême, plus de 80.000 exemplaires vendus en France : The Nice House on the Lake n’est pas un simple comics d’horreur, c’est un phénomène. Imaginez que votre meilleur ami vous convie dans une somptueuse villa isolée… la veille de l’apocalypse ? Et au lendemain, que faire dans dans cette jolie maison à côté de la mer ?

03/05/2025, 22:29

ActuaLitté

Revisiter le feuilleton littéraire, ce vieux copain qu’on croyait perdu

Virginie Bégaudeau, éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, poursuit sa série d’articles dans nos colonnes : après avoir passé en revue l'Histoire et les héroïnes qui peuplent le romans, écoutons-la sur une autre approche. Il y a encore une vingtaine d’années, si on avait dit à un lecteur lambda que le bon vieux roman-feuilleton allait refaire surface, il aurait probablement haussé les épaules... À tort ?

29/04/2025, 18:00

ActuaLitté

Quand les romans historiques racontent notre présent

Fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, l’éditrice Virginie Bégaudeau a entamé une série d’articles dans nos colonnes. Si sa maison se distingue par des récits mettant en lumière des figures féminines fortes, toujours dans des contextes historiques marqués, ce sont avant tout des oeuvres qui parlent de notre monde contemporain. L'époque, un décor plus révélateur qu'on ne l'imagine ?

25/04/2025, 15:05

ActuaLitté

Les héroïnes de sagas historiques : portraits de femmes vertigineuses

L'éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette inaugure pour ActuaLitté une série d'articles : si sa maison publie des récits où les femmes sont au centre, elles s'inscrivent dans un cadre historique fort. Des héroïnes de choc dans un contexte qui ne l'est pas moins. Portraits de femmes et évolution dans la littérature de leur représentation : un premier texte hors norme.

22/04/2025, 16:11

ActuaLitté

Bosch de Michael Connelly, l'autre inspecteur Harry

Les joies et délices de la paternité induisent parfois de bien longues — ou courtes — nuits, suivant le référentiel. Et si bébé ne se découvre pas encore une passion pour l’audiovisuel, la voix de Titus Welliver, incarnant le détective Harry Bosch à l’écran, a des vertus apaisantes. Amusant, d’ailleurs, que l’acteur campant le personnage de Michael Connelly, soit également peintre. Comme un certain Jérôme ?

06/04/2025, 18:37

ActuaLitté

Houris : les secrets d'écriture bien gardés du Goncourt de Kamel Daoud

En 2010, Houellebecq avait puisé dans Wikipedia pour nourrir La Carte et le territoire sans prendre le soin de mentionner ses emprunts. Et le roman obtint malgré tout le Goncourt. Quatorze ans plus tard, une Académie renouvelée a consacré le roman Houris de Kamel Daoud et... bis repetita

18/01/2025, 09:29

ActuaLitté

Haruki Murakami, une vertigineuse galaxie romanesque

PORTRAIT – Dire que le prochain roman d’Haruki Murakami, La Cité aux murs incertains (trad. Hélène Morita, Belfond, janvier 2025), est attendu en France est un euphémisme. À la faveur d’une œuvre féconde et singulière, l’écrivain japonais est devenu une figure majeure de la littérature mondiale – ce qui ne doit rien au hasard. 

21/12/2024, 11:30

ActuaLitté

Le tabou de la guerre civile algérienne n'a pas attendu Kamel Daoud pour se briser

La controverse entourant Kamel Daoud et son roman Houris, prix Goncourt 2024, s'inscrit dans les débats sur la guerre civile algérienne. Cette œuvre serait la première à avoir bravé l'interdit et brisé le tabou du récit... Sauf que ce thème a déjà été abordé par nombre d'écrivains algériens, souvent des femmes. Et ce, malgré La charte pour la paix et la réconciliation nationale d'Algérie. 

13/12/2024, 12:23

ActuaLitté

Livre d'occasion : pourquoi une taxe n'aidera ni auteurs ni éditeurs

Le partage de la valeur entre éditeurs et auteurs portait jusqu’à présent sur la seule commercialisation des ouvrages neufs. Chacun campait alors sur des positions personnelles. Le marché de l'occasion a les atours de l'El Dorado et les intérêts convergent : estimé à 351 millions €, voici un gâteau très appétissant. Au point que l’on sorte les couverts, serviette autour du cou et tout le monde se remet à table.

10/12/2024, 12:20

ActuaLitté

2024, le début de la fin pour l'édition indépendante ?

L'année 2024, perturbée par une inflation toujours présente, l'instabilité politique et un recours plus important à l'occasion, s'annonce assez morose pour le secteur du livre. Mais certains acteurs, pris à la gorge par le manque de place en librairie et la hausse des coûts de production, tirent plus particulièrement la langue. Alors, l'indépendance passera-t-elle l'hiver ?

21/11/2024, 09:08

ActuaLitté

Jordan Bardella, le grand retour du Front national en librairie

Dans une grosse semaine sortiront les Mémoires de Jordan Bardella, Ce que je cherche. Un retour pour ce jeune politicien de 29 ans, sur un parcours, entamé à 16 ans, ainsi qu’un regard sur « ses origines, son amour de la France ». Une affection que les libraires ne lui rendent pas, tant gronde l’opposition à cet ouvrage.

01/11/2024, 17:13

ActuaLitté

Avenir de l'édition : un outil IA qui évalue la qualité des livres

Point de convergence des professionnels du monde entier, la Foire du Livre de Francfort fournit une plateforme pour les dernières avancées du secteur. Cette année, un logiciel vend du rêve en améliorant « la qualité de la sélection des manuscrits ». Une belle promesse…  assurée par l'intelligence artificielle.

26/10/2024, 18:49

ActuaLitté

Lise Caillat : "l’Italie est un point de référence littéraire" (4/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont trois premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

En Italie, le traducteur doit "arracher les contrats avec les dents" (5/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont quatre premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

Fiction italienne : les éditeurs français affinent leurs goûts (3/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont deux premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:23

ActuaLitté

En Italie, le marché de la traduction sous pression (2/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont une première partie est déjà publiée sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:22

ActuaLitté

La fiction italienne, un genre en plein essor sur le marché français (1/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays.

08/10/2024, 13:05

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

L’ADN d’Inédits : écrire ensemble

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, coup de projecteur sur la maison d’édition Inédits. 

25/10/2025, 10:05

ActuaLitté

Amazon défie la loi Lang : une remise sur les livres qui menace les librairies indépendantes

Amazon défie encore la loi Lang avec un coup de force sur le prix du livre qui menace toute la chaîne du livre. La firme applique désormais un rabais de 5 % sur les livres retirés en point relais, une nouvelle attaque contre le modèle culturel français dénoncent les libraires. Amandine Pacaud apporte quelques éléments de réflexion sur ce sujet, plus que vital pour le secteur.

25/10/2025, 08:33

ActuaLitté

Quand la protection devient domination : la crise démocratique des artistes-auteurs

Les artistes-auteurs sont confrontés à une fragmentation de leur représentation et à une succession de décisions prises sans véritable mandat collectif. Spécialisé en propriété intellectuelle, l’avocat Denis Goulette imagine un terme inédit : le Protectariat, qualifiant cette dérive institutionnelle. Un pouvoir qui, sous couvert de défendre, installe une domination morale et narrative sur ceux qu’il prétend représenter.

24/10/2025, 14:58

ActuaLitté

“L’image peut parfois exprimer des choses que les mots n’arrivent pas à décrire”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : zoom sur la maison d’édition Apeiron. 

24/10/2025, 10:59

ActuaLitté

"Derrière les belles histoires de Leclerc, il y a la souffrance des cochons"

Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant où se tenait la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par les Espaces culturels E.Leclerc. Sous les lumières du soir et les regards curieux des invités venus célébrer la littérature, les banderoles de l’association rappelaient une tout autre réalité : celle, bien plus sombre, des élevages intensifs de cochons qui approvisionnent la chaîne de supermarchés.

23/10/2025, 16:30

ActuaLitté

Hellboy souffle ses 30 bougies chez Momie Grenoble : l’enfer n’a jamais été aussi accueillant

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Stéf, libraire depuis 2019 ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage particulièrement marquant : Hellboy, dans une édition édition spéciale que propose le réseau Momie, avec Delcourt.

23/10/2025, 12:11

ActuaLitté

Les éditions d’en bas fêtent 50 ans d’engagement et de liberté

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour aujourd'hui, une halte du côté de la maison d’édition d'En Bas. 

23/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Comme avance en âge Stephen King, songeons à Victor Hugo

Comme tout le monde, Stephen King vieillit — ce dont il s’est ouvert dernièrement, dans l’optique des livres qu’il lui reste à écrire, avant tout. Alors que ce géant de soixante-dix-huit ans songe à sa fin certaine, épée de Damoclès au-dessus de lui, il est tentant de revenir sur les raisons qui en ont fait l’un des auteurs les plus prisés du monde, démontrant le pouvoir de la littérature.

23/10/2025, 11:43

ActuaLitté

Les coulisses d’OPlibris : “Mutualiser, c’est gagner du temps” – Chloé Pathé

Au fil des Assises de l’édition indépendante, Chloé Pathé découvre OPlibris : une plateforme née du terrain, conçue pour alléger la gestion quotidienne et donner des outils communs aux éditeurs indépendants. Entre rigueur et solidarité, la fondatrice d’Anamosa y voit plus qu’un logiciel : une manière de transformer la mutualisation en politique éditoriale, de gagner du temps sans perdre en liberté, et de faire du collectif une force concrète face aux vents contraires.

22/10/2025, 17:05

ActuaLitté

Les Éditions F Deville : quand l’édition indépendante s’écrit avec les libraires

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, elle est donnée aux éditions F Deville.

22/10/2025, 11:05

ActuaLitté

“Lire, écrire ne devrait être que cela : tenter d’ouvrir des brèches”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, focus sur la maison d'édition Sans Crispation.

21/10/2025, 11:46

ActuaLitté

“Moins de livres, mieux de livres”

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra, cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5e arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : pour commencer la semaine, les éditions Plan B nous présentent leur maison. 

20/10/2025, 11:09

ActuaLitté

"La littérature : un espace de liberté et un espace intime"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : la parole est donnée aux éditions Quartier Libre. 

18/10/2025, 10:30

ActuaLitté

Anaïs Guiraud explore les mystères du peuple minoen

Dans cette carte blanche, Anaïs Guiraud revient sur la genèse de son roman consacré à la civilisation minoenne. De ses voyages en Crète à l’étude des fresques et des vestiges de Knossos, elle s’interroge sur l’hypothèse d’une société dominée par les femmes et sur la manière dont cette vision a façonné ses personnages et leur rapport au monde.

17/10/2025, 17:38

ActuaLitté

"Guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre"

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ce vendredi, les Éditions La Reine Blanche nous présentent la richesse de leurs projets, entre collections, traductions et nouvelles parutions.

17/10/2025, 16:10

ActuaLitté

Sylvain Forge : “La technologie ne donne pas de sens, elle offre des distractions”

L’homme a toujours été préoccupé par la mort. Quel sens donner à sa vie quand on ne connait pas l’échéance, et si nous connaissions celle-ci, que ferions-nous du temps restant ? Oracle est une application qui vend cette information à ses clients et si certains acceptent ou changent de vie, d’autres adoptent un comportement violent.

17/10/2025, 15:23

ActuaLitté

L'art du piratage en librairie, ou comment exister pour un auteur sur un marché saturé

Ah la douceur d'une librairie, ses tables, ses étagères et ses livres à foison... Abondance de biens ne nuit pas, sauf peut-être à exister au milieu de cette profusion. François Belly, écrivain-pirate, et auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Trédaniel, sept. 2025), a un plan. Qu'il nous expose dans ce billet d'humeur.

17/10/2025, 10:21

ActuaLitté

Amazon et frais de port : “La culture ne se résume pas à un clic”

Derrière la remise de 5 % qu'Amazon annonce, se trouve un geste commercial, mais surtout une logique marchande qui cherche à s’imposer : livrer n’est pas transmettre. En prétendant favoriser l’accès à la culture, la plateforme fragilise surtout le modèle du prix unique du livre et détourne le sens même de la lecture, qui relève du lien, non de la livraison. Renny Aupetit, libraire, dénonce ce modèle dans une tribune publiée dans nos colonnes.

16/10/2025, 12:11

ActuaLitté

Les éditions d’Avallon : le changement dans la continuité

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd'hui, les éditions d'Avallon sont à l'honneur.

16/10/2025, 11:51

ActuaLitté

“Écrire est un artisanat” : entretien avec Pierre Jourde

Connu pour son approche critique des auteurs contemporains, mais aussi pour ses récits intimistes, comme Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), Pierre Jourde est également docteur ès Lettres, spécialisé dans l’œuvre de Huysmans, fin connaisseur des écrivains décadentistes. Rien de surprenant, donc, à ce que ce nouveau et volumineux roman prenne place à la fin d’un XIXème siècle marqué par un positivisme étouffant, mais aussi par un retour à l’occulte, au mystère. Un entretien mené par Étienne Ruhaud.

16/10/2025, 10:35

ActuaLitté

Oser Dostoïevski : trois ans avec les Frères Karamazov

S’attaquer à un monument - certains diront le plus grand roman du monde - il faut oser. Après André Markowicz, dont la traduction des Frères Karamazov chez Actes Sud demeure une référence depuis 2001, et Emma Lavigne, qui a livré la sienne pour Gallmeister, c’est au tour de Sophie Benech de se confronter au géant russe. La traductrice signe chez Zulma une nouvelle version de ce texte vertigineux, résultat de près de trois années de travail.

15/10/2025, 17:31

ActuaLitté

Le voile de l’invisible : karma, vies antérieures et évolution spirituelle

Et si notre existence ne se limitait pas à ce que nos sens peuvent percevoir ? Dans Le voile de l’invisible, Jean-Didier explore les dimensions subtiles de la conscience et les lois spirituelles qui relient nos vies entre elles. À travers la notion de karma et la lecture des vies antérieures, il invite à une réflexion sur le sens profond de nos épreuves, nos élans et nos blocages. Entre médiumnité et quête intérieure, cet essai propose de lever un coin du voile qui sépare le visible de l’invisible, pour accéder à une compréhension plus vaste de soi et du monde. Il en trace les contours dans cette carte blanche. 

15/10/2025, 17:01

ActuaLitté

Mariana Enríquez : “Ce monde est profondément bizarre”

Mariana Enríquez vient de publier, toujours aux éditions du Sous-Sol (trad. Anne Plantagenet), Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. Avec ce recueil de nouvelles hantées par l'absence, les fantômes, et marquées en sous-terrain par une réalité brutale, elle confirme sa place parmi les auteurs et autrices qui comptent dans la littérature mondiale contemporaine. De passage en France pour la promotion du livre, elle a échangé avec nous sur l'étrangeté du quotidien, sa vision de l'écriture, les fantômes et la musique.

15/10/2025, 16:03

ActuaLitté

Des livres pour comprendre, résister, transformer

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : aujourd’hui la parole est donnée aux éditions de la Lanterne.

15/10/2025, 11:36

ActuaLitté

“Un parti pris politique” : mobilisation contre la suppression de Sous couverture

RTBF a décidé d'arrêter la diffusion, fin 2025, de Sous couverture, la seule émission de la télévision publique belge entièrement consacrée à la littérature. Un geste qui, selon les signataires de la tribune reproduite ci-dessous, dépasse une simple question de programmation : c’est toute une conception du service public culturel qui vacille.

15/10/2025, 10:46

ActuaLitté

Festival de BD d'Angoulême : le Snac quitte l'ADBDA

Dans un communiqué, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) annonce son départ de Association pour le développement de la BD à Angoulême(ADBDA). Le SNAC estime ne plus être en phase avec ce qui se déroule actuellement.

14/10/2025, 15:41

ActuaLitté

25 ans d'édition au féminin : La voix des femmes entre deux rives

Le Salon d’automne de l’Autre Livre est l’un des rendez-vous majeurs de l’édition indépendante à Paris. Il se tiendra cette année, du 21 au 23 novembre 2025 à la Mairie du 5ᵉ arrondissement. À cette occasion, ActuaLitté invite les éditeurs exposants à prendre la parole : ouvrons le bal avec les Éditions Chèvre-feuille étoilée.

14/10/2025, 12:53

ActuaLitté

Cosey : “Je préfère une histoire d’amour à un complot intergalactique”

Dans un café de la rue Vieille-du-Temple, Cosey parle doucement, presque à mi-voix. Il pèse chaque mot comme s’il dessinait encore, sur la nappe de papier, les contours d’un souvenir. Son regard se pose parfois sur la tasse, parfois au loin. Il évoque Yiyun, sa nouvelle bande dessinée publiée au Lombard, avec la même précision tranquille qu’il accorde à ses planches : un geste lent, mesuré, presque méditatif.

14/10/2025, 11:25

ActuaLitté

Nicolas Framont : “Il faut que la classe dominante ait peur”

Évoquer Luigi Mangione, ce jeune beau gosse devenu symbole, après l’assassinat d’un PDG américain, c’est s’aventurer sur une ligne de crête, là où la colère sociale flirte avec la violence politique. Où beaucoup préfèrent détourner le regard, Nicolas Framont, cofondateur de la revue Frustration, choisit d’y plonger. Dans Saint Luigi, il affronte ce geste sans complaisance, avec un style direct. Un texte fort, à la fois nourri par des faits édifiants et par son propre parcours — entre l’accompagnement de la fin de vie de sa grand-mère, et son expérience de conseiller parlementaire.

13/10/2025, 11:09

ActuaLitté

Le Verdict, de Franz Kafka, traduit par Jean-Philippe Toussaint : l’éclipse du monde

Par une nouvelle version parue chez Minuit (octobre 2025), Jean-Philippe Toussaint nous offre du Verdict un texte hypnotique où sa langue redouble celle de Kafka à la faveur d’une clarté portée au carré par le jeu de la traduction, si l’on veut. Cela est d’autant plus vrai qu’à la nouvelle en question succèdent des mots de l’auteur-traducteur lui-même, en forme de commentaire lumineux.

13/10/2025, 10:53

ActuaLitté

“La fiction permet de rendre visibles ceux qu’on a oubliés”

Il parle d’une voix douce, presque retenue, comme si chaque mot devait d’abord traverser la mémoire avant d’atteindre le présent. Alexandre Courban ne revendique pas un passé, il le reconstruit, patiemment, avec les outils de l’historien et la sensibilité du romancier. Chez lui, l’histoire n’est pas une matière figée : elle palpite encore sous la surface du récit.

13/10/2025, 10:23

ActuaLitté

Stéphanie Pérez : “Écrire, c’était apprendre à respirer autrement”

Sous la plume de Stéphanie Perez, Le Gardien de Téhéran devient bien plus qu’un récit historique : une méditation sur la mémoire, la beauté et la fidélité à ce qui nous élève. À travers le regard d’un homme simple, l’autrice rend hommage à tous ceux qui, dans les moments les plus sombres, choisissent de sauver la lumière. Lauréate du Prix Littérature Lire en Poche 2025, elle revient sur les origines de ce texte où s’entrelacent l’Histoire, la mémoire et la lumière fragile de l’art.

 

12/10/2025, 13:22

ActuaLitté

"On ne doit jamais traiter les gens sans dignité"

À la soirée d'inauguration de la Fête du Livre de Saint-Étienne, le public a assisté au double triomphe d'un auteur local. Pierre Mazet a remporté coup sur coup le Prix Claude-Fauriel et le Prix Lucien-Neuwirth pour son roman L’Inconnu des barricades, paru aux éditions du Caïman. Des distinctions hautement symboliques, attribuées à un écrivain discret, humble, mais tenace, dont le parcours – fait de patience, d’humanité et d’attachement à ses origines – incarne à merveille l’esprit stéphanois.

11/10/2025, 18:33

ActuaLitté

“Arrêter le temps, c’est vivre pleinement” : la philosophie SF de Lou Jan

Autrice autodidacte et passionnée, Lou Jan s’est imposée en quelques années comme une voix singulière de la science-fiction française. Derrière son apparente douceur se cache une écriture ramassée, nerveuse, traversée par une quête philosophique : comprendre ce que le temps, l’amour et le corps disent de notre humanité. Rencontre avec une romancière qui se définit elle-même comme « une autrice de blanche qui écrit de la science-fiction ».

11/10/2025, 10:03

ActuaLitté

“Écrire pour la jeunesse, c’est écrire pour des âges où tout bouge” - Timothée de Fombelle et François Place

Sous le chapiteau du salon Lire en Poche, la conversation entre François Place et Timothée de Fombelle a des airs de franche camaraderie, autant que de retrouvailles complices. Deux voix majeures de la littérature jeunesse, deux artisans des mots et des images qui se retrouvent avec la bienveillance de vieux compagnons de route.

10/10/2025, 14:36

ActuaLitté

“Pour favoriser l'accès au livre, la cité doit être nourrie par des librairies”

Cette année, la ville de Gradignan célèbre la vingtième édition de son festival Lire en Poche : une ville qui se raconte par ses livres, et le pari d'une ville qui lit, nous raconte le maire, Michel Labardin. Il revient avec nous sur l’histoire de la manifestation, où politique et culture ne font qu'un – et reflètent le rapport de l'édile à la lecture : un socle commun, pour faire société.

10/10/2025, 11:52

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.