“Le texte part en maquette” : Convergences renouvelle son cycle de rencontres

Depuis sa création en 2020, Convergences explore les liens subtils entre le correcteur et les autres métiers du livre — auteurs, éditeurs, traducteurs. Cette nouvelle saison s’intéresse à une étape souvent méconnue : celle où le texte devient objet graphique. Comment le mot et l’image se répondent-ils ? Quelle place occupe le correcteur dans cette conversation silencieuse entre la page et son apparence visuelle ?

Sous la houlette de Maya Michalon, qui assurera la modération, les intervenantes tenteront d’éclairer ce jeu d’équilibre où la rigueur linguistique rencontre la créativité visuelle.

Une rencontre autour de la collection « Photo Poche »

Le premier volet portera sur la célèbre collection « Photo Poche », publiée par Actes Sud, référence incontournable de la photographie éditée. Trois professionnelles y croiseront leurs expériences :

• Sophie Lemaitre, coordinatrice éditoriale et correctrice chez Actes Sud, dont le parcours mêle recherche en littérature, avant-gardes artistiques et projets à la croisée du texte et de l’image.

• Charlotte Devanz, graphiste indépendante installée à Montpellier, passée par l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Spécialisée dans les ouvrages d’art et d’architecture, elle conçoit des mises en page pour des éditeurs et institutions culturelles.

• Géraldine Lay, photographe et éditrice chez Actes Sud, également diplômée de l’ENSP. Représentée par la galerie Le Réverbère à Lyon, elle dirige la production et l’édition des ouvrages dédiés à la photographie et à l’art contemporain.

Leur échange promet d’illustrer concrètement la complémentarité des métiers du livre, où chaque détail typographique ou visuel participe à l’harmonie de l’ensemble.

Le correcteur, garant du « gris » de la page

Au cœur de cette réflexion : le fameux « gris » de la composition — cet équilibre visuel né du dialogue entre masses de texte et éléments graphiques. Car au-delà des fautes et des virgules, le correcteur veille aussi à la cohérence esthétique du livre.

« Le texte n’existe jamais seul : il vit par la manière dont il s’inscrit sur la page », confie-t-on souvent dans le milieu de l’édition. Ce constat, à la fois simple et essentiel, résume toute la philosophie de Convergences.

Un événement ouvert à tous

La rencontre, gratuite et ouverte à tous, se déroulera en ligne sur inscription préalable (formulaire accessible ici). Les participants recevront leur lien de connexion la veille de l’événement.

Organisée conjointement par l’ACLF et Fontaine O Livres, cette nouvelle saison illustre, une fois encore, la volonté commune des deux structures de valoriser les métiers de l’ombre du livre — ceux qui garantissent, dans la discrétion, la qualité et la beauté de ce que le lecteur tiendra entre ses mains.

Deux acteurs engagés pour la chaîne du livre

Fondée en 2018, l’Association des correcteurs de langue française fédère les professionnels du mot en France, en Suisse et en Belgique. Elle défend leur métier, promeut la formation continue et favorise les échanges entre pairs.

Quant à Fontaine O Livres, réseau national dédié au monde de l’écrit, il agit depuis 2012 comme espace de coworking, centre de ressources et organisme de formation pour les acteurs de la chaîne du livre — éditeurs, auteurs, traducteurs, correcteurs ou graphistes.

Un espace où le texte se façonne et s’incarne

Avec cette cinquième saison, Convergences poursuit son ambition : donner à voir les coulisses de la fabrication du livre et rendre hommage à ceux qui transforment les mots en objets. Là où le texte devient matière et la page, territoire d’équilibre, le correcteur et le graphiste ne s’opposent pas : ils se complètent, dans une quête partagée de justesse et de beauté.

