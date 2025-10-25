“Le texte part en maquette” : Convergences renouvelle son cycle de rencontres

L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) relance son cycle « Convergences », en partenariat avec Fontaine O Livres, pour une cinquième édition placée sous le signe du graphisme. Le premier rendez-vous, intitulé « Le texte part en maquette ! », se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 18 h à 19 h 30, en visioconférence.
Le 25/10/2025 à 18:34 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/10/2025 à 18:34
0
Commentaires
0
Partages
Depuis sa création en 2020, Convergences explore les liens subtils entre le correcteur et les autres métiers du livre — auteurs, éditeurs, traducteurs. Cette nouvelle saison s’intéresse à une étape souvent méconnue : celle où le texte devient objet graphique. Comment le mot et l’image se répondent-ils ? Quelle place occupe le correcteur dans cette conversation silencieuse entre la page et son apparence visuelle ?
Sous la houlette de Maya Michalon, qui assurera la modération, les intervenantes tenteront d’éclairer ce jeu d’équilibre où la rigueur linguistique rencontre la créativité visuelle.
Le premier volet portera sur la célèbre collection « Photo Poche », publiée par Actes Sud, référence incontournable de la photographie éditée. Trois professionnelles y croiseront leurs expériences :
• Sophie Lemaitre, coordinatrice éditoriale et correctrice chez Actes Sud, dont le parcours mêle recherche en littérature, avant-gardes artistiques et projets à la croisée du texte et de l’image.
• Charlotte Devanz, graphiste indépendante installée à Montpellier, passée par l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Spécialisée dans les ouvrages d’art et d’architecture, elle conçoit des mises en page pour des éditeurs et institutions culturelles.
• Géraldine Lay, photographe et éditrice chez Actes Sud, également diplômée de l’ENSP. Représentée par la galerie Le Réverbère à Lyon, elle dirige la production et l’édition des ouvrages dédiés à la photographie et à l’art contemporain.
Leur échange promet d’illustrer concrètement la complémentarité des métiers du livre, où chaque détail typographique ou visuel participe à l’harmonie de l’ensemble.
Au cœur de cette réflexion : le fameux « gris » de la composition — cet équilibre visuel né du dialogue entre masses de texte et éléments graphiques. Car au-delà des fautes et des virgules, le correcteur veille aussi à la cohérence esthétique du livre.
« Le texte n’existe jamais seul : il vit par la manière dont il s’inscrit sur la page », confie-t-on souvent dans le milieu de l’édition. Ce constat, à la fois simple et essentiel, résume toute la philosophie de Convergences.
La rencontre, gratuite et ouverte à tous, se déroulera en ligne sur inscription préalable (formulaire accessible ici). Les participants recevront leur lien de connexion la veille de l’événement.
Organisée conjointement par l’ACLF et Fontaine O Livres, cette nouvelle saison illustre, une fois encore, la volonté commune des deux structures de valoriser les métiers de l’ombre du livre — ceux qui garantissent, dans la discrétion, la qualité et la beauté de ce que le lecteur tiendra entre ses mains.
Fondée en 2018, l’Association des correcteurs de langue française fédère les professionnels du mot en France, en Suisse et en Belgique. Elle défend leur métier, promeut la formation continue et favorise les échanges entre pairs.
Quant à Fontaine O Livres, réseau national dédié au monde de l’écrit, il agit depuis 2012 comme espace de coworking, centre de ressources et organisme de formation pour les acteurs de la chaîne du livre — éditeurs, auteurs, traducteurs, correcteurs ou graphistes.
Avec cette cinquième saison, Convergences poursuit son ambition : donner à voir les coulisses de la fabrication du livre et rendre hommage à ceux qui transforment les mots en objets. Là où le texte devient matière et la page, territoire d’équilibre, le correcteur et le graphiste ne s’opposent pas : ils se complètent, dans une quête partagée de justesse et de beauté.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
22/10/2025, 10:40
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
02/10/2025, 10:20
Un hommage à l’écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa se tiendra le 7 octobre à 19 heures à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Organisée par l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’ambassade du Pérou et la Maison de l’Amérique latine, la cérémonie réunira ses proches, des représentants du monde littéraire et diplomatique, ainsi que des spécialistes de son œuvre.
01/10/2025, 16:52
Mardi 14 octobre 2025 à 10h, La Manufacture (Cité du Livre d’Aix-en-Provence) accueillera un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels du livre, les bibliothécaires, médiateurs et libraires de la région : la rentrée littéraire des auteurs et autrices jeunesse de la région. Animée par Cécile Manzo, libraire et médiatrice, cette matinée mettra en lumière 12 créateurs jeunesse ayant une actualité éditoriale en 2025.
30/09/2025, 11:40
Le 30 septembre 2025, Lyon accueillera les troisièmes Rencontres nationales pour le développement de la lecture, organisées par l’Alliance pour la lecture en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
24/09/2025, 11:10
Les Rencontres francophones du livre audio et du podcast se tiendront en ligne le 28 octobre 2025, à l’initiative de l’association La Plume de Paon. L’événement propose une journée de prises de parole consacrées aux usages, aux modèles économiques et aux politiques publiques du livre audio dans l’espace francophone, avec inscriptions via le site de l’organisateur.
19/09/2025, 14:27
Le Printemps des Poètes propose aux jeunes, de France et d’ailleurs, de participer à une aventure inédite : une chasse au trésor poétique. À la fois initiation en dix étapes à la poésie et concours d’écriture, cette opération débutera en ce mois de septembre 2025 et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire jusqu’au lycée. Les Grands Prix seront remis le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, partenaire de l’événement.
18/09/2025, 11:57
Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
17/09/2025, 17:40
Le jeudi 2 octobre à 19h, au Château de Crémat, sur les hauteurs de Nice, la Fnac organise une soirée consacrée à la rentrée littéraire. Quatre écrivains y participeront : Sorj Chalandon, Olivier Adam, Anthony Passeron et Mathilda di Matteo. La discussion sera animée par la journaliste Marie Misset, en partenariat avec le podcast Émotions (Louie Media). L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
12/09/2025, 15:44
À l’occasion du dixième anniversaire de sa réouverture, le Musée de l’Homme organise un week-end gratuit et festif les 4 et 5 octobre 2025. Avant ces célébrations ouvertes au public, une présentation en avant-première sera proposée à la presse le 16 septembre 2025, de 9h à 12h.
09/09/2025, 16:15
Si vous êtes écrivain, poète, traducteur, photographe ou artiste peintre, et que la seule évocation de la Toscane vous émeut et vous inspire, au printemps prochain, l’Occitanie se teindra de la région italienne pour vous le temps d'une résidence. Du 10 au 17 avril 2026, le Château de Mauriac, joyau architectural niché dans le Tarn, ouvre ses portes à 12 artistes et auteurs pour une expérience immersive inédite, entre cités médiévales, vignobles ensoleillés et campagne occitane.
03/09/2025, 10:08
Alors que la guerre façonne les paysages politiques du Moyen-Orient depuis un demi-siècle, la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou et la revue Esprit invitent à une soirée de réflexion sur les perspectives d’un avenir pacifié. Le 24 septembre, dans le cadre du cycle « Le monde sur un fil », chercheurs et spécialistes tenteront de répondre à une question ardue : la région peut-elle enfin sortir de la guerre ?
01/09/2025, 16:31
Les Journées Nationales des Biblis en folie, qui reviennent en 2025 sur l'ensemble du territoire français, poursuivent leur ambition d'ancrer durablement cet événement dans le paysage culturel du pays. Réparties sur trois jours, elles offriront une programmation enrichie, s'adressant à tous les publics, et en particulier aux plus jeunes, en lien avec le Pass Culture et les États généraux de la lecture pour la jeunesse.
28/08/2025, 13:15
La Bibliothèque publique d'information (BPI) vous invite à célébrer sa réouverture lors d’un week-end convivial et festif ! Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, venez vivre un moment unique de partage autour de la littérature et de la culture. Au programme : des lectures, des échanges, des ateliers créatifs, de la musique et bien plus encore pour marquer ensemble ce moment important pour la Bpi.
26/08/2025, 14:46
Hikaya présente Confluences, une série de panels consacrés à la science-fiction et à la fantasy non anglo-saxonnes. Ce festival, dont Les Intergalactiques de Lyon sont partenaires, poursuit un double objectif : d'une part, il vise à connecter des professionnels issus de diverses cultures travaillant dans ces genres, et d'autre part, à offrir au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la scène Sci-Fi internationale.
26/08/2025, 13:11
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. » Cette phrase du poète Paul Éluard, placée en exergue du livre L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience (Actes Sud), donne le ton. Philosophe et économiste, enseignante à l’Université de Lausanne, Sophie Swaton ne s’attendait pas à voir sa trajectoire bousculée suite à une improbable rencontre.
25/08/2025, 18:24
Les 20 et 21 septembre 2025, Sélestat, labellisée Ville d’art et d’histoire, s’anime au rythme des Journées européennes du patrimoine. Avec une programmation riche, ouverte à tous et placée cette année sous le thème de l’architecture, la cité alsacienne propose un week-end d’exploration culturelle qui conjugue découverte, savoirs partagés et expériences sensibles.
25/08/2025, 11:33
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
À l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe du patrimoine architectural les 20 et 21 septembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) ouvre ses portes sur l’ensemble de ses sites parisiens – situés dans les IIe, IVe et XIIIe arrondissements – pour faire découvrir au public la richesse de ses collections, de ses bâtiments et de ses métiers.
28/07/2025, 11:52
Le jeudi 18 septembre 2025, de 17h à 21h, le musée d’Orsay organise un événement inédit intitulé « Le Jour des écrivains ». Une trentaine d’auteurs contemporains y liront des extraits choisis de leurs œuvres, au cœur même des collections du musée. Cette soirée, pensée en résonance avec les arts exposés, prolonge le dialogue entre littérature et peinture, dans la lignée du « Jour des peintres » organisé en 2024.
24/07/2025, 13:45
L’Institut français de Turquie (IFT) ouvre son premier appel à candidatures pour la « Villa Annie Ernaux », nouvelle résidence d’écriture francophone située dans la région d’Istanbul. Cette initiative, inédite en Turquie, accueillera cette année son premier auteur ou sa première autrice dans le cadre de son édition inaugurale.
24/07/2025, 12:34
En 2025, deux institutions de la lecture publique à destination des plus jeunes fêtent leur 60e anniversaire, la bibliothèque des enfants de Clamart et La Revue des livres pour enfants. À cette occasion, le Centre national de la littérature pour la jeunesse, la Petite Bibliothèque Ronde, l'établissement public territorial Vallée Sud — Grand Paris et l'Association des Bibliothécaires de France convient les professionnels à une journée d'étude, le jeudi 9 octobre prochain.
22/07/2025, 10:16
Autres articles de la rubrique Sortir
Depuis 2022, la Ville de Choisy-le-Roi célèbre le plaisir de lire et le partage des mots à travers son Salon du livre. Pensé comme un moment de convivialité, l’événement invite chaque année habitants et curieux à se rassembler autour d’une thématique fédératrice. En 2025, c’est l’amour, ce sentiment universel et multiple, qui sera au cœur de la troisième édition du salon, les 14 et 15 novembre.
25/10/2025, 10:30
À Paris, un rendez-vous sensuel et lettré. Le dimanche 30 novembre 2025, de 14 h à 20 h, la Bellevilloise (20ᵉ) accueillera la neuvième édition du Salon de la littérature érotique. L’événement, organisé par Flore Cherry avec le soutien de Lelo et de la librairie-éditeur La Musardine, promet—une fois encore—une plongée sans détour dans les écritures du désir.
25/10/2025, 09:03
À Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’au 1ᵉʳ mars 2026, l’espace Hôtel de Lagoy présente David Bowie, Mr Jones’ Long Hair, une exposition conçue comme un récit : 150 photographies dialoguent, entre autres, avec un panthéon d’auteurs — Cocteau, Burroughs, Fitzgerald, Hemingway, Aragon — pour montrer un Bowie que l’on lit autant qu’on le contemple.
23/10/2025, 18:09
Jusqu’au 24 janvier 2026, la Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP) consacre son exposition d’automne-hiver à Isao Takahata (1935-2018), figure essentielle de l’animation mondiale. Cofondateur du Studio Ghibli aux côtés de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki en 1985, il a marqué l’histoire du cinéma d’animation par une œuvre à la fois poétique, engagée et profondément novatrice.
23/10/2025, 17:39
Le festival Marseille Séries Stories revient les 20 et 21 novembre 2025 pour sa cinquième édition, avec deux journées consacrées au dialogue entre la production audiovisuelle et l’édition littéraire. Sous le soleil de Marseille, cet événement unique en son genre continue d’affirmer sa vocation : donner envie de lire à travers la série, en tissant des passerelles entre le livre et l’écran.
23/10/2025, 17:11
La Bibliothèque nationale de France exposera prochainement quelques-unes de ses plus belles cartes, et celles conservées par de grandes institutions internationales, à l'occasion d'un événement exceptionnel. « Cartes imaginaires, imaginaire des cartes » investira l'établissement patrimonial du 24 mars 2026 au 19 juillet 2026.
23/10/2025, 14:41
La 22ᵉ édition du festival Lettres du monde – Lumières ! se tiendra du 12 au 23 novembre à Bordeaux et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Créé pour promouvoir la diversité des littératures étrangères, le festival Lettres du monde réunit chaque année, à la mi-novembre, une vingtaine d’écrivains et d'écrivaines français et internationaux, ainsi que des traducteurs et traductrices et éditeurs et éditrices.
23/10/2025, 10:57
Depuis 1985, les Journées d’AROLE constituent une véritable plateforme de réflexion sur la littérature pour la jeunesse et la promotion de la lecture. Entre colloque et formation, ces rendez-vous réunissent tous les deux ans près d’une centaine de participants, professionnels du livre ou non, autour d’un thème spécifique. Les 21 et 22 novembre prochains, les Journées d’AROLE se pencheront sur un sujet central : le traitement de l’illustration dans la littérature jeunesse contemporaine.
23/10/2025, 10:54
Samedi 15 novembre, le Salon du livre d’Amour de Choisy-le-Roi explore les liens du couple à travers deux rendez-vous : le Brunch romantique et la table ronde D’amants à parents. Une journée placée sous le signe des émotions, entre passion, rupture et reconstruction.
22/10/2025, 17:27
Le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine de Rouen consacre une exposition-dossier au peintre et illustrateur Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), figure majeure de l’illustration de l’œuvre flaubertienne.
22/10/2025, 12:04
Du 27 octobre au 9 novembre 2025, la Quinzaine du livre suisse mettra à l’honneur la création littéraire romande. Initiée par LivreSuisse, l’association interprofessionnelle des métiers du livre, cette manifestation réunira 17 librairies réparties dans l’ensemble des cantons romands.
22/10/2025, 10:37
Le Salon des Éditeurs de Corse, organisé par l’Association des Éditeurs de Corse, revient à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, à Paris, les 8 et 9 novembre 2025. Chaque année, par la richesse et la diversité de leurs parutions, les éditeurs et éditrices de Corse partagent une même ambition : offrir le plaisir de lire la Corse, ou « U piacè di leghje a Corsica », dans la langue de Île de Beauté.
21/10/2025, 15:19
Du 19 novembre 2025 au 15 mars 2026, l'exposition « Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin… Les voies ardentes de la création » réunit, à la Maison de Balzac, quatre figures majeures de la littérature et des arts autour d’un même thème : la persévérance créatrice. L’exposition met en lumière le travail, les doutes et les reprises incessantes qui jalonnent tout acte de création.
21/10/2025, 13:08
D'une saison à l'autre, les préoccupations des organisateurs de festivals ne changent pas, d'après les données du baromètre du ministère de la Culture. Les réponses collectées sur la première moitié de l'année 2025 font état de tensions économiques, tandis que la tendance à la baisse des subventions publiques se confirme.
21/10/2025, 12:13
L'actrice, scénariste et réalisatrice Judith Godrèche tourne, du 20 octobre au 28 novembre, en Île-de-France et en Normandie, Mémoire de fille, une adaptation d'un roman d'Annie Ernaux paru en 2016 chez Gallimard. Devant sa caméra, la propre fille de la réalisatrice, Tess Barthelemy.
21/10/2025, 09:49
Le salon du livre d’histoire de Versailles, Histoire de Lire, revient pour sa 18ᵉ édition les samedi 22 et dimanche 23 novembre, de 14h à 18h30. Devenu un rendez-vous majeur en Île-de-France pour les amateurs d’Histoire, l’événement rassemblera plus de 200 auteurs, des romanciers aux historiens, en passant par des créateurs de bandes dessinées et des auteurs jeunesse. Entre conférences, débats et dédicaces, le public découvrira une programmation riche et variée au cœur de la ville royale.
20/10/2025, 16:56
À mi-chemin entre littérature et viticulture, le festival Mi-Livre Mi-Raisin revient à Paris pour sa 6ᵉ édition les 6 et 7 décembre 2025, à La Bellevilloise (Paris 20ᵉ). Un week-end où les mots et le raisin se répondent, dans un esprit résolument indépendant, vivant et joyeusement agri/culturel.
20/10/2025, 16:36
Le comédien Vincent Fernandel et le pianiste Franck Ciup interprètent Variations d’amour de Marcel Pagnol à l’Espace Georges Bernanos, à Paris, les 13, 14 et 15 novembre, dans une mise en scène de Nicolas Pagnol. Le spectacle réunit, pour la première fois, des textes d’amour issus des pièces, films, romans et correspondances de l’écrivain, portés par la voix de Vincent Fernandel et les créations au piano de Franck Ciup.
20/10/2025, 15:08
La 77ᵉ édition de la Frankfurter Buchmesse, qui s’est tenue du 15 au 19 octobre 2025, s’est conclue sur un constat unanime : le premier rendez-vous mondial de l’édition poursuit sa croissance et demeure un lieu de dialogue entre les professionnels du livre et les lecteurs du monde entier.
20/10/2025, 11:10
La Bellevilloise accueille le 9ᵉ Salon de la littérature érotique, le dimanche 30 novembre 2025, de 14h à 20h. Le rendez-vous phare des écritures du désir revient pour une journée qui se veut audacieuse et joyeusement sensuelle, en partenariat avec LELO et la librairie La Musardine.
19/10/2025, 18:22
Dans le cadre de la Foire du livre de Francfort (15-19 octobre 2025), l’annonce retient l’attention : l’Ordre de Saint Augustin (O.S.A.) et la Libreria Editrice Vaticana (LEV) dévoilent un ouvrage encore jamais publié du Pape Léon XIV — alors connu sous le nom de Robert Francis Prevost, O.S.A. — dont les écrits couvrent la période 2001-2013, lorsqu’il était « priore général » de l’Ordre.
19/10/2025, 10:51
Le festival marseillais Oh les beaux jours ! inaugure un nouveau cycle de rencontres littéraires en collaboration avec les musées de la Ville de Marseille. Intitulée « Un auteur au musée ». Cette programmation annuelle fait dialoguer la littérature avec les expositions et les collections des musées marseillais. Le premier rendez-vous aura lieu ce samedi 18 octobre avec l’auteur-illustrateur Stéphane Kiehl au Château Borély.
17/10/2025, 15:43
Vendredi 14 novembre, la médiathèque Aragon ouvrira le Salon du livre d’Amour avec une lecture-concert du recueil Le Ciel ouvert de Nicolas Mathieu. Julien Allouf y prêtera sa voix aux poèmes, portés par les sons électroniques de Dorian Gallet, pour une soirée où texte et musique s’unissent autour des multiples visages de l’amour.
16/10/2025, 17:27
Dans le brouhaha feutré du festival Lire en Poche, Yasmina Khadra parle avec ce calme qu’ont les hommes qui ont traversé la fureur. Face à Sylvie Hazebroucq, il évoque son roman policier Morituri ainsi que son récit Cœur d’amande, sorti en 2024, et cette humanité qu’il ne cesse de défendre, livre après livre, comme on protège une flamme fragile.
16/10/2025, 10:21
Le Salon du Livre Environnement, premier du nom, se tiendra les 29 et 30 novembre au Palais Lumière d’Évian-les-Bains, organisé par l’association De Rives en Pages. Lors de cette journée d’ouverture (10h–18h), les visiteurs pourront cheminer d’une exposition consacrée aux oiseaux et aux paysages du vivant — proposée par l’artiste plasticienne Élodie Tribut — à une série de temps forts mêlant sciences, éthique et littérature. Et à l’issue du Salon, sera remis le Prix Littéraire Environnement.
15/10/2025, 13:08
Coup de tonnerre dans le monde de la BD : la lauréate du Grand Prix 2025 du festival d’Angoulême, Anouk Ricard, annonce qu’elle ne participera pas à l’édition 2026 du FIBD. Et détaille sa position, alors que la manifestation est plus que jamais scrutée de près.
14/10/2025, 17:50
Le Marathon des Mots tiendra sa 22ᵉ édition du 8 au 12 avril 2026 à Toulouse, dans sa Métropole et en Occitanie. Créé et présidé par Olivier Poivre d’Arvor, ce rendez-vous de la lecture à voix haute réunira plus d’une centaine d’autrices, auteurs et interprètes, sous la direction artistique de Tilla Rudel, avec la collaboration de Marie Castagnino et de l’équipe du festival.
14/10/2025, 12:51
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Invité au Festival international de géographie pour présenter son livre Palestine, notre blessure, le journaliste Edwy Plenel s’est retrouvé au centre d’une polémique inattendue. Un arrêté préfectoral a instauré un périmètre de sécurité et interdit toute manifestation pendant l’événement, au nom de la « prévention du risque terroriste ». La mesure, dénoncée par La Découverte, qui publie l'ouvrage, et la Ligue des droits de l’homme, interroge également le journaliste sur l’état de la liberté d’expression en France.
13/10/2025, 17:42
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Le géant américain Walt Disney Studios a acquis les droits d’adaptation de Impossible Creatures, la saga fantastique de l’auteure britannique Katherine Rundell, à l’issue d’une enchère estimée à plusieurs millions de dollars.
08/10/2025, 17:53
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Les Moomins, créatures imaginées par l’artiste finlandaise Tove Jansson, feront bientôt leur retour sur grand écran. Moomin Characters et le studio Annapurna annoncent en effet un film d’animation, réalisé et écrit par Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Ce projet, le premier long-métrage consacré aux Moomins produit aux États-Unis, convoque aussi la productrice Julia Pistor (Bob l'éponge, Les Razmoket).
08/10/2025, 11:47
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacre pour la première fois au monde une exposition entière à l’œuvre culte du mangaka Hitoshi Iwaaki : Parasite : la guerre des mondes.
07/10/2025, 18:02
Commenter cet article