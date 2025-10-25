La différence, c’est cool et j’ai le choix” : la BD jeunesse qui fait réfléchir enfants et parents

D’abord, l’idée : avant d’être chien, chat ou pieuvre, ces petites créatures indéterminées apprennent, comparent, puis… choisissent. « Nous sommes avant le choix d’être un animal ; les préanimaux sont en attente, et ils vont décider », résume-t-il, presque amusé par la clarté de la métaphore.

Une découverte qu’il partage dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires, à écouter ci-dessous :

Clément Doucet décrit ces êtres comme des « dragibus » dotés d’yeux et d’une bouche, irrésistibles, neutres, scolaires, prêts à devenir quelqu’un — ou quelque chose. L’image, un peu sucrée, n’empêche pas la profondeur : l’album avance masqué, l’air de rien, et interroge le devenir soi sans lourdeur. « La différence, c’est cool, c’est ok : j’ai le choix, et c’est beau — avec l’encouragement des autres », insiste le libraire.

Un livre qui parle aux enfants… et aux grands

À qui s’adresse cet objet « pas tout à fait comme les autres » ? Aux jeunes lecteurs qui passent par la case BD Kids, bien sûr, mais pas uniquement. Notre libraire insiste sur la double lecture : « Accompagnés, les plus jeunes peuvent y entrer très tôt ; et les adultes y trouvent une résonance évidente ».

Il prévient néanmoins : on n’est pas dans le gag en une page — code quasi-incontournable du segment — mais dans deux fils narratifs qui privilégient l’apprentissage, l’humour tendre, et un message. « On peut aller plus loin que le divertissement ; la BD le prouve ici », dit-il.

L’école agit comme un sas d’identification : classes, rituels, épreuves — tout ce qui structure la vie d’un enfant et le confronte, doucement, à l’altérité. « Qu’on soit en grande section ou qu’on entre au CP, l’identification est immédiate », poursuit-il, convaincu que les échanges parent-enfant naîtront à la relecture — oui, ce livre appelle la relecture.

Une esthétique libre, joueuse, décomplexée

Le plaisir vient aussi de l’œil. Couleurs franches, énergie de page, bricolages assumés… et soudain, des photos réelles de chats surgissent comme des clins d’œil. « On ne s’y attend pas ; l’auteur s’est éclaté — et ça marche », note Clément Doucet. Ce télescopage entre dessin et photographie dynamite les habitudes, encourage l’audace, fait sourire — et instille une petite dose de réel dans le rêve.

Dans cette liberté formelle, on sent poindre un futur terrain de jeu pour une série : chaque volume pourrait explorer un animal, un tempérament, une façon d’habiter son corps — avec, en filigrane, les grands mots de notre époque (identité, singularité, tolérance) traités à hauteur d’enfant, sans didactisme plombant. « Donner quelque chose de presque politique aux enfants… tout en les aidant à se construire eux-mêmes », glisse le libraire, prudent, mais enthousiaste.

Filiation et voisinages en rayon

Le libraire aime dresser des tables. Celle-ci, dit-il, ferait dialoguer Ariol et Avni avec ces préanimaux en quête de formes — cousinages évidents par l’école, le collectif, l’acceptation de la différence, et ce comique discret qui n’efface jamais la tendresse. « Je le mettrais entre ces deux-là », tranche-t-il, pour mieux éclairer l’acheteur indécis. On voit l’étagère : du familier pour rassurer, du neuf pour piquer la curiosité.

Au détour de la conversation, une évocation du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil surgit : et si cet album y trouvait une caisse de résonance ? « On espère qu’une BD comme celle-ci aura toute sa place », souffle-t-il, comme une invitation à aller humer l’air du temps — là où la jeunesse lit, débat, se choisit.

L’après : un bestiaire à inventer

Le tome 1 se concentre sur le chat — animal totem facile et populaire — mais la série, si elle s’installe, promet un bestiaire ample. Le libraire formule même un vœu malicieux : « Parlez-nous des ratons laveurs ! » On l’imagine déjà, penché sur la prochaine livraison, prêt à épingler d’autres « devenirs » ludiques.

Et si les préanimaux devenaient, tout simplement, nos contemporains miniatures ? La question reste ouverte — et c’est tant mieux.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

