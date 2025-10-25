Pour un élevage de poules réussi, tous les guides ne se valent pIAs (ou piou-piou)

Dans l’une de ces semaines où l’on pensait que seuls les « deepfakes » et autres voix off numériques nous jouaient des tours, la question s’est invitée une fois de plus en bibliothèque. En effet, la Van Buren County District Library (Michigan) a découvert qu’un livre en espagnol — commandé pour répondre à une demande locale de documentation — s’est révélé être généré par intelligence artificielle. Un petit désastre éditorial ou comment introduire l’IA dans le poulailler.

Tout commence par un prêt à la succursale de Covert. Un lecteur emprunte un titre répondant à de sérieuses problématiques intitulé Crianza De Pollos Para Principiantes: Una Guía Práctica Para Criar Gallinas Felices y Sanas. Un manuel garantissant un élevage de gallinacées épanouies, de prime abord. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire.

Sauf que le lecteur s’interroge : cogito, ergot sum en quelque sorte. Selon le compte‐rendu de la bibliothèque, le livre suggérait de nourrir les poules avec des bonbons. Et l'emprunteur de se retrouver comme une poule devant un couteau... Alertée, la bibliothèque va enquêter et découvre que le livre ne mentionne aucun auteur crédible, et ressemble de toute évidence à une production algorithmique. Conséquence immédiate : retrait de l’ouvrage des rayons.

“Une leçon pour nous”

« Cela a été véritablement une leçon pour nous quand nous avons acheté certains de ces livres en langue espagnole dont nous avons rapidement découvert qu’ils étaient générés par IA », explique Dan Hutchins, directeur général de l’institution, rapporte WWMT.

Et de préciser : « À présent, nous examinons très attentivement : “Quel est l’éditeur ? Est‐ce un auteur réel ? Est‐ce un auteur connu dans ce domaine ?” » Comprendre : jusque là, mon poussin, ce n'était pas le cas.

Au-delà de l’anecdote, ce qui se dessine ici est plus inquiétant : dans un contexte où le fournisseur historique, Baker & Taylor, a cessé ses activités pour cette bibliothèque (après une faillite), l’équipe s’est tournée vers d’autres revendeurs — dont Amazon — pour combler le manque d'ouvrages en langue espagnole.

Or, comme le souligne la presse locale, plusieurs bibliothèques du Michigan sont désormais à la lutte pour empêcher l’infiltration de livres générés par IA : textes incohérents, références inventées, graphismes maladroits, moralité douteuse. Comme qui dirait, chapon bas.

L’ironie de l’intelligence artificielle face aux livres

Spectaculaire paradoxe : à l’heure où l’on célèbre l’IA pour ses promesses de créativité — assistants rédactionnels, générateurs d’images, même co-auteurs — la bibliothèque publique se retrouve à jouer les vigies contre l’IA.

Il ne s’agit pas d’un robot discutant Proust ou Duras, mais d’un manuel « élevage de poules pour débutants » mal rodé, distribué par une chaîne de diffusion. Le tout avec des aliments douteux (sauf à vouloir une batterie de poules diabétiques et aveugles), et aucun nom humain pour porter le texte.

Ce qui devait être un geste d’ouverture vers une population hispanophone s’est mué en mise en garde : le numérique, sans contrôle éditorial rigoureux, ne garantit pas la qualité. Il expose plutôt aux dérives d’un marché de livres ultra-rapidement produits, parfois sans auteur, souvent sans vérification, destinés non pas à informer, mais à produire du volume.

Quelles conséquences pour l’édition ?

Du côté des bibliothèques, on note déjà la mise en place de filtres plus stricts : absence d’auteur clairement identifié, rythme de publication suspect, manque d’avis crédibles… Autant de signaux d'alarme selon les professionnels interrogés.

PODCAST – Le livre où la poule meurt à la fin, mais claque beaucoup d'argent avant

Côté éditeurs, cela pose la question du rôle humain dans la production de savoir. Un livre “généré” n’a pas nécessairement cherché à être lu avec rigueur — il a été publié, puis diffusé. Et c’est ce modèle qui inquiète : celui d’une « édition automatisée », vite achetée, vite rayonnée, et parfois vite retirée.

On pourrait sourire (jaune, oeufvidemment) de cette bêtise-techno, mais le fond demeure : la production éditoriale doit défendre la véracité, l’intention, l’humain. Et non se laisser supplanter par des machines qui, sur le sujet des poules, peuvent littéralement nourrir la volaille au sucre.

D'ailleurs, entre ça et la recette de la dinde au whisky, sourira-t-on…

Crédits illustration : joduma CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com