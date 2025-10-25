Books : Changer la démocratie américaine, vers une civilisation sans livres

Au sommaire de Books, voici donc de quoi éclairer l'actualité par les livres : comment la démocratie peut-elle survivre au changement ? Cette question très actuelle, le journaliste américain Walter Lippmann n’a cessé de la poser, depuis la Première Guerre mondiale jusqu’à celle du Vietnam. On lui doit la popularisation de l’expression « guerre froide » et du mot « stéréotype »

Walter Lippmann, la presse et la démocratie

Durant plusieurs décennies, Walter Lippmann fut le commentateur politique le plus influent des États-Unis. Au pic de sa carrière, qui va de la Première Guerre mondiale à la guerre du Vietnam, ses chroniques « Today and Tomorrow » du New York Herald Tribune — il en écrivit quelque 4 000 — étaient reproduites dans plus de 200 journaux et atteignaient un public de 8 à 10 millions de lecteurs.

Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont plusieurs — L'Opinion et ses publics (trad. Mathieu Brugidou), Le Public fantôme (trad. Bruno Latour), La Cité libre (trad. Georges Blumberg) — sont devenus des classiques de la réflexion sur la démocratie, le libéralisme, l’opinion publique, le journalisme, la technocratie, les élites et le rôle des experts dans les affaires publiques. C’est à lui que l’on doit la popularisation de l’expression « guerre froide » et l’introduction dans la langue du mot « stéréotype » dans le sens où il est employé aujourd’hui.

Vers une civilisation sans livres ?

La fin d’une librairie ou la fin d’un monde ? Amoureux des livres, le père et le fils Robb ouvrent en 1984 un petit commerce de livres à Chelmsford, une ville au nord-est de Londres. Pendant seize ans, « ça a été sans conteste le meilleur job de ma vie — mais aussi le plus dur », raconte Michael, le fils. En 2000, hélas, il doit baisser le rideau. Puis, de ses ruminations sur les causes lointaines et proches de son malheur, il fait un livre.

Il incrimine d’abord la concurrence des grandes chaînes comme Waterstones, avec leur offre immense, leurs prix compétitifs et leurs évènements à jet continu – toutes choses auxquelles les inconstants lecteurs cèdent sans trop d’états d’âme. Et voici qu’en 1995 débarque Amazon qui non content de conquérir 50 % du marché américain du livre-papier lance aussi l’e-book Kindle, dont l’objectif revendiqué par Jeff Bezos est de « tuer le job de tous les vendeurs de livres physiques ».

Confessions d’un éditeur

Après une vie consacrée au monde de l’édition, l’octogénaire Enrique Murillo livre une autobiographie qui est aussi un procès et un avertissement. Traducteur de Tom Wolfe et Julian Barnes, il a été un conseiller éditorial réputé, a piloté des magazines (dont le Vogue espagnol), lancé le supplément Babelia du journal El País, puis dirigé trois maisons d’édition avant de monter la sienne.

Murillo offre un regard intime sur les coulisses de l’édition : le fonctionnement des comités éditoriaux, des conseils d’administration, des droits d’auteur, des prix littéraires et des stratégies commerciales. Nourri d’anecdotes, le livre expose les misères et les plaisirs d’un secteur qui lui paraît de plus en plus dominé par la recherche du best-seller et de moins en moins par la valeur littéraire. Murillo présente son rôle de « personnage secondaire » dans un monde où les vedettes sont les auteurs en vue.

Paradoxes de « l’antisémitisme »

Le mot « antisémitisme », auquel l’historien britannique Mark Mazower consacre ce livre, trouve son origine dans un curieux paradoxe. Le mot « sémite », nous dit Littré dans les années 1870, désignait « les peuples qui parlèrent ou qui parlent babylonien, chaldéen, phénicien, hébreu, samaritain, syriaque, arabe et éthiopien ». Autrement dit les langues dites « sémitiques ».

Il s’agissait donc, entre autres, à la fois des juifs et des Arabes. Or c’est justement à l’époque où écrivait Littré que le mot « antisémite » est apparu — se rapportant dès lors exclusivement aux juifs. En 1879 exactement, sous la plume d’un journaliste allemand, Wilhelm Marr. S’opposant à l’émancipation des juifs, il a créé une Ligue des antisémites. On le sait, l’antisémitisme a percolé dans les décennies suivantes dans toutes les classes sociales, des deux côtés de l’Atlantique.

Les tragédies de l’enfant unique

Beaucoup de parents occidentaux ayant adopté un enfant chinois le découvrent aujourd’hui, le bébé qui leur a été fourni moyennant finances n’avait pas été abandonné, mais brutalement arraché à sa famille par des apparatchiks locaux en quête d’argent. Inspirée par une croissance démographique jugée alarmante, la politique de l’enfant unique adoptée en 1979 leur donnait toute latitude.

La journaliste américaine Barbara Demick a retrouvé l’un de ces enfants, dont la sœur jumelle était restée en Chine, et est parvenue à les réunir. Auteure de livres remarqués et traduits en français sur la Corée du Nord et le Tibet, elle se saisit de cette histoire pour explorer les tenants et aboutissants de l’une des plus belles bêtises politiques de la seconde moitié du XXe siècle.

La politique de l’enfant unique a généré un gigantesque système répressif, animé par un Planning familial dont l’administration a compté dans les années 1990 jusqu’à 83 millions d’intervenants.

Autant de lectures qui, chacune à leur manière, rappellent la force du livre comme outil d’analyse, de mémoire et de lucidité face aux bouleversements de notre temps.



Crédits photo : Armelion CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com