Québec : Pourquoi les bibliothèques réclament plus d’attention politique

Derrière ce score modeste, c’est toute une cartographie du réseau qui se dessine : les écarts régionaux persistent, même si 80 municipalités atteignent désormais le niveau 5 du programme BiblioQUALITÉ, symbole d’excellence.

Pour Ève Lagacé, directrice générale de l’ABPQ, l’enjeu est clair : « Le Portrait révèle les efforts déployés pour donner à nos bibliothèques les moyens d’atteindre l’excellence, autant dans leurs collections que dans leurs ressources humaines. Dans le contexte des élections municipales, nous souhaitons rappeler que ces investissements sont primordiaux pour les citoyennes et citoyens. »

Le rapport distingue désormais les bibliothèques selon quatre types de régions — centrales, périphériques, intermédiaires et éloignées — afin de mieux cibler les besoins. Cette approche, inspirée de la typologie de l’Institut de la statistique du Québec, couvre 95 % de la population desservie.

Les bibliothèques, piliers culturels et sociaux

Au-delà des chiffres, l’étude rappelle le rôle essentiel de ces institutions : lieux d’accès à la culture, à l’information et à la liberté intellectuelle, elles participent activement au développement culturel, social et économique des municipalités, grandes ou petites.

Julie Blais, présidente du Réseau BIBLIO du Québec, insiste : « Peu importe la région, chaque bibliothèque mérite l’attention du monde municipal. Ce sont des ressources de proximité dans lesquelles il faut continuer d’investir pour que leurs bénéfices se fassent sentir partout. »

Une Semaine pour célébrer et réfléchir

Cette année, la Semaine des bibliothèques publiques se déroule du 18 au 25 octobre sous le thème Les biblios, phares dans nos communautés. Au programme : tables rondes, concours et rencontres destinés à rappeler la place des bibliothèques comme repères collectifs à l’ère de la désinformation.

« Il est important de mettre de l’avant ce pouvoir précieux qu’ont les bibliothèques publiques : celui de rassembler et de guider les gens d’une communauté. Nous sommes fiers de le rappeler dans notre société », souligne Éric Therrien, président de l’ABPQ.

À l’heure où la lecture et la culture sont soumises à mille sollicitations numériques, le message résonne comme une invitation : celle de ne pas reléguer ces phares silencieux à la périphérie des priorités publiques. Retrouver le document dans son intégralité :

