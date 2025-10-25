9e Salon de la littérature érotique : ce qui vous attend à la Bellevilloise

Pour amatrices et amateurs, curieuses et curieux, il s’agit d’« d’une journée audacieuse et joyeusement sensuelle, dédiée aux mots du désir, aux lectures sans tabou et aux échanges inspirants entre auteurs et lecteurs ».

Entre figures reconnues et nouvelles voix

Le programme fait la part belle à un panel d’écrivaines et d’écrivains qui balisent les territoires de l’érotisme littéraire d’aujourd’hui. Sont annoncés Maïa Mazaurette, Octavie Delvaux, Gilbert Bou Jaoudé, Chloé Saffy, Esther Teillard, Magali Croset-Calisto, Maud Serpin, Éva Delambre, Marc Dannam, Clarissa Rivière ou encore Margaux Tenrou — liste non exhaustive, précise l’équipe.

La Musardine, partenaire historique de la manifestation, sera sur place, tandis que sa directrice, Anne Hautecoeur, accompagnera la grande orchestratrice du rendez-vous, Flore Cherry. Une manière de rappeler que ce salon fédère autant la scène éditoriale que les communautés de lecteurs.

Débats, confidences et “lectures scandaleuses”

Au fil de l’après-midi, tables rondes et conversations thématiques se succéderont. Chloé Saffy posera une question-clé : quelle relation tisser — et préservé — entre l’auteur d’érotisme et son lectorat ? Charline Vermont s’intéressera au jeu comme vecteur d’éducation à l’intimité ; le médecin sexologue Gilbert Bou Jaoudé abordera, côté cabinet, les mots pour dire le plaisir.

Maïa Mazaurette invitera à « construire sa propre maison close par les mots » : formule-choc, laboratoire littéraire. Esther Teillard s’attaquera au langage cru : coupe-file ou écran ? Dans la sphère des marques, Valérie Tasso (Lelo) promet une réflexion sur « la littérature érotique, la promesse de… », tandis qu’Octavie Delvaux lèvera le voile sur « les secrets d’un roman érotique à succès ».

Place enfin aux angles plus sociologiques : Maylis Castet posera la question qui dérange — pourquoi les femmes se forcent-elles encore ? — et Maud Serpin auscultera la cartographie des fantasmes féminins. En fin de journée, les « Lectures scandaleuses » réuniront les auteurs autour de leurs propres textes, avant « Le Son du Désir », performance portée par Alexis Himeros.

Expériences sensorielles et esprit de découverte

Outre les échanges au micro, l’édition 2025 réaffirme sa dimension participative. Des animations « sensorielles » — pensées pour solliciter l’écoute, la vue, parfois l’odorat — viendront ponctuer la déambulation, histoire d’ouvrir la page au-delà du livre, sans folklore ni pruderie.

Le public retrouvera le stand de La Musardine, lieu de signatures, mais aussi de recommandations — parfait pour repérer un premier titre ou compléter sa bibliothèque thématique. L’adresse est simple : 19-21 rue Boyer, Paris 20ᵉ. Et la promesse reste intacte : explorer, lire, débattre… puis, pourquoi pas, repartir avec un livre qu’on n’aurait pas osé choisir hier.

Informations pratiques. Le 9ᵉ Salon de la littérature érotique se tiendra le 30 novembre 2025 (14 h–20 h) à la Bellevilloise. Partenaires : Lelo et La Musardine. Contact presse : LP Conseils (Patricia Ide-Beretti). Programme détaillé et mise à jour sur le site de la Bellevilloise.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com