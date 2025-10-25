Amazon défie la loi Lang : une remise sur les livres qui menace les librairies indépendantes

Amazon ou la volonté inébranlable d'asphyxier les librairies indépendantes

Ce 16 octobre, on apprenait qu’Amazon avait décidé d’appliquer les 5 % de rabais autorisés par la loi Lang sur les livres retirés dans les points de retrait équipés d’un rayon livres. Cette décision fait suite à la loi Darcos (obligation d’appliquer des frais de port pour la vente à distance de livres) et à sa tentative — retoquée — de livrer ses livres gratuitement dans les click & collect équipés d’un rayon Livres.

Ce qu’Amazon s’évertue à présenter comme un acte de préservation du pouvoir d’achat est en fait le dernier acte d’une politique de la terre brûlée qui vise à asphyxier définitivement la librairie indépendante française. Cette nouvelle interprétation de la loi française par le géant américain est une nouvelle preuve qu’il se considère au-dessus des lois.

Revenons sur l’origine de ce principe de rabais maximal de 5 % sur les livres. Le livre, grâce à loi Lang (1981), est un secteur dans lequel il n’y a pas de guerre des prix. L’esprit de la loi devait, grâce au prix unique du livre, permettre :

• l’égalité des citoyens devant le livre, vendu au même prix sur tout le territoire national (y compris en ligne) ;

• le maintien d’un réseau très dense de librairies ;

• le soutien au pluralisme dans la création et l’édition.

Faire reposer l’accès à la culture sur la guerre des prix, c’est condamner un modèle économique typiquement français. La marge brute d’une librairie (30 à 33 %), déjà phagocytée par des frais fixes qui augmentent inexorablement d’année en année, ne peut survivre à cette pression.

En effet, la marge nette moyenne d’une librairie se situe entre 1 % et 1,5 % (seuls les fleuristes font moins) et, en 2019, le salaire moyen d’un libraire était de 1 720 € net par mois. Sur l’année en cours, les petites librairies souffrent déjà d’une baisse de 5 % des ventes.

Alors, pourquoi se battre contre la disparition d’un métier qui semble voué à sa perte prochaine et remuer ciel et terre pour 1 % de marge ?

Derrière ces chiffres se cachent deux enjeux de société : la diversité culturelle et le dynamisme de nos cœurs de ville.

Il ne faut pas faire l’erreur de considérer le libraire comme un simple commerçant. Dans une rentrée littéraire qui compte entre 500 et 550 nouveautés, la librairie indépendante est le seul rempart contre l’uniformisation par le best-seller.

Si nous laissons ce pan de la culture aux géants du secteur, alors :

• Les premiers romans et les titres des petites maisons d’édition (qui représentent 70 % des ventes des librairies indépendantes pour les livres de moins d’un an) deviennent des « textes mort-nés » en quelques semaines. Il y a donc fort à parier que ces petites maisons indépendantes, dont les ventes sont portées essentiellement par les librairies indépendantes, s’effondrent à leur tour ;

• Nous perdrons des lieux spécialisés, piliers de la diversité culturelle : Violette and Co (féministe, LGBTQIA+), La librairie des femmes, le Merle moqueur (auteurs locaux), et des dizaines d’autres lieux qui font la richesse de la prescription dans des domaines pointus (n’hésitez pas en citer en commentaire, sous oublier de préciser la ville) ;

• Nous acceptons de participer à l’agonie de nos centres-villes via la décommercialisation, qui fragilise le lien social et l’attractivité des villes. 90 % de nos communes n’ont déjà plus de librairies : préservons ce lien social, ce pilier de notre qualité de vie.

Il est temps de choisir l’économie dans laquelle nous voulons vivre !

Nous sommes face à un choix : celui de laisser les législateurs trouver une parade, qu’Amazon la contourne… et ainsi de suite… ou bien celui de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre, faisant de nos décisions d’achat des actes de vote.

Le meilleur moyen de soutenir la librairie indépendante n’est pas de débattre des lois, c’est de s’y rendre (pour ceux qui le peuvent) et / ou commander en ligne directement auprès d’elles (ou par téléphone).

À défaut, choisir une plateforme française dont le modèle économique s’engage à financer cette diversité et ce dynamisme.

De mon côté, je lance Pageliae d’ici la fin de l’année : une librairie généraliste en ligne qui s’engage à reverser un tiers de ses bénéfices aux librairies indépendantes via un fonds de dotation. Une solution qui vise à créer un monde où le e-commerce permet au commerce physique d’exister dans de meilleures conditions.

Crédits illustration : Amandine Pacaud

