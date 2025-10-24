Vers le réel II : Emmanuel Carrère, trois vies pour toucher le mur

Philip K. Dick, Édouard Limonov, saint Luc : de la Californie hallucinée aux décombres du post‑communisme, jusqu’aux origines du christianisme, le fils d'Hélène poursuit son art du récit vrai — cette littérature qui enquête, s’implique, dresse des vies et, ce faisant, dessine la sienne.

Philip K. Dick, la folie comme méthode

Dans Je suis vivant et vous êtes morts (1993), Emmanuel Carrère n’écrit pas une biographie au sens sec ; il invente un dispositif qui épouse les délires et les illuminations de Philip K. Dick. Les visions de 1974, l’obsession du double, la persécution administrative et métaphysique, la paranoïa comme grammaire du monde : tout ici tient ensemble parce que l’écrivain français ne place pas Dick à distance, il habite sa manière de penser - ils sont nés à 7 jours de différence, c'est facile, pas la même année certes.

L'ancien livre montre comment la science‑fiction de Dick — si souvent rangée du côté de l’évasion — décrit au plus près nos réalités disjointes : surveillance, identités instables, vérité disloquée. On sort de ces pages avec l’impression que l'auteur a approché un territoire dangereux : non pas « la folie de Dick », mais ce que la folie exprime du monde.

Limonov, la gêne comme exigence morale

Avec Limonov (2011, prix Renaudot, superbement adapté au cinéma), Emmanuel Carrère déploie une grande forme romanesque qui refuse le confort des étiquettes. Poète punk et milicien, dandy new‑yorkais et homme de guerre, le Russe incarne ce que l’on préfère ne pas voir : la continuité entre la rage intime et la violence politique.

Emmanuel Carrère ne blanchit pas, ne condamne pas par posture ; il suspend le jugement le temps d’une enquête qui regarde tout : la séduction d’un destin, la responsabilité de nos fascinations, l’ambiguïté d’écrire sur quelqu’un que l’on n’approuve pas. La réussite du livre tient à cette gêne tenue comme un fil : le récit avance parce que l’auteur accepte d’être dérangé par son sujet, et nous avec lui. C’est une leçon d’éthique narrative autant qu’un roman d’aventures.

Le Royaume, croire — ne pas croire — enquêter

Avec Le Royaume (2014), Emmanuel Carrère revient à la matrice : sa propre expérience de la foi et le patient démontage de ce qu’on sait — ou croit savoir — des premiers chrétiens. Il suit Paul, Luc, la fabrique des textes, les contradictions des témoins ; il relit son journal d’une période de ferveur et scrute le moment où la croyance cède. La réussite tient à la double focale : récit personnel, souvent ironique, et enquête érudite qui restitue la force d’un geste fondateur : écrire pour tenir ensemble une communauté dispersée.

Le portrait de saint Luc, médecin grec traditionnellement associé au troisième Évangile et aux Actes, offre à l'auteur un interlocuteur idéal : un écrivain‑historien avant l’heure, occupé à mettre en forme des témoignages hétéroclites. De l’un à l’autre, il compose une fraternité de métier : faire récit pour faire tenir le monde, encore.

Un art du réel

Réunis, ces trois livres dessinent une même geste : s’adosser à des vies réelles pour éprouver la nôtre. Chez Emmanuel Carrère, le réel n’est pas l’antisèche du roman ; c’est une mise en danger. L’écrivain s’y engage à la première personne, s’y contredit parfois, et refuse l’illusion de la transparence.

On reconnaît sa manière : citations exactes, détails vérifiés, narrations sinueuses qui savent, au moment juste, rentrer « dans l’axe ». Il y a des scènes de pure vitesse — Dick qui file dans la nuit, Limonov pris entre gloire et fiasco, les convertis de La Voie — et des haltes où l’analyse reprend souffle. L'auteur ne fétichise pas la « vérité » : il compose avec elle, et c’est cette composition, assumée, qui rend ses livres convaincants.

Après les romans de soi et du proche (réunis dans le premier Vers le réel), voici le portrait comme instrument. On y lit un écrivain qui pratique la dissonance contrôlée : empathie sans naïveté pour Dick, fascination tenue en lisière pour Limonov, ferveur reliée au doute pour Luc. Le rassemblement des trois livres permet un effet de constellation : motifs qui circulent - la foi, la duplicité, la mise en récit -, méthodes qui dialoguent - biographie habitée, enquête narrative, essai spirituel.

Dick rappelle la porosité entre fantasmes et information ; à l’heure des radicalités, Limonov questionne l’attrait du panache et la part de complaisance qu’implique tout récit héroïque ; à l’heure des identités fracturées, Luc redit la puissance d’un texte qui rassemble. Emmanuel Carrère, lui, insiste sur un point : écrire sur un autre engage. L’auteur n’échappe pas à son sujet ; il s’y mesure. C’est la tenue singulière de ces livres et, plus largement, la promesse de cette édition : nous offrir des vies vraies non pour s’y dissoudre, mais pour apprendre à cogner juste.

Dick pour les mondes qui se défont, Limonov pour la tentation du romanesque dans la politique, Luc pour l’énergie primitive des récits fondateurs. Entre les trois, une même question : comment écrire quand le réel résiste ? La réponse de Carrère est claire : chercher, dans le noir, jusqu'où on peut avancer avant de se prendre le mur.

Et puisqu’il est question de réel qui résiste, un mot de Kolkhoze, son dernier livre : en lice pour, entre autres, le Goncourt, mais évincé du Grand Prix de l’Académie française, alors même qu’il évoque, entre beaucoup d’autres choses, l’ancienne Secrétaire perpétuelle. On dira que le réel a ses caprices.

Par Hocine Bouhadjera

