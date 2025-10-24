Maïa Mazaurette et Octavie Delvaux au Salon de la littérature érotique 2025

Au programme : lectures sans tabou, tables rondes et échanges entre auteur·rices et lectorat — avec, en prime, un florilège d’animations sensorielles et participatives.

. Sont annoncé·es : Maïa Mazaurette, Octavie Delvaux, Gilbert Bou Jaoudé, Chloé Saffy, Esther Teillard, Magali Croset-Calisto, Maud Serpin, Eva Delambre, Marc Dannam, Clarissa Rivière, Margaux Terrou, et bien d’autres...

Plus précisément, de 14h à 17h, sont attendu·es : Maïa Mazaurette, Gilbert Bou Jaoudé, Chloé Saffy, Charline Vermont, Mathilde Biron, Rita Perse, Magali Croset-Calisto, Rose Brunel, Esther Teillard, Vincent Cocquebert, Margaux Terrou. De 17 h à 20 h, la relève : Maylis Castet, Octavie Delvaux, Maud Serpin, Eva Delambre, Lilian Auzas, Clarissa Rivière, Gérard Defoy, Clément Villaume, Margot Maurel, Marc Dannam, Alice Rameliet.

Tables rondes et discussions :

14h30 – Chloé Saffy : Quelle relation entre auteur et lecteur érotique ?

15h00 – Charline Vermont : Le jeu, un bon moyen d’éduquer sur l’intimité ?

15h30 – Gilbert Bou Jaoudé : Comment parler d’érotisme en consultation ?

16h00 – Maïa Mazaurette : Construire sa propre maison close par les mots !

16h30 – Esther Teillard : Le langage cru fait-il mieux passer les messages ?

17h00 – Valérie Tasso – LELO : La littérature érotique, la promesse de…

17h30 – Octavie Delvaux – La Musardine : Les secrets d’un roman érotique à succès

18h00 – Maylis Castet : Pourquoi les femmes se forcent-elles encore ?

18h30 – Maud Serpin : Les fantasmes féminins, un territoire spécifique ?

19h00 – Lectures scandaleuses : les auteur·rices lisent leurs propres textes

19h30 – Le Son du Désir : lectures érotiques par Alexis Himeros

Le public pourra se prêter au Confessionnal Gleeden — où l’on « juge » des secrets anonymisés —, découvrir Le Son du Désir avec une écoute érotique au casque, et jouer avec Sweet Paradise, qui s’amuse à deviner vos fantasmes. LELO présentera ses nouveautés sextoys.

Côté jeux littéraires et BD, Fièvres propose de retrouver les répliques manquantes de ses planches, tandis que les Éditions Verlaine invitent à compléter une citation mystère. L’espace Work Me Out déterminera « quelle position sportive sexy » vous ressemble, et l’Atelier éros offrira une séance de « beauté littéraire » et d’érotypes.

Plus d’informations et billetterie sur labellevilloise.com : Salon de la littérature érotique.

