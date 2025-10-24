Johnny Depp revient en Scrooge : nouvelle adaptation d'Un chant de Noël de Dickens

Andrea Riseborough est par ailleurs confirmée au casting, qui sera entièrement dévoilé prochainement. L’ensemble est décrit comme une « ghost story » gothique au cœur du Londres victorien, centrée sur la traversée surnaturelle d’Ebenezer Scrooge - que Johnny Depp incarnera.

Le projet s’inscrit dans une longue tradition d’adaptations du texte de 1843. Le rôle a marqué des générations de spectateurs, de Alastair Sim dans Scrooge (1951) à Michael Caine dans Noël chez les Muppets (1992), en passant par la version performance capture de Robert Zemeckis avec Jim Carrey (2009). En plaçant un cinéaste de l’horreur comme Ti West (X, Pearl, MaXXXine) à la barre, Paramount promet une lecture où la dimension fantastique et les esprits de Noël reprennent toute leur puissance dramatique.

Un retour hollywoodien

Pour Johnny Depp, il s’agit de son premier grand rôle de studio depuis 2019, après une parenthèse marquée par la médiatisation de sa vie privée et plusieurs projets indépendants (Jeanne du Barry de Maïwenn, la réalisation de Modì, Day Drinker).

Le film de Ti West ne sera pas seul sur le terrain : Warner Bros prépare en parallèle une autre adaptation d'Un chant de Noël, menée par Robert Eggers, avec Willem Dafoe pressenti. Deux visions d’auteur, deux tonalités sombres possibles, pour un même héritage littéraire : la course au meilleur Scrooge est lancée...

Un chant de Noël est la plus célèbre des « Christmas Books » de Charles Dickens : une courte fiction où le vieil avare Ebenezer Scrooge est visité la nuit de Noël par les Esprits du Passé, du Présent et de l’Avenir, qui l’obligent à regarder sa vie en face—jusqu’à la rédemption.

Porté par une veine fantastique et une critique sociale toute victorienne - pauvreté, charité, dignité des humbles -, le conte a rencontré un succès immédiat, popularisant des images et formules passées à la postérité, et ancrant Noël comme fête de solidarité familiale autant que de réjouissance publique.

