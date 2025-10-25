Comment des écoles de l’armée américaine ont dû restituer des livres censurés

Le 20 octobre 2025, la juge fédérale Patricia Tolliver Giles a estimé qu’en retirant les livres, DoDEA « probablement » avait violé le premier amendement de la Constitution américaine. Elle a ordonné la remise en place des ouvrages sous trente jours et la publication d’une liste complète des titres concernés.

Les familles plaignantes — six familles, douze élèves scolarisés dans cinq établissements implantés aux États-Unis, en Italie et au Japon — avaient saisi la justice dès avril 2025 pour dénoncer cette forme de censure mise en œuvre sur le réseau mondial de DoDEA, rapporte USA Today.

Ce qui a été retiré (et pourquoi)

Selon la liste diffusée par l’American Civil Liberties Union (ACLU), ce sont près de 596 titres qui avaient été écartés des bibliothèques DoDEA, pour motifs liés à la « théorie critique de la race », aux « idéologies de genre » ou à des contenus jugés « divisifs ». Parmi eux : Between the World and Me de Ta‑Nehisi Coates, White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism de Robin DiAngelo, A Is for Activist, ou bien encore la série graphique Heartstopper.

La suppression s’inscrit dans une directive émanant d’un mémo de janvier 2025, émanant à l’origine de l’administration Donald Trump et repris par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, visant les contenus liés « à l’idéologie de genre » ou aux « concepts controversés (ou clivants) » (divisive concepts) pour l’ensemble des écoles fédérales.

Au-delà de la bibliothèque : un conflit de valeurs

On aurait tort de réduire l’affaire à une simple question de gestion de catalogue. Elle incarne une tension profonde entre, d’un côté, l’injonction institutionnelle à recentrer l’instruction sur des valeurs jugées « neutres », et, de l’autre, l’exigence d’un enseignement susceptible d’aborder l’histoire de l’esclavage, les questions LGBTQ+ ou la pluralité culturelle.

Une enseignante a résumé ainsi : « Nous avons retiré des titres qui ne faisaient que poser des questions. Aujourd’hui, ce sont les élèves qui se sentent interrogés et privés. »

À LIRE - Le Pentagone réintègre des livres dans les bibliothèques militaires

Résultat : des parents de militaires ont fait entendre leur voix, réclamant un accès complet à une littérature diversifiée pour leurs enfants, indépendamment des seuls « enjeux militaires ».

Restauration symbolique, certes, mais fragile

Le retour des ouvrages ordonné par le tribunal symbolise une victoire pour la libre circulation des idées. Toutefois, le dispositif reste provisoire : la juge Giles n’a pas jugé le fond du litige — elle a statué sur un sursis. La question reste ouverte : quelle sera la politique durable de DoDEA ? Le ministère de la Défense s’est pour sa part contenté de déclarer ne « rien avoir à communiquer » concernant le calendrier précis de restitution.

Chaque titre remis en étagère porte désormais le poids d’un débat — et cette victoire ponctuelle suscite un souci : que se passe-t-il après l’événement judiciaire ?

Lecture critique pour le monde de l’édition

Pour les professionnels du livre, cette affaire est un miroir grossissant des défis actuels : la politisation croissante du catalogue scolaire, la marchandisation de la « diversité » comme argument marketing ou encore la remise en question de la liberté éditoriale.

Que penser d’un ouvrage banni ou rétabli selon les humeurs d’une administration ? Le terrain littéraire, lui, observe. Les libraires, les éditeurs et les bibliothécaires gardent un œil sur ce dossier : un mouvement de retrait ou de restauration dans 161 écoles DoDEA couvre « environ 67.000 élèves ».

Il y a, au fond, un enjeu professionnel essentiel: défendre l’accès du jeune public à une pluralité de récits — sans pré-tri idéologique excessif, sans peur-pastille stigmatisante.

En creux, l’affaire interroge tout un pan de la chaîne du livre : sélection éditoriale, achat institutionnel, sensibilisation des lecteurs, censure directe ou indirecte. Pour le lecteur littéraire que vous êtes, elle mérite d’être suivie de près : non seulement comme un fait d’actualité, mais comme un symptôme de la transformation — ou de la résistance — de notre univers culturel.

Pour le contexte...

Depuis début 2025, les écoles gérées par la DoDEA — dépendant du ministère américain de la Défense — ont retiré des ouvrages liés à la race, au genre, à l’identité, en réponse à des ordres exécutifs visant à éliminer les sujets sensibles. En avril, l’ACLU a déposé une plainte au nom de familles d’élèves concernés.

Le 20 octobre, la juge Giles a statué que ces retraits violaient probablement la liberté d’expression et a ordonné la remise en circulation des ouvrages. Et voilà où nous en sommes... loin de l’affiche utilisée en illustration, qui s’inscrivait dans une campagne américaine intitulée “Books for Sammies” (ou Library War Service), organisée pour collecter des livres destinés aux soldats américains, lors de la Première Guerre mondiale.

Lire en temps de guerre ?

L’affiche date de 1917-1918, au moment où les États-Unis sont engagés dans la Première Guerre mondiale. L’effort de guerre ne se limitait pas à la production d’armes ou de vivres : il incluait aussi des initiatives de soutien moral et intellectuel pour les soldats stationnés dans les camps d’entraînement ou envoyés sur le front européen (“over there”). Dans ce cadre, la lecture était perçue comme un moyen de maintenir le moral, de combattre l’ennui et de préparer le retour à la vie civile.

Elle avait été produite par l’American Library Association (ALA), organisation encore active aujourd’hui qui avait initié le Library War Service, une initiative visant à collecter et distribuer des livres aux soldats américains dans les camps d’entraînement aux États-Unis et sur le front en Europe. Ce programme était soutenu par le War Department (le ministère de la Guerre américain) et coordonné avec la YMCA et d’autres associations civiques.

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com