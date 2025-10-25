Comment des écoles de l’armée américaine ont dû restituer des livres censurés

Sous l’égide de filtrages stricts portant sur les thématiques de genre et de race, un geste d’autorité est désormais remis en cause : Department of Defense Education Activity (DoDEA), l’organisme dépendant du United States Department of Defense pour l’éducation des enfants de militaires, a été contraint à restaurer des centaines d’ouvrages retirés de ses rayonnages. Un rebond culturel qui soulève des questions essentielles sur la liberté de lecture et l’identité de l’institution éducative.
Le 25/10/2025 à 08:49 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
25/10/2025 à 08:49
0
Commentaires
3
Partages
Le 20 octobre 2025, la juge fédérale Patricia Tolliver Giles a estimé qu’en retirant les livres, DoDEA « probablement » avait violé le premier amendement de la Constitution américaine. Elle a ordonné la remise en place des ouvrages sous trente jours et la publication d’une liste complète des titres concernés.
Les familles plaignantes — six familles, douze élèves scolarisés dans cinq établissements implantés aux États-Unis, en Italie et au Japon — avaient saisi la justice dès avril 2025 pour dénoncer cette forme de censure mise en œuvre sur le réseau mondial de DoDEA, rapporte USA Today.
Selon la liste diffusée par l’American Civil Liberties Union (ACLU), ce sont près de 596 titres qui avaient été écartés des bibliothèques DoDEA, pour motifs liés à la « théorie critique de la race », aux « idéologies de genre » ou à des contenus jugés « divisifs ». Parmi eux : Between the World and Me de Ta‑Nehisi Coates, White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism de Robin DiAngelo, A Is for Activist, ou bien encore la série graphique Heartstopper.
La suppression s’inscrit dans une directive émanant d’un mémo de janvier 2025, émanant à l’origine de l’administration Donald Trump et repris par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, visant les contenus liés « à l’idéologie de genre » ou aux « concepts controversés (ou clivants) » (divisive concepts) pour l’ensemble des écoles fédérales.
On aurait tort de réduire l’affaire à une simple question de gestion de catalogue. Elle incarne une tension profonde entre, d’un côté, l’injonction institutionnelle à recentrer l’instruction sur des valeurs jugées « neutres », et, de l’autre, l’exigence d’un enseignement susceptible d’aborder l’histoire de l’esclavage, les questions LGBTQ+ ou la pluralité culturelle.
Une enseignante a résumé ainsi : « Nous avons retiré des titres qui ne faisaient que poser des questions. Aujourd’hui, ce sont les élèves qui se sentent interrogés et privés. »
À LIRE - Le Pentagone réintègre des livres dans les bibliothèques militaires
Résultat : des parents de militaires ont fait entendre leur voix, réclamant un accès complet à une littérature diversifiée pour leurs enfants, indépendamment des seuls « enjeux militaires ».
Le retour des ouvrages ordonné par le tribunal symbolise une victoire pour la libre circulation des idées. Toutefois, le dispositif reste provisoire : la juge Giles n’a pas jugé le fond du litige — elle a statué sur un sursis. La question reste ouverte : quelle sera la politique durable de DoDEA ? Le ministère de la Défense s’est pour sa part contenté de déclarer ne « rien avoir à communiquer » concernant le calendrier précis de restitution.
Chaque titre remis en étagère porte désormais le poids d’un débat — et cette victoire ponctuelle suscite un souci : que se passe-t-il après l’événement judiciaire ?
Pour les professionnels du livre, cette affaire est un miroir grossissant des défis actuels : la politisation croissante du catalogue scolaire, la marchandisation de la « diversité » comme argument marketing ou encore la remise en question de la liberté éditoriale.
Que penser d’un ouvrage banni ou rétabli selon les humeurs d’une administration ? Le terrain littéraire, lui, observe. Les libraires, les éditeurs et les bibliothécaires gardent un œil sur ce dossier : un mouvement de retrait ou de restauration dans 161 écoles DoDEA couvre « environ 67.000 élèves ».
Il y a, au fond, un enjeu professionnel essentiel: défendre l’accès du jeune public à une pluralité de récits — sans pré-tri idéologique excessif, sans peur-pastille stigmatisante.
En creux, l’affaire interroge tout un pan de la chaîne du livre : sélection éditoriale, achat institutionnel, sensibilisation des lecteurs, censure directe ou indirecte. Pour le lecteur littéraire que vous êtes, elle mérite d’être suivie de près : non seulement comme un fait d’actualité, mais comme un symptôme de la transformation — ou de la résistance — de notre univers culturel.
Depuis début 2025, les écoles gérées par la DoDEA — dépendant du ministère américain de la Défense — ont retiré des ouvrages liés à la race, au genre, à l’identité, en réponse à des ordres exécutifs visant à éliminer les sujets sensibles. En avril, l’ACLU a déposé une plainte au nom de familles d’élèves concernés.
Le 20 octobre, la juge Giles a statué que ces retraits violaient probablement la liberté d’expression et a ordonné la remise en circulation des ouvrages. Et voilà où nous en sommes... loin de l’affiche utilisée en illustration, qui s’inscrivait dans une campagne américaine intitulée “Books for Sammies” (ou Library War Service), organisée pour collecter des livres destinés aux soldats américains, lors de la Première Guerre mondiale.
L’affiche date de 1917-1918, au moment où les États-Unis sont engagés dans la Première Guerre mondiale. L’effort de guerre ne se limitait pas à la production d’armes ou de vivres : il incluait aussi des initiatives de soutien moral et intellectuel pour les soldats stationnés dans les camps d’entraînement ou envoyés sur le front européen (“over there”). Dans ce cadre, la lecture était perçue comme un moyen de maintenir le moral, de combattre l’ennui et de préparer le retour à la vie civile.
Elle avait été produite par l’American Library Association (ALA), organisation encore active aujourd’hui qui avait initié le Library War Service, une initiative visant à collecter et distribuer des livres aux soldats américains dans les camps d’entraînement aux États-Unis et sur le front en Europe. Ce programme était soutenu par le War Department (le ministère de la Guerre américain) et coordonné avec la YMCA et d’autres associations civiques.
DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Alors que s’ouvre la 27ᵉ Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec dévoilent le quatrième Portrait des investissements dans les bibliothèques publiques québécoises. L’étude, fondée sur les données de 2024, accorde une note globale de 68 % aux investissements municipaux — une amélioration de deux points par rapport à l’année précédente, mais encore « à peine la note de passage ».
25/10/2025, 09:08
Le monde de la littérature jeunesse vient de connaître une alliance pour le moins surprenante : les célèbres détectives de l’écrivaine britannique Agatha Christie (Hercule Poirot et Miss Marple) se retrouvent plongés dans l’univers pétillant de Mr Men and Little Misses – ou Monsieur Madame en France. Un mélange — à la fois insolite et réjouissant — qui redessine les contours du polar pour enfants.
24/10/2025, 16:07
Le 47e président des États-Unis a attaqué en justice quatre journalistes du New York Times, le quotidien et le groupe éditorial Penguin Random House, pour une enquête consacrée à son sens des affaires, qu'il juge « diffamante ». Sa première plainte rejetée par le tribunal en raison d'une rédaction peu orthodoxe, Donald Trump revient à la charge.
21/10/2025, 09:27
Dans la loi de finances proposée pour 2026, le gouvernement italien prévoit d’introduire la Carta Valore — un crédit culturel à destination des jeunes diplomés. Elle remplacerait les dispositifs antérieurs Carta della Cultura Giovani et Carta del Merito.
20/10/2025, 16:26
Ce lundi 20 octobre, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une journée autour de la lecture en tant qu’enjeu de société et de santé. Coconstruisons le futur de la lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles aura rassemblé de nombreux partenaires des secteurs du livre et de la famille. Ce fut, entre autres, l’occasion de présenter des initiatives déjà existantes au profit de la lecture. Et de regarder vers l'avenir.
20/10/2025, 16:25
Depuis octobre 2015, le cas de Gui Minhai, libraire et éditeur sino-suédois, cristallise les inquiétudes quant à l’état des libertés de publication à Hong Kong et en Chine continentale. Disparu en Thaïlande puis réapparu en détention chinoise, il figurait parmi les cinq employés de la librairie Causeway Bay Books, spécialisés dans la diffusion d’ouvrages critiques vis-à-vis du pouvoir chinois. Plus d’une décennie après son arrestation, un nouvel appel réclame sa libération.
20/10/2025, 16:00
Après 32 années d’incarcération, Nasser Abu Srour, écrivain palestinien et auteur du récit Je suis ma liberté, publié chez Gallimard le 16 janvier dernier, a enfin retrouvé le monde extérieur. Sa libération, le lundi 13 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump, qui prévoit la libération de 2000 prisonniers palestiniens en échange de 20 otages israéliens.
20/10/2025, 15:28
Le mythe arthurien prend une forme inédite dans The Lost Book of Lancelot, roman de John Glynn attendu pour le 12 mai 2026 chez Grand Central Publishing. L’ouvrage ne revisite pas simplement la quête du Graal ou la gloire chevaleresque : il opère une relecture audacieuse, résolument queer, du personnage de Lancelot.
18/10/2025, 18:27
Longtemps cantonnées à des “fenêtres” calendaires — un panneau en septembre, un coup de projecteur en octobre —, les voix hispaniques américaines s’installent dans la durée. Auteurs, libraires et associations aux Etats-Unis poussent en chœur pour que la diversité cesse d’être une case à cocher.
18/10/2025, 14:24
À Washington D.C., là où l’on s’attend plutôt à voir des snacks ou des boissons sortir d’une machine automatique, c’est un petit miracle littéraire qui est opéré. Le dispositif s’appelle LitBox : un automate installé dans le hall du Western Market, près de l’université George Washington, qui vend exclusivement des livres d’auteurs de la région de D.C. — et ce, dans un contexte de coupes budgétaires sévères dans les arts.
18/10/2025, 13:25
Dans un monde où les livres s’empilent — et parfois se dissipent — comme des flux de données, une nouvelle initiative d’édition fait bande à part. Un petit start-up britannique, Books By People, vient de lancer un label inédit intitulé Organic Literature : un tampon censé garantir que tel ouvrage a bien été écrit « par un humain », ou du moins que l’intention première est humaine, et non générée par un algorithme.
18/10/2025, 10:18
Lorsque, en 1970, la petite maison Holt, Rinehart and Winston accepte de publier un premier roman — accueilli par les critiques mais vendu à peine à 2000 exemplaires la première année — ce geste relève de l’audace. Ce roman, aujourd’hui canonique, est The Bluest Eye de Toni Morrison. Mais à l’époque, son sort semblait déjà scellé, « refusé par plusieurs autres éditeurs ».
14/10/2025, 14:26
Le poète géorgien Zviad Ratiani a été condamné à deux ans de prison pour des faits de « résistance, menace ou violence contre un représentant de l’autorité publique ». L’affaire remonte à la nuit du 23 juin, quand le poète a giflé un policier lors d'une manifestation devant le Parlement géorgien. Ratiani a reconnu d'emblée avoir commis ce geste, tout en plaidant non coupable.
14/10/2025, 13:30
En 2023, dans le comté de Campbell (Wyoming), la directrice du système de bibliothèques publiques de Gillette, Terri Lesley, était licenciée au terme d’un long conflit autour de la présence d’ouvrages comportant des thèmes LGBTQ+ ou portant sur la sexualité. En réponse, elle engagea une action en justice en 2025, soutenue par la Commission fédérale des droits civiques (EEOC) qui avait autorisé sa plainte initiale. Après des négociations, le comté lui versera 700.000 $ pour solder le litige.
14/10/2025, 12:13
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis près d’un an en Algérie, a été élu membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, a annoncé dimanche à l’AFP son secrétaire perpétuel, Yves Namur.
13/10/2025, 17:22
À l’occasion du salon Lire en Poche, la Ville de Gradignan propose pour 2025 un dispositif original et ambitieux : un livre-cadeau distribué non seulement sur le salon lui-même, mais aussi dans toutes les boîtes aux lettres de Gradignan, en partenariat avec les éditions Points.
10/10/2025, 14:49
L'historien américain Mark Bray, spécialiste de l'Espagne moderne et du mouvement anti-fasciste, a été contraint à l'exil après avoir reçu plusieurs menaces de mort « dans la foulée du décret exécutif signé par Donald Trump le 22 septembre, désignant officiellement l’antifascisme comme un mouvement terroriste », précise son éditeur français, Lux. Il a trouvé refuge en Espagne et mènera ses cours à distance.
09/10/2025, 16:55
Deux artistes suisses, Fanny Dreyer et Nando von Arb, ont tous deux été récompensés à la Biennale d’illustration de Bratislava (BIB), qui se tient du 3 octobre 2025 au 11 janvier 2026. Si l’illustratrice fribourgeoise a accepté, avec quelques réserves, sa Pomme d’or pour Collections (La Partie, 2023), l’illustrateur zurichois a choisi quant à lui de refuser sa Plaquette pour Fürchten lernen (Edition Moderne, 2023) en signe de solidarité avec ses collègues slovaques, qui boycottent l'événement.
08/10/2025, 17:54
L’édition italienne poursuit son ralentissement en 2025 : au cours des neuf premiers mois de l’année, le marché “trade” – c’est-à-dire la fiction et les essais imprimés vendus dans les librairies physiques, en ligne et dans les supermarchés – a reculé de 2 % en valeur (pour un chiffre d’affaires total de 995,3 millions d’euros) et de 2,7 % en volume, avec 68 millions d’exemplaires vendus.
07/10/2025, 12:50
La campagne #ReadForReal (Lire. Ensemble) invite les citoyens européens à participer activement à une célébration de la lecture à travers l'organisation d'événements littéraires entre le 11 novembre et le 12 décembre 2025.
06/10/2025, 12:11
Un récent podcast a conduit à une nouvelle salve d’invectives entre Emma Watson et l’autrice J.K. Rowling, cristallisant les tensions autour des droits des personnes transgenres. Cette explosion verbale ne relève pas d’un simple désaccord passager : elle s’inscrit dans un contexte déjà lourd. Le différend dépasse les trajectoires personnelles pour toucher à une fracture sociétale profonde.
04/10/2025, 13:07
Un tribunal de Floride a récemment rendu un jugement décisif dans l’affaire opposant les auteurs de And Tango Makes Three à un conseil scolaire du comté d’Escambia. Le cœur du litige : la suppression du livre des bibliothèques scolaires locales, au motif qu’il met en scène une relation homosexuelle entre deux manchots élevant un poussin.
03/10/2025, 11:13
Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un nouveau blocage budgétaire fédéral. Faute d’accord entre la Maison-Blanche et le Congrès, l’administration se retrouve à court de crédits, entraînant une vague de fermetures et de mises en pause de services publics. Si l’attention médiatique se concentre sur les effets macroéconomiques ou militaires, les bibliothèques et institutions culturelles sont elles aussi frappées de plein fouet.
02/10/2025, 18:08
Les lecteurs d'One Piece patienteront. Annoncée à la dernière minute, la mise en pause du titre a pris les fans de court. Derrière ce contretemps, une évidence : malgré la discipline de fer d’Eiichirō Oda, le rythme de création d’un tel monument n’est pas exempt de pauses forcées. Alors interruption, certes... mais une question plus vaste s'impose : où en est vraiment l’épopée pirate la plus populaire du monde ?
02/10/2025, 17:18
Avis aux amateurs de belles lettres ! En novembre prochain, la campagne « Lisez-vous le belge ? » revient pour une sixième édition haute en couleurs. Un mois entier pour (re)découvrir la vitalité du livre belge sous toutes ses formes, en Wallonie comme à Bruxelles.
02/10/2025, 15:45
Depuis plusieurs années, des alertes récurrentes signalent une montée de la censure dans les écoles publiques des États-Unis. Ce phénomène, jadis ponctuel, semble désormais s’installer dans le quotidien éducatif. Pour les défenseurs de la liberté d’expression, il s’agit d’un glissement dangereux : « rampant et banal », comme le résume une mise en garde d’organismes de promotion du droit de lire.
02/10/2025, 11:41
Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
29/09/2025, 17:43
Dans le quartier Guadalupe, à Santa Fe, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer a subi un nouveau coup dur : des malfaiteurs ont dérobé un climatiseur de forte puissance (5 000 frigorías) et infligé des dégâts à l’infrastructure — notamment au support de l’appareil — dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 septembre.
29/09/2025, 08:30
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Autres articles de la rubrique Métiers
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Nouveau chapitre professionnel pour Mia Le Poittevin, qui vient de rejoindre les éditions Le Cherche Midi et Séguier, deux maisons du groupe Editis, en tant que chargée des relations diffuseurs et libraires.
24/10/2025, 15:04
L’élection du pape Léon XIV, survenue le 8 mai dernier, est un événement majeur pour l’Église catholique et pour le monde entier. Cinq mois après cette annonce, le public peut désormais découvrir ses premières paroles officielles rassemblées dans un ouvrage, intitulé Cette paix qui vient de Dieu, publié en coédition par le Groupe Bayard et les éditions Salvator.
24/10/2025, 14:45
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
Le Syndicat National des Artistes Plasticien·nes CGT (SNAP-CGT) organise, tous les trois ans, son congrès. Du 6 au 8 novembre prochain, à Montreuil, l'événement invite les artistes-auteurs à se retrouver pour débattre sur les enjeux des professions et définir les combats à mener.
24/10/2025, 12:04
L'auteur américain Michael Wolff accuse Melania Trump, dans une plainte déposée auprès d'un tribunal new-yorkais, de « menace » et d'« intimidation ». Il évoque un courrier d'avocats le menaçant d'un procès en diffamation, pour des éléments de son livre à paraitre, The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Redux). Ce dernier aborde notamment les liens entre le couple Trump et Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel et mort en prison le 10 août 2019, avant son procès.
24/10/2025, 11:43
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.
24/10/2025, 11:00
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
La justice fédérale américaine a mis un terme à l’un des textes les plus controversés adoptés ces dernières années dans la lutte idéologique autour de la lecture publique. Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900, connue sous le nom de Reader Act. En déclarant le texte contraire au Premier Amendement de la Constitution, il met fin à un projet de régulation qui aurait imposé aux libraires et éditeurs de classifier les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.
23/10/2025, 12:13
Vous aimez jouer aux cartes et êtes fan du monde viking ? Ce jeu est pour vous. Le jeu de cartes Thorgal est un jeu compétitif pour deux à quatre personnes, à partir de 14 ans, proposant des parties de 45 à 90 minutes. Dans l’univers de la célèbre série, les joueurs cherchent à conquérir des territoires grâce aux personnages et aux objets qu’ils réunissent, tout en se méfiant des embûches semées par leurs adversaires.
23/10/2025, 10:56
Trois élections se profilent, en novembre, à l'Académie française. Les membres seront sollicités à deux reprises le 6 novembre prochain, puis une nouvelle fois le jeudi 13 novembre. L'autrice Catherine Cusset, qui s'était portée candidate pour siéger au fauteuil de Gabriel de Broglie (F11), a retiré sa candidature.
23/10/2025, 09:11
Philosophe, romancier et passeur exigeant entre arts et sciences humaines, Alain Roger s’est éteint le 7 octobre à Belley (Ain), à 88 ans, partage Yves Luginbühl, directeur de recherche émérite au CNRS, auprès du Monde. Figure majeure de l’esthétique du paysage, il aura imposé une idée simple et déflagrante : le paysage n’est pas donné par la nature, il est produit par l’art. Son décès remet en lumière un parcours marqué par l’ENS Ulm (1957), l’agrégation (1959) et Clermont-Ferrand.
22/10/2025, 17:08
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Emmanuel Macron a nommé, lors du Conseil des ministres de ce 22 octobre, Delphine Christophe directrice générale des patrimoines et de l’architecture. Sa prise de fonction est prévue le 14 novembre prochain.
22/10/2025, 15:51
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Dans un texte à la fois lucide et intime, Julien Fyot revient sur la genèse de Décrochages, son premier roman. Derrière le portrait d’un instituteur confronté aux fractures de l’école et à ses propres limites, l’auteur dévoile une double quête : celle d’un regard engagé sur un système éducatif à bout de souffle, et celle, plus intime, d’un homme face à la nécessité de grandir.
22/10/2025, 12:02
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
L’écrivain Roy Jacobsen s’est éteint le 18 octobre 2025, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie. Figure majeure des lettres scandinaves contemporaines, il laisse derrière lui une œuvre traduite dans plus de quarante langues et couronnée par de nombreux prix.
21/10/2025, 12:49
Le Guide Michelin publie Oui, Cheffes !, un ouvrage inspiré de son podcast éponyme lancé en février 2025. Ce livre rend hommage aux femmes qui façonnent l’hospitalité et la gastronomie contemporaine. À travers récits de parcours, recettes emblématiques et portraits inspirants, il prolonge l’expérience audio pour valoriser les talents féminins et encourager les futures générations.
21/10/2025, 10:31
Le groupe Magnard Vuibert, filiale d'Albin Michel spécialisée dans l'éducation et le scolaire, a été condamné pour « violation de l'obligation de sécurité » par la Cour d'appel de Paris, le 18 septembre dernier. Averti par une salariée d'un malaise dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne saisissant pas la médecine du travail. Les faits remontent à 2013 et se sont déroulés au sein de De Boeck Diffusion, avant son rachat par Albin Michel en 2015.
20/10/2025, 15:18
Edmond Thomas, maître-imprimeur, éditeur et fondateur de Plein Chant, est mort samedi 18 octobre. Figure singulière du monde du livre, il aura consacré son œuvre à faire entendre les « voix d’en bas » et à sauver de l’oubli des auteurs négligés par l’institution littéraire.
20/10/2025, 12:45
La ministre de la Culture a nommé, le 9 octobre dernier, Claire Rannou à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle succède à Edward de Lumley, qui a pour sa part rejoint la Drac de l'Île-de-France, en tant que directeur.
20/10/2025, 11:16
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Le retour de Sébastien Lecornu à Matignon a été suivi par celui de Rachida Dati, malgré une mise en examen pour « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir », « abus de confiance » et un procès programmé en septembre 2026. La ministre de la Culture a reconstitué son cabinet, inchangé.
20/10/2025, 09:28
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
Septembre 2024, l’éditeur et distributeur breton Coop Breizh est placé en redressement judiciaire. Avec une liquidation prononcée en juin dernier, le devenir des ouvrages et des éditeurs restait en suspens. A son tour, Locus Solus entre en jeu et reprend à son compte une cinquantaine d’œuvres.
18/10/2025, 14:04
Élu directeur de la Bibliothèque et de la Villa Marmottan pour un premier mandat le 7 octobre 2020, Adrien Goetz a été reconduit à ce poste, annonce l'Académie des beaux-arts. Cette dernière l'a réélu au cours de la séance plénière du 15 octobre 2025.
17/10/2025, 16:42
L’affaire autour du roman Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier, publié par les éditions Héliopoles, illustre une zone grise où hommage littéraire, stratégie éditoriale et droit moral se croisent. Après la réaction des ayants droit d’Albert Camus, la maison d’édition a modifié sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Si les premiers saluent « une attitude respectueuse et simple », du côté de l’éditeur, l’épisode laisse, malgré tout, un goût amer.
17/10/2025, 16:39
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Aux États-Unis, le groupe Humanoids, Inc. s'est déclaré en situation de faillite, avec des dettes qui s'élèveraient à plusieurs millions $. L'entreprise américaine devrait cesser ses activités, tandis que la branche française poursuivrait les siennes, après une restructuration.
17/10/2025, 12:29
La famille d’Yves Avril annonce « avec beaucoup de chagrin » son décès « le 15 octobre, dans l’après-midi ». Les obsèques se tiendront ce samedi 18 octobre à 14h30, en l’église Saint-Sébastien, 17, rue de l’Église, à La Grange.
17/10/2025, 12:16
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
Une enquête menée par Channel 4 News a révélé de graves accusations de violences sexuelles visant Mike Thompson, auteur du best-seller The Penguin Lessons, publié en 2015 sous le pseudonyme Tom Michell, et adapté en 2024 dans un film avec Steve Coogan et Jonathan Pryce.
16/10/2025, 18:08
Commenter cet article